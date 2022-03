Kokoomuksen kansanedustajan mielestä myös Allegro-junan kulkeminen pitäisi väliaikaisesti keskeyttää.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii, että Suomi lopettaisi väliaikaisesti uusien turistiviisumin myöntämisen venäläisille.

Myös Pietarin ja Helsingin välillä liikennöivän Allegro-junan kulkeminen pitäisi Heinosesta keskeyttää.

”Me emme tiedä, keitä sieltä tulee ja millä tarkoitusperillä sieltä tullaan. Minun mielestäni Venäjän kanssa ei pidä olla yhtään sinisilmäinen tällä hetkellä”, hän sanoo.

Heinonen vetoaa muun muassa Virossa tehtyyn päätökseen. Viro päätti viime viikolla keskeyttää turistiviisumien myöntämisen venäläisille. Viron ulkoministeriö viittasi tiedotteessaan Ukrainan sotaan ja kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen sekä siihen, että viisumimaksujen käsittelyyn liittyy vaikeuksia.

Viisumin voi edelleen saada esimerkiksi, jos on perhettä Virossa, jos hakee viisumia humanitaarisista syistä tai jos tulee hoitamaan sairasta sukulaista tai muuten sairauden vuoksi.

”Tällaisia poikkeustapauksia minun mielestäni meilläkin voisi olla”, Heinonen sanoo.

”Inhimillisyys tällä puolella ehdottomasti pitää olla.”

Allegro-junalla on kulkenut viime aikoina muun muassa venäläisiä, jotka haluavat lähteä Venäjältä Putinin hallinnon kovenevien otteiden ja Ukrainan sodan vuoksi.

Eikö näiden tavallisten venäläisten kulkemisen vaikeuttaminen olisi Heinosesta ongelmallista?

Heinonen sanoo, ettei hän haluaisi rajoittaa turvapaikan hakemista Suomesta, jos sellaiselle on tarve. Sen sijaan muuta liikennettä pitäisi nyt rajoittaa turvallisuussyistä.

”Omien näkemysteni ja vähän myös saamieni arvioiden mukaan meillä ei ole täyttä varmuutta, mitä sieltä tulee.”

Heinonen sanoo pitävänsä täysin ymmärrettävänä sitä, että Putinin valtaa halutaan paeta Venäjältä. Hänestä on silti ongelmallista, että samaan aikaan esimerkiksi Ukrainan kansalaiset eivät tällä hetkellä pääse kulkemaan Allegrolla.

VR:n mukaan Allegro-junassa voivat toistaiseksi matkustaa vain Venäjän ja Suomen kansalaiset. Tilanne perustuu koronapandemian aikaiseen Venäjän valtion asetukseen. Parhaillaan käydään neuvotteluita sen muuttamisesta koskemaan kaikkien EU- ja kolmansien maiden kansalaisia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ollut tavoitettavissa kommenttia varten maanantaina. Hän sivusi asiaa viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla Heinosen viitatessa kysymyksessään Allegro-junan kulkemiseen.

Haavisto sanoi tuolloin pitävänsä erittäin tärkeänä, että Suomi on varuillaan hybridiuhkien suhteen, muttei suoraan ottanut kantaa asiaan.

”Meillä on edelleen tilanne, jossa ne henkilöt, joille on perustellusti myönnetty viisumi — nythän se on koronan aikana ollut hyvin rajoitettua — voivat edelleen rajan ylittää. Raja toimii tässä tilanteessa normaalisti, mutta totta kai olemme varuillamme ja katsomme, miten tilanne kehittyy, ja katsomme myöskin, että Suomeen ei päästetä ketään epäystävällisissä tarkoituksissa”, Haavisto sanoi.

VR kertoi maaliskuun alussa, että liikennöinti Venäjälle ja sieltä pois jatkuu, kunnes viranomaiset linjaavat toisin. Taustalla on muun muassa halu taata, että suomalaisilla on mahdollisuus palata kotiin Venäjältä sekä halu tarjota väylä niille venäläisille, jotka ovat lähdössä kotimaastaan.