Petteri Orpo: ”Aika Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt”

Parasta olisi, jos ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa, Orpo arvioi.

Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” -valinta Nato-jäsenyyden suhteen, kirjoitti oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo blogissaan maanantaina.

Orpon mielestä Suomi lähettäisi väärän viestin Venäjälle, jos se torjuisi Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin. Venäjä hyökkäsi helmikuun 24. päivänä Ukrainaan.

Hyökkäys pani uusiksi Suomen turvallisuuspolitiikan ja kasvatti mielipidemittausten mukaan huomattavasti Naton kannatusta Suomessa.

”Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti”, Orpo kirjoittaa.

”Aika Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt. Kaikkein parasta olisi, mikäli ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa.”

Kokoomus ja Rkp ovat toistaiseksi ainoat puolueet, joiden virallinen linja on Nato-jäsenyydelle myönteinen.

Moni puolueista on parhaillaan pohtimassa uusiksi Nato-linjaansa.