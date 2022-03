Sdp:n turvallisuuspolitiikan konkari Kimmo Kiljunen vastusti aiemmin tiukasti Suomen Nato-jäsenyyttä. Nyt hän painii ainakin kahden vastakkaisiin suuntiin vetävän argumentin kanssa.

VuodeN 2019 eduskuntavaalien yhteydessä tehtyjen kyselyjen mukaan kansanedustajien valtaenemmistö oli vahvasti Nato-jäsenyyttä vastaan.

Natoon kriittisesti suhtautuvilta kansanedustajilta on ollut kuitenkin vaikea enää Ukrainan sodan alkamisen jälkeen saada selkeää vastausta Natosta.

Kansalaisten kannatus Nato-jäsenyydelle on kasvanut mielipidemittauksissa historiallisella vauhdilla. Koko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on myllerryksessä.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) on ollut yksi vannoutuneita Naton vastustajia vuosikymmeniä. Hän on myös kritisoinut muun muassa Suomen ostamien uusien hävittäjien suurta määrää.

Nyt häneltäkään ei irtoa enää absoluuttista Nato-kantaa.

”Vastaan, etten sijoita juuri nyt itseäni yhtään mihinkään. Siinä mielessä kanta on muuttunut, että aikaisemmin kantani oli, että ehdottomasti ei Natoon. Aikaisemmin perusteluni oli, että Nato-jäsenyys altistaa Suomen potentiaalisten suurvaltakonfliktin etumaastoon ja osapuoleksi”, Kiljunen sanoo.

Kiljusen mukaan kaikki vaihtoehdot on nyt tutkittava tarkasti läpi ja vain Suomen turvallisuuden näkökulmasta.

”Minua kutsutaan kuitenkin edelleen Nato-vastustajaksi, koska olen todennut, että juuri nyt sodan akuutissa tilanteessa ei ole oikea aika tehdä päätöstä sotilaallisesta liittoutumisesta vaan tutkia ja selvittää tilanne, joka on aidosti muuttunut.”

Onko demokratian kannalta oikein, etteivät kansanedustajat kerro, miten heidän Nato-kantansa on Ukrainan sodan takia muuttunut?

”Minusta tämä ei ole huono linja vaan itsestäänselvyys. Täytyy muistaa, että meillä on kriisi päällä. Toisaalta Suomeen ei kohdistu nyt suoraa uhkaa, emmekä ole siinä jamassa, että meidän pitää väen väkisin puristaa jokin muu kanta kuin meillä nyt on. Voimme päättää, että kollektiivinen suoja on Suomen turvallisuuden kannalta parempi, mutta silloin pitää myös olla valmis ottamaan pahimmillaan vastaan suurvaltakriisissä ensi-iskut”, Kiljunen sanoo.

”Tässä täytyy antaa pikkuisen aikaan harkintaprosessille, jossa kuitenkin käsittääkseni puhutaan kuukausista. Kyse on kuitenkin vuosisadan päätöksestä.”

” ”Olisi hullunrohkeaa heittää juuri nyt kanta ilman nopeasti muuttuneen tilanteen analyysiä.”

Valtiotieteiden tohtori Kiljunen on Sdp:n pitkän linjan ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaajia. Hän on ulkoasianvaliokunnan, suuren valiokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen. Hän osaa venäjää ja opiskellut vuoden Kiovassa.

Hän sanoo, että Nato-kannanmuodostuksessa on olemassa aika ennen ja jälkeen 24. helmikuuta, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Eduskunta alkaa todennäköisesti huhtikuussa käsitellä hallituksen Ukrainan sotaan liittyvää selontekoa, jonka yhteydessä käydään läpi myös mahdollista Nato-jäsenhakemusta.

”Olisi hullunrohkeaa heittää juuri nyt kanta ilman nopeasti muuttuneen tilanteen analyysiä. Haluan myös itse selvittää asian, ja teen parhaillaan aiheesta kirjasta. Luen juuri Paasikiven päiväkirjoja ja Koivistoa sekä tutkin viime aikaiset tapahtumat tarkasti. Tämä on valtava asia.”

Kimmo Kiljunen (sd)

Kiljusen pohdintaa ohjaa kaksi ydinargumenttia.

”Ensinnäkin maantiede pätee edelleen.”

Kiljunen viittaa Suomen yli 1 300 kilometrin rajaan. Suomella on enemmän yhteistä rajaa Venäjän kanssa kuin kaikilla Nato-mailla yhteensä.

Hän sanoo, että sotilaallisesti liittoutuneena Suomella olisi vaara joutua suurvaltakonflikteissa osapuoleksi sekä joutua pitkän rajansa takia konfliktin etumaastoksi ja ensi-iskujen kohteeksi.

Toinen argumentti puoltaa Natoa.

Sen mukaan Suomi olisi yksin heikommassa asemassa kuin tilanteessa, jossa sillä on sotilasliiton tarjoama kollektiivinen suoja.

Nämä kaksi argumenttia ovat Kiljusen mukaan totta yhtä aikaa.

”Toinen argumentti on aivan yhtä validi kuin ensimmäinen, koska Venäjä on murtanut yhteisen turvallisuuden periaatteen hyökkäämällä naapurimaahansa.”

Hän sanoo, että Suomi ei kuitenkaan ole nyt yksin samalla tavalla kuin se oli talvisodassa. Tai kuten Ukraina nyt on.

”Me olemme Euroopan unionin jäseniä. Jäsenyys on paljon enemmän kuin vain sotilaallinen turvallisuus tai sitä, onko EU:n turvatakuupykälä 42.7 voimissaan vai ei. Kyse on koheesioturvallisuudesta, joka tulee yhteisistä arvioista, valuutasta, liikkumisvapaudesta sekä yhteisistä sisämarkkinasta ja lainsäädännöstä. Jos tätä kokonaisuutta vastaan hyökätään eikä EU sitä yhdessä torjuisi, se olisi EU:n loppu ja aika lähellä silloin olisi myös maailman loppu.”

Kiljunen muistuttaa, että vaikka EU ei ole sotilasliitto, sen jäsenvaltioilla on yhteensä nelisen kertaa suurempi puolustusbudjetti kuin Venäjällä.

Eivätkä argumentit tähän jää.

Kiljunen muistuttaa, että Suomen pisin rauhanjakso on saatu aikaiseksi, kun Suomi on ollut sotilasliittojen ulkopuolella eikä ulkopuolinen ole voinut tulkita, että Suomen aluetta käytetään ketään vastaan.

”Sotilasliiton jäsenenä tähän tulee toisenlainen intressi, koska Suomi voidaan sitoa osaksi muiden maiden konflikteja.”

Ja vielä:

”Olemme hyvin lähellä sitä, että Suomi saattaa harkita liittymistä sotilasliittoon, mutta siinä tilanteessa ei ole samantekevää, milloin se tapahtuisi. Tässä on aivan hirvittävä vaara, että Ukrainan sota laajenee, ja Suomen Nato-hakemus voi olla yksi asia, joka tätä eskalaation vaaraa lisää. Euroopassa on sota, ja on viisasta ajatella, että nyt ei ole syytä tilannetta eskaloida yhtään lisää.”

Kiljusen mukaan on suurena uhkana, että Suomesta tulee ”jalkapallo muiden maiden pelissä”. Tämä tarkoittaa, että eskaloitumisvaaran takia Suomen jäsenyys saatettaisiin ratkaista muilla perusteilla kuin Suomen turvallisuuteen liittyvillä.

”Nyt täytyy pohtia ainakin 13 tai 15 kertaa se, mitä tarkoittaisi kertaheitolla muuttaa linja, joka on taannut vakaan tilanteen Pohjolassa toisen maailmansodan jälkeen. Herkkä, herkkä, herkkä asia.”

Mitä tapahtuu, jos Venäjä lopettaa sodan Ukrainassa ja raahaa armeijansa Suomen rajalle ja sanoo, että ’ette hae Natoon’?

”Minä en lähtisi jossitteluihin ollenkaan mukaan. Venäjä löytää aina perustelun, jos se haluaa hyökätä.”

Hän sanoo, että Ukrainan ja Suomen tilanteet ovat kuitenkin erilaisia.

Kiljusen mukaan Ukrainan sota on Neuvostoliiton hajoamisprosessin jälkijäristys. ”Tämä on jäätyneiden konfliktien viimeinen piste. Hyökkäyksen jälkeen neuvostoimperiumin geografinen konsepti on hajonnut. Sitä ei enää ole, koska Ukrainan identiteetti on hyökkäyksen takia peruuttamattomasti muuttunut.”

Kiljusen mukaan toinen ydinulottuvuus sodalle on se, että Venäjä pelkäsi ennen kaikkea Ukrainan eurooppalaistumista ja demokratiakehitystä.

”Venäjän johdon näkökulmasta kyse oli ennen kaikkea autoritaarisen valtakoneiston suojauksesta, jota avoin demokratiakehitys entisessä neuvostomaassa esimerkillään uhkasi.”

Kiljusen mielestä Suomi on tässä mielessä eri asia kuin Ukraina.

Suomi ei ole entinen osa Neuvostoliittoa, eikä Suomen pitkään voimassa ollut avoin demokratia ole samalla tavalla katalysaattori, joka laittaisi liikkeelle demokratisoitumisprosessin, joka uhkaisi Venäjän valtakoneistoa.

”Sen sijaan Putinin puheet ja toimet laittoivat Suomessa liikkeelle ennen näkemättömällä voimalla prosessin, joka voi johtaa Naton jäseneksi.”

