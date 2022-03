Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan tavoitteena on, että uudistus lisätään nykyiseen valmiuslakiin vielä tämän eduskunnan aikana.

Oikeusministeriö ryhtyy valmistelemaan uudistusta nykyiseen valmiuslakiin. Tavoitteena on luoda uudenlainen poikkeusolomääritelmä.

Uudistus on tarkoitus valmistella ”pikakaistalla” eli mahdollisimman nopeasti, jotta se voitaisiin hyväksyä vielä tämän eduskuntakauden aikana.

”Tarkoituksena on lisätä valmiuslakiin kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, rajaturvallisuuteen ja vastaaviin yhteiskunnan toimintakykyä vaarantaviin tai heikentäviin uhkiin perustuva uusi poikkeusolomääritelmä ja arvioida sitä varten tarvittavat valtuudet”, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Henrikssonin mukaan taustalla on tarve varautua erilaisten hybridiuhkien varalta.

”Meillä on tälle oma pikakaistavalmistelu.”

Suomessa on käyty jo jonkin aikaa keskustelua tarpeesta uudistaa kokonaan nykyinen valmiuslaki sekä tarpeesta tehdä nykyiseen valmiuslakiin lisäyksiä nopealla aikataululla.

”Olen aikaisemmin jo sanonut, että jos sellainen tarve on, niin ministeriössä ollaan kyllä valmiudessa tekemään asialle jotain. Nyt olen tullut siihen johtopäätökseen, että me tarvitsemme tietysti ison valmiuslain kokonaisuudistuksen mutta että me teemme myös nykyiseen valmiuslakiin pikauudistuksen”, Henriksson sanoo.

Hallitus käynnisti valmiuslain kokonaisuudistuksen valmistelun joulukuussa. Kyseessä on vuosia kestävä lakihanke.

Henrikssonin mukaan hybridiuhkien aiheuttamista vaaroista on käyty keskusteluja eri ministeriöiden kanssa. Oikeusministeriö on kartoittanut muiden ministeriöiden näkemykset ja niiden perusteella käynnistyy pikainen valmistelu.

Henriksson muistuttaa, että kyse ei ole helposta asiasta, koska uudistus on voitava tehdä perustuslaillisesti hyväksyttävällä tavalla.

Tavoitteena on luoda uusi poikkeusolon määritelmä ja se on pidettävä mahdollisimman täsmällisenä ja tarkkarajaisena.

Henriksson ei uskalla vielä antaa päivämääriä hankkeen etenemiselle.

”Oikeusministeriössä kääritään hihat ja tehdään oma osuutemme tästä niin nopeasti kuin mahdollista”, hän sanoo.

”Näen sen niin, että myös eduskunnan päässä tarvitaan pikakaistaa. Tämä tarvitsee tuekseen suuren enemmistön tässä talossa, mutta katsotaan nyt, mikä on se systematiikka. Normaalistihan valmiuslaki tarvitsee kaksi eduskuntaa, mutta tässä nyt ajatellaan, että tehtäisiin tämän eduskunnan aikana.”

Henriksson sanoo, että nyt ”yritetään löytää ratkaisuja eikä vain ongelmia”.

”Se on varmasti isänmaan intressissä.”

Lue lisää: Valmiuslaissa on laaja­mittaisen maahan­tulon kokoinen reikä, selviää HS:n hankkimasta viranomais­selvityksestä

HS uutisoi viime joulukuussa Turvallisuuskomitean taustaselvityksestä, jonka mukaan nykyinen valmiuslaki ei pysty vastaamaan kunnolla useisiin nykypäivän turvallisuusuhkiin.

Selvitys oli laadittu valmiuslain uudistamista silmällä pitäen. Siinä käsitellään muun muassa ministeriöiden valmiushenkilöstön havaitsemia puutteita valmiuslaissa.

Nykyinen valmiuslaki tuli voimaan kymmenkunta vuotta sitten. Yksi sen jälkeen ilmenneistä uusista uhkista on esimerkiksi laajamittaisen maahantulon ja siirtolaisten käyttäminen Suomen painostamiseen.

Selvityksen mukaan maahantuloon voi liittyä poliittista painostusta Suomea tai EU:ta kohtaan. Tulijoiden joukossa voidaan myös soluttaa Suomeen rikollisia, tiedustelijoita ja jopa erikoisjoukkoja.

Selvityksen mukaan ongelmana on, ettei maahantulon järjestämistä välttämättä pystytä tunnistamaan hyökkäys- tai painostustoimeksi, jolloin kynnys todeta maahantulo hyökkäykseksi on demokraattisessa oikeusvaltiossa erittäin korkea.