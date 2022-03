Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen tapasi tiistaina Tukholmassa Ruotsin parlamentin puhemiehen ja maan kuninkaan. Suomen Nato-keskustelun askeleet kiinnostavat Ruotsissa.

Tukholma

Ruotsissa seurataan nyt tarkkaan, miten Suomi käsittelee mahdollista Nato-jäsenyyttään, sanoo eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk).

Vanhanen vieraili tiistaina Tukholmassa ja kävi keskusteluja muun muassa Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kanssa. Hän tapasi myös parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin ja Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan.

Vanhasen mukaan Ruotsin poliittisen johdon keskuudessa ei ole vielä käynnistynyt samanlaista Nato-keskustelua kuin Suomessa, jossa hallitus on kertonut antavansa eduskunnalle keskustelun tueksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon lähiviikkoina.

Selonteon pohjalta eduskunta pohtii muun muassa, kannattaako Suomen hakea Naton jäseneksi.

Tästä Suomen mallista Ruotsissa oltiin kiinnostuneita, Vanhanen sanoo.

”Ruotsi tietysti itse ratkaisee, millä aikataululla he käyvät keskustelunsa, mutta on helppo sanoa, että meidän kaltaisissamme avoimissa demokratioissa on tarve käydä tämä keskustelu.”

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on todennut, että Ruotsi ei tule hakemaan Naton jäsenyyttä juuri nyt. Liittoutumattomuus on ollut hallituspuolue sosiaalidemokraattien linja, joka on pysynyt Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin.

Vanhasen mukaan liittoutumattomuuden tarinalla on Ruotsissa syvät ja menestyksekkäät juuret, jotka Suomessa on hyvä tiedostaa.

”Ruotsi on onnistunut pysymään pääosin poissa kahdesta ympärillä olevasta maailmansodasta, kun Tanska, Norja ja Suomi ovat joutuneet sodan pyörteisiin. Ruotsissa on ollut rauhaa 210 vuotta. Näkökulma on erilainen kuin meillä, mikä on hyvä tiedostaa”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen ei lähde arvioimaan, millainen vaikutus Venäjän hyökkäyksellä on Ruotsin sosiaalidemokraattien linjaan.

”Eri maiden kannanotoissa on kuitenkin hyvä ymmärtää diplomatian traditioissa olevat vivahteet ja erot. Että sanotaan, mikä on nyt voimassa oleva linja. Ja jos sitä muutetaan, se kerrotaan sitten.”

Ylen maanantaina julkaiseman kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon.

Luku on 14 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Helsingin Sanomien maaliskuun alussa julkaistussa Nato-kyselyssä.

Vanhasen mukaan Ylen kysely antaa Suomen valtiojohdolle kansan mandaatin harkita kaikkia mahdollisia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Lisäksi se kertoo muille Nato-maille, että mahdolliselle Naton jäsenyydelle on olemassa myös Suomen kansan tuki.

Omaa Nato-kantaansa Vanhanen ei kerro, mutta haluaa nostaa esille vuonna 2015 julkaistun Ulkopolitiikkaa-kirjansa viimeisen kappaleen.

Vanhanen kaivaa esille kännykkänsä, jossa on hänen ottamansa valokuva tuosta kappaleesta.

Hän lukee sen ääneen:

”Tällä hetkellä tämä vakauden korostajien mielipide on vallitseva. Toivottavasti Venäjällä tiedostetaan kuitenkin myös se, että sen oma toiminta vaikuttaa suomalaisten ja minun muiden mukana käsitykseen siitä, mitä liittoutumattomuudella on saavutettavissa ja mitä ei. Jos lähialueemme vakaus järkkyy Venäjän toimesta, kääntyy viisari täällä, ei Venäjän vaan Naton suuntaan. Viimeisten vuosien politiikalla muualla Euroopassa Venäjä on laittanut liikkeelle pallon, joka pyörii. Ruotsissa mietitään, ja Suomessa tutkaillaan, millaiseksi naapurimme Venäjä muuttuu.”

Vanhanen sanoo, että Nato-kysymys ei ole hänelle ideologinen opinkappale vaan turvallisuuden näkökulmasta katsottava kysymys. Sen pohtiminen on myös Vanhasella ”liikkeessä”.

”On reagoitava tarvittaessa siihen, jos joku meidän lähialueillamme muuttaa sitä vakauspolitiikkaa, joka meidän tavoite on ollut, ja nyt olemme siinä tilanteessa ja sitä pitää miettiä. Siihen kannattaa käyttää aikaa. En ota kantaa onko kyse viikoista, päivistä vai kuukausista. Harkinta pitää tehdä rauhassa”, Vanhanen sanoo.

Siksi myös eduskunnassa tullaan keskustelemaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta tiuhaan, Vanhanen sanoo.

Ruotsi ja Suomi pitävät nyt erittäin tiiviisti yhteyttä.

Maanantaina Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasi ruotsalaiskollegansa Peter Hultqvistin. Presidentti Sauli Niinistö on tavannut pääministeri Magdalena Anderssonin, jonka myös Vanhanen tapaa myöhemmin tiistaina.

Vanhasen mukaan molemmille maille on tärkeää pitää toisensa tietoisina mielipiteistä ja prosesseista, joita nyt on käynnissä.

Molemmissa maissa on arvioitu, että esimerkiksi Naton jäsenyyttä tulisi hakea yhdessä.

”Tietysti kumpikin maa tekee itsenäiset ratkaisunsa, mutta molemmissa maissa on tietoisuus siitä, että on järkevää toimia hyvin samansuuntaisesti”, Vanhanen sanoo.

Vanhasen Tukholman-vierailussa oli kyse puhemiehen virallisesta vierailusta, johon kuului muun muassa Ruotsin kuninkaan tapaaminen. Siitä keskustelusta Vanhanen ei kerro, mutta toteaa Ruotsin kuninkaan olevan hyvin informoitu tilanteesta.