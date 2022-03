”Nato-jäsenyydestä olisi meille hyötyä, mutta pitää varmistaa, että polku sinne on turvallinen”, Suomela sanoo. Hän on toinen hallituspuolueen johtaja, joka kertoo kantansa kysymykseen.

Sotilasliitto Naton jäseneksi pääseminen on Suomelle järkevä tavoite, katsoo vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela. Hän kuitenkin korostaa, että oikea ajoitus jäsenyyden hakemiseen pitää harkita perusteellisesti.

”Näen, että Nato-jäsenyys on Suomelle oikea suunta. Jäsenyydestä olisi meille hyötyä, mutta pitää varmistaa, että polku sinne on turvallinen”, Suomela sanoo HS:lle.

Hän kertoo olevansa nyt valmis kertomaan oman varauksellisen kyllä-kantansa, koska on ehtinyt käymään aiheesta keskustelua puolueen sisällä.

”Viikonloppuna tapasimme puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän kanssa, ja meillä oli puoluehallituksen kokous. Tämä kaikki keskustelu on tietysti vaikuttanut päätökseeni kertoa kantani. Olisi ollut väärinpäin etenemistä, jos olisin ensin alkanut voimakkaasti paaluttaa omaa kantaani ja vasta sitten avannut mahdollisuuden keskustella asiasta jäsenistömme ja aktiiviemme kesken.”

Vihreiden kannanmuodostus puolueena jatkuu yhä. Suomela kertoo, että osa puolueen aktiiveista vastustaa yhä Suomen Nato-jäsenyyttä ja heidän pitää voida tuoda esille näkemyksensä puolueen sisäisessä keskustelussa.

Hallituspuolueiden johtajista Nato-kantansa on Suomelaa ennen kertonut vain Rkp:n Anna-Maja Henriksson. Henrikssonin ja Rkp:n kanta on, että Suomen pitää hakea Naton jäseneksi. Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk) ja Li Andersson (vas) eivät ole vielä omaa kantaansa kertoneet.

Oppositiopuolueista kokoomus kannattaa Nato-jäsenyyttä.

Suomelan mielestä mahdollisen jäsenyyshakemuksen ajoituksen harkinta on erittäin tärkeää, sillä Suomi ei missään tapauksessa jäädä niin sanotusti limboon.

”Nato-ovi on auki, mutta avainkysymys on, kuinka auki se on kullakin hetkellä. Meidän etumme on, että ovi on selkeästi auki koko ajan. Siksi on hyvä, että niin avainministerit kuin tasavallan presidenttikin tekevät koko ajan töitä Suomen ulkosuhteiden vahvistamiseksi. Viime viikkoina on tavattu esimerkiksi Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja Turkkia, eli monia merkittäviä Nato-maita.”

Tavoitteena on Suomelan mukaan varmistaa, että Suomen hakiessa Naton jäsenyyttä kaikkien kolmenkymmenen jäsenmaan parlamentit olisivat valmiita hyväksymään Suomen jäseneksi.

”Olisi hyvin vaarallista joutua samantyyppiseen limboon, jossa Ukraina ja Georgia ovat olleet. Näille maille on annettu ymmärtää, että ovi Natoon on auki, muttei ole kuitenkaan otettu jäseneksi. Se on selkeästi ollut vaarallinen tilanne Ukrainalle ja Georgialle, ja se olisi sitä varmasti myös Suomelle”, Suomela arvioi.

Suomela uskoo, että Suomi olisi paremmin turvassa Naton sisäpuolella kuin ulkopuolella, kunhan jäsenyyden hakeminen ajoitetaan oikein ja Suomi hyväksytään suoraviivaisesti jäseneksi.

”Ihan ensimmäisenä Nato-jäsenyys ennaltaehkäisee hyökkäystä. Kynnys hyökätä Nato-maahan on huomattavasti korkeampi kuin kynnys hyökätä maahan, joka ei ole Natossa. Ja sitten jos Suomeen kuitenkin hyökättäisiin, meillä olisi muiden Nato-maiden tuki.”

Suomela muistuttaa, että Nato-jäsenyys myös vaatisi Suomelta paljon. Esimerkiksi Baltian maat ovat olleet aktiivisia Nato-operaatioissa.

”Ja siihen lienee hyvä syy. Kyllähän meidän pitää antaa, jotta voimme tarvitessamme saada apua. Operaatiot eivät ikinä ole täysin riskittömiä, niissä on kuollut ihmisiä. Moniin näistä operaatioista Suomi on tähänkin saakka osallistunut, joten siinä mielessä muutos ei välttämättä olisi valtaisa. Mutta kyllä se kuitenkin muutos olisi, ja siitäkin on nyt puhuttava avoimesti.”

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on kertonut kannattavansa Nato-jäsenyyden hakemista. Harjanne on ollut vielä Suomelaakin voimakkaammin kyllä-kannalla. Hän sanoi jo vuodenvaihteessa, että Suomen tuli ”lunastaa Nato-optio viipymättä”.

