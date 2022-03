Useat kansanedustajat nostivat esille huolen siitä, että Venäjä kohdistaa Suomea vastaan hybridivaikuttamisoperaation, jossa suuria määriä turvapaikanhakijoita ohjataan Suomen rajoille.

Venäjän mahdollinen hybridivaikuttaminen nousi päärooliin, kun kansanedustajat keskustelivat keskiviikkona hallituksen Suomen sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta.

Valko-Venäjä kohdisti tällaisia operaatioita viime syksynä Puolaa, Latviaa ja Liettuaa vastaan.

Kansanedustajia huolestutti, onko Suomi riittävän hyvin valmistautunut kohtaamaan tällaisia operaatioita.

”Tällä hetkellä emme ole riittävällä tavalla varautuneet lainsäädännössämme esimerkiksi viime vuonna Puolan rajalla nähtyyn, siirtolaisvirtojen avulla tehtyyn hybridivaikuttamiseen. Kyseessä oli vihamielisen valtion organisoitu toiminta naapuriaan kohtaan. Kokoomus edellyttää, että lait säädetään viipymättä toimiviksi”, kokoomuksen Kari Tolvanen sanoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) painotti, että mainitun kaltaisiin hybridioperaatioihin voidaan reagoida hyvin jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

”Meillä on nyt jo mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja. Me voimme sulkea itärajalta vaikka kaikki rajanylityspaikat, jos on tarve. Meidän rajavartiolaitoksellamme on olemassa suunnitelmat siihen, miten vastataan tämän tyyppisiin vaikuttamisyrityksiin”, Mikkonen sanoi.

”Totta kai tällaisiin tilanteisiin varaudutaan. Täällä ei olla sinisilmäisiä sen suhteen, mitä naapurimaa voi tehdä”, hän jatkoi.

Mikkonen viittasi presidentti Sauli Niinistön arvioon siitä, että Venäjä voi kohdistaa myös Suomea kohtaan erilaista kiusantekoa.

”Tässä tilanteessa, kun turvallisuustilanne on muuttunut, se on entistä todennäköisempää. Näihin totta kai vastataan ja huolehditaan, että meidän rajamme pysyvät koskemattomina”, Mikkonen sanoi.

Tiistaina sisäministeriö tiedotti, että se alkaa valmistella lakimuutoksia, joilla Suomessa otettaisiin käyttöön niin sanottu rajamenettely. Sen avulla todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä.

Sisäministeriön mukaan myös tämä vahvistaisi Suomen varautumista mahdolliseen hybridivaikuttamiseen.

Oppositio vaati viime syksynä välikysymyksen avulla lainsäädäntöön hätätilapykälää, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskeyttää tarvittaessa.

Tuolloin taustalla oli tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Valko-Venäjän joukot saattoivat tuhansia turvapaikanhakijoita Puolan rajalle sen ylittämistä varten. Kyse oli Valko-Venäjän hybridihyökkäyksestä, jolla maa yrittää painostaa EU:ta.

Hallitus ei tällaista luvannut. Tuolloin sisäministerinä toiminut Maria Ohisalo (vihr) oli sitä mieltä, että rajanylityspaikkoja voidaan sulkea, mutta yhden rajanylityspaikan on kansainvälisten sopimusten mukaan oltava auki, jotta turvapaikanhakija voi jättää hakemuksen.

