Presidentin puheluista muiden valtioiden johtajien kanssa kirjoitetaan muistio, joka leimataan salaiseksi.

Presidentti Sauli Niinistö on pitänyt yhteyttä presidentti Vladimir Putiniin puhelimitse. Edellinen kahdenkeskeinen tapaaminen oli Moskovassa 29. lokakuuta 2021.

Torstaina 10. maaliskuuta kello 11.37 tasavallan presidentti Sauli Niinistö pudottaa kesken tiedotustilaisuuden uutisen, joka ei olisi aikaisemmin herättänyt kovinkaan suurta huomiota.

Presidentti ilmoittaa soittavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Hän kertoo tehneensä itse aloitteen.

Niinistö on soittanut lukemattomia kertoja Putinille, mutta tällä kertaa puhelu olisi erilainen. Putinista oli tullut pari viikkoa aikaisemmin todennäköisesti suomalaisten ja koko läntisen maailman eniten pelkäämä ihminen.

Putinin Venäjä oli hyökännyt helmikuun 24. päivä Ukrainaan. Hän oli nostanut ydinasejoukkojensa valmiustilaa samaan aikaan, kun Venäjän armeija tappoi ukrainalaisia raskain asein ja pommitti siviilikohteita.

Niinistö on kertonut Putin-puhelun sisällöstä CNN:lle, BBC:lle ja Helsingin Sanomille.

Siitä julkisuudessa ei ole ollut juurikaan tietoa, miten Suomen puhutuin puhelu järjestettiin. Miten se on dokumentoitu? Kuinka moni poliitikko tai virkamies tietää puhelun todellisen sisällön?

Saako presidentti puhua mitä haluaa Putinin kanssa ilman, että kukaan saa siitä tietää?

HS otti asiasta selvää haastattelemalla noin kymmentä poliitikkoa ja virkamiestä.

Presidentin kansliasta sanotaan, että varsin pian sen jälkeen kun presidentti päätti pyytää puhelua, kanslian väki otti yhteyttä Putinin kansliaan ja sopi puhelun tarkasta ajankohdasta.

Presidentin kansliasta ilmoitettiin puhelusta etukäteen ulkoministeriöön, joka yleensä päivittää presidentin tai kanslian virkamiehiä Venäjän ajankohtaisista asioista ennen puhelua. Ministeriö saattaa myös ehdottaa esille tuotavia aiheita.

Kanslia kertoo yleensä etukäteen soitosta myös siksi, että esimerkiksi ministerit voivat halutessaan kertoa toiveensa puhelun sisällöstä.

Kun puhelun aika koitti, presidentin kansliaan kokoontui tulkki ja kanslian virkamiehiä. Myöskään Putin ei ollut yksin puhelun aikana.

Puhelut ovat aina pelkkiä äänipuheluita, kuvayhteyttä ei ole. Puhelut nauhoitetaan.

Pian puhelun jälkeen presidentin kanslian virkamiehet kirjoittivat puhelusta muistion, aivan kuten he tekevät muidenkin keskeisten puhelujen kohdalla.

Nyt muistioiden teossa on ruuhkaa, sillä presidentillä on ollut runsaasti yhteydenottoja Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Presidentin kabinetissa työskentelee kuusi ihmistä.

Työ tehdään virkavastuulla, ja dokumentista jätetään vain joitakin epäolennaisia tervehdyksiä ja sanoja pois.

Dokumentit leimataan salaisiksi.

Lain mukaan muun muassa toisen valtion johtajien kanssa käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ovat salaisia, ellei toisin määrätä. Yleensä salainen asiakirja pysyy salaisena 25 vuotta ellei toisin päätetä.

Muistiot eivät kuitenkaan loju presidentin mapeissa 25 vuotta.

Salaisten papereiden jakelun laajuuskin on usein varsin salaista, mutta presidentin puhelumuistiot jaetaan ainakin ulkoministeriöön.

”Tasavallan presidentin kanslia päättää näiden jakelusta, mutta kyllä me ne saadaan”, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Piritta Asunmaa.

Vielä olennaisempaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon ja myös poliittisen kontrollin kannalta on se, että HS:n useista lähteistä saaman tiedon mukaan muistiot jaetaan myös keskeisille ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaaville ministereille.

Tämä tarkoittaa, että Suomen turvallisuuspolitiikan hermokeskuksen eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsenet ovat tietoisia puhelun tarkasta sisällöstä. Valiokunta kokoontuu yhdessä presidentin kanssa, jolloin sen lempinimi on tp-utva.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Valiokuntaan kuuluvat pääministeri Sanna Marin (sd), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), opetusministeri Li Andersson (vas), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vas). Joskus myös sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) osallistuu kokouksiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui stadionilla Moskovassa 18. maaliskuuta.

Puheluista tehtävien muistioiden jakelu on erittäin suppea siksi, ettei niiden sisällön leviäminen vaikuttaisi haitallisesti seuraavien puheluiden sisältöön.

Kyse on herkkien asioiden diplomatiasta, yksi lähde sanoo. Voi olla, että esimerkiksi yhteydenpito Putiniin katkeaa, jos hän kuulee vaikkapa suomalaisen kansanedustajan suusta sanasta sanaan mitä hän on sanonut Niinistölle.

Tp--utvan kokoukset pidetään useimmiten vakoilulta turvatuista tiloissa ja niistä kerrotaan hyvin niukasti. Vuotoja ei juuri ole ollut.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta tai puolustusvaliokunta ei saa muistioita Niinistön puheluista tai tapaamisista, mutta Niinistöllä on tapana vierailla ulkoasianvaliokunnassa ja kertoa niistä henkilökohtaisesti.

Ulkoasianvaliokunnan sihteeri Tiina Larvala sanoo, että valiokunta voisi pyytää presidentin kansliasta muistioita, mutta toistaiseksi näin ei ole tehty.

Ulkoasianvaliokunta saa sen sijaan ulkoministeriön tekemiä raportteja tilaisuuksista, joissa presidentti on ollut paikalla. Valiokunta sai esimeriksi raportin presidentin osallistumisesta Naton kokoukseen 25. helmikuuta.

Tämän teki ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspoliittinen osasto, josta käytetään nimitystä POL10.

Niinistö on jo vieraillut ulkoasianvaliokunnassa kertomassa tapaamisestaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa, mutta Putin-puhelun jälkeen valiokunnan tapaamista ei ole vielä ollut. Eduskuntalähteiden mukaan Niinistö on puhunut muuten Putin-puhelusta eduskunnassa muun muassa ulkoasianvaliokunnan jäsenten kanssa.

Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja (sd) uskoo, että valiokunnat ovat tyytyväisiä presidentin tapaan jakaa informaatiota.

”Hän kertoo näkemyksiään ja arvioitaan, joista saa enemmän irti kuin julkisuuden välittämistä tiedoista.”

Tuomioja sanoo, ettei valiokunnassa ole herännyt tarvetta pyytää esimerkiksi puheluista muistioita. Entisenä ulkoministerinä hän tietää, etteivät ne ole analyyttisiä. ”Ne ovat yleensä referoivia.”

”Joka tapauksessa presidentin suoraan kertomat asiat ovat paljon olennaisempia.”

Samaa mieltä on ulkoasianvaliokunnan jäsen Tom Packalén (ps). ”Erittäin arvokkaita keskusteluja”, hän sanoo.

Ulkoasianvaliokunnan jäsen Eva Biaudet (r) arvelee, että yleisellä tasolla Niinistön esiintymisiin ollaan tyytyväisiä. ”Mutta ne ovat enemmän raportointia kuin dialogia. Ja tietenkin hänen kohdallaan myös sellaista, jota pitää tulkita.”

”Eivät ne ole kuitenkaan hirveän erisisältöisiä kuin julkisuudessa olevat tiedot. Ehkä saamme enemmän tunneanalyysia. Aika hyvin hän on kuitenkin halunnut kertoa, mitä on tekemässä, ja etenkin viime aikoina halunnut pitää yhteyttä eduskuntaan.”

Biaudet sanoo, että valiokunta on hyvin perillä, missä Suomessa mennään, sillä myös pääministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri on pitänyt valiokunnan tietoisena. ”Meillä on ollut tiivis yhteys. Siitä ei ole huomautettavaa.”