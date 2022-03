Adblue-lisäaineen riittävyys on herättänyt keskustelua, sillä sen loppuminen uhkaisi jopa pysäyttää raskaan liikenteen. Ministeri Harakan mukaan hyllyt saattavat jonkin aikaa olla tyhjillään, vaikka aine ei täysin pääse loppumaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) arvioi, ettei dieselautojen tarvitsema lisäaine Adblue pääse Suomessa täysin loppumaan siitä huolimatta, että sen tuotantoon tarvittavan urean tuonti Venäjältä tyssää Ukrainan sodan ja talouspakotteiden seurauksena.

Lisäaineen riittävyys on herättänyt keskustelua, sillä sen loppuminen uhkaisi jopa pysäyttää dieseliä käyttävän liikenteen.

Lue lisää: Urean tuonnin tyssääminen Venäjältä uhkaa pysäyttää Suomen dieselautot, autojen vaatimasta liuoksesta on jo paikoin huutava pula: ”Olemme joutuneet myymään ei-oota”

”Meidän käsityksemme on, että meillä on ilmeisesti mahdollisuus välttää ihan täydellinen aineen loppuminen”, Harakka sanoo.

Hänen mukaansa venäläistä raaka-ainetta korvaamaan pystyttäneen lisäämään tuotantoa läntisistä lähteistä.

AdBlue-liuosta Eläintarhan Nesteellä Helsingissä.

Adblue on urealiuos, jota käytetään vähentämään typen oksidipäästöjä nykyaikaisissa dieselmoottoreissa. Ilman Adblueta moottori ei toimi.

Venäjään kohdistettujen talouspakotteiden vuoksi siihen tarvittavaa ureaa ei saada Venäjältä.

Harakka kertoo saaneensa yhteydenoton tilanteeseen liittyen viikko sitten. Ministeriö on tämän jälkeen selvittänyt asiaa yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja Traficomin kanssa.

Käsitys on nyt Harakan mukaan, että vaikka aine ei täysin pääse loppumaan, saattavat hyllyt joitakin hetkiä olla tyhjillään, osin myös mahdollisen hamstrauksen takia.

”Saatavuusongelmia saattaa hetken aikaa olla, mutta lähtökohta on se, että pyrimme huolehtimaan siitä, että saatavuus pysyy”, hän sanoo.

”Olettamuksemme ja pyrkimyksemme on se, että jos hyllyt on tyhjinä, niin kyse on joistain päivistä.”

Harakka arvioi, että saatavuusongelmien takia Adbluen hinta todennäköisesti nousee. Lisäaine on ollut Suomessa merkittävästi halvempaa kuin Ruotsissa, hän muistuttaa.

”En toivoisi liikenteelle yhtään lisäkustannuksia juuri tällä hetkellä”, Harakka sanoo korkeisiin polttoaineiden hintoihin viitaten.

Nykyaikaiset dieselmoottorit eivät siis käy ilman Adblueta. Adblueta käyttävän katalysaattorin ohittaminen olisi kuitenkin teknisesti mahdollista, mutta lainsäädäntö ei sitä nykyisellään salli.

Ministeriössä on selvitetty myös sääntelyä. Harakan mukaan muutoksia tässä suhteessa ei nyt suunnitella.

”Pyrkisimme sääntelymuutosten ja poikkeusten sijaan huolehtimaan siitä, että niitä ei tarvittaisi. Ne ovat hidas, vaikea ja kankea tie. Totta kai kaikkeen pitää varautua, mutta me panemme nyt kaikki ponnistelumme siihen, että saatavuuteen vastattaisiin.”