EU-maiden ulkoministerit ovat kokoontuneet Brysseliin keskustelemaan Ukrainalle annettavasta lisätuesta.

EU-maiden ulkoministerit pohtivat maanantaina Brysselissä, millaista lisätukea Ukrainalle voisi antaa.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) nosti ennen kokouksen alkua esiin, että Venäjään kohdistuvien pakotteiden lisäksi myös Valko-Venäjää koskevat pakotteet ovat tärkeitä.

”On erittäin tärkeää, että Valko-Venäjään kohdistuu myös riittävästi painetta. Tietysti teemme kaikkemme sen estämiseksi, ettei Valko-Venäjä liittyisi täydellä voimalla tähän sotaan”, Haavisto kertoi.

Haavisto piti tärkeänä, että myös jo voimassa olevien pakotteiden toimivuutta arvioidaan.

EU on jo aiemmin langettanut Venäjälle ja Valko-Venäjälle lukuisia pakotteita, jotka ovat kohdistuneet muun muassa poliittisiin päättäjiin, oligarkkeihin, pankkeihin sekä erilaisiin vientituotteisiin.

”Tässä on varmasti tärkeää, että sellaisia mahdollisia aukkoja, joita pakotteissa huomataan, korjataan nyt”, Haavisto sanoi.

Kokouksen asialistalla on myös muun muassa aie Euroopan rauhan­rahaston koon tuplaamisesta, jota Suomi on Haaviston mukaan tukenut. Haavisto toivoi, että kaavailtu puolen miljardin lisäys rahastoon saisi sinetin Brysselin-kokouksessa.

”Jotta myös sitä kautta voitaisiin kanavoida lisätukea Ukrainalle.”

Haavisto oli erityisen huolissaan humanitaarisesta tilanteesta Ukrainassa. Hänen mukaansa Eurooppa ja Yhdysvallat tekevät läheistä yhteistyötä, jotta Ukraina saisi mahdollisimman paljon apua.

”Mitä enemmän pystymme Euroopan unionista kanavoimaan apua Ukrainalle, sitä vahvempi Ukrainan tilanne on myös kaikkia neuvotteluja ajatellen”, Haavisto kertoi.

Neuvotteluilla Haavisto viittasi mahdollisiin tulitauko- ja rauhan­neuvotteluihin.

EU:n ulkopolitiikkaa johtavan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan Venäjä syyllistyy Ukrainassa ”massiivisiin sota­rikoksiin”.

”Venäjä tuhoaa Ukrainaa ilman minkäänlaista sodan sääntöjen kunnioitusta”, Borrell sanoi ennen ministerikokousta maanantaina.

Borrell nosti erityisesti esiin Mariupolin tilanteen. Venäjä on kohdistanut kaupungissa iskujaan myös runsaasti siviilikohteisiin.

”He pommittavat ja tappavat kaikkia”, Borrell sanoi.

Ukrainan eteläosassa sijaitseva satamakaupunki Mariupol on jo lähes täysin tuhottu. Kaupungissa on edelleen loukussa yli 300 000 ihmistä.

Borrell ennakoi maanantain kokouspäivästä pitkää. Asialistalla ovat muun muassa keinot, joilla EU pystyy tukemaan Ukrainaa entistä enemmän. Hänen mukaansa esimerkiksi Venäjään kohdistuvista energiapakotteista ollaan valmiita keskustelemaan.

EU-keskustelussa keskeisessä roolissa on ollut EU:n energiariippuvuuden vähentäminen Venäjästä. Muun muassa Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) on vaatinut, että EU-maiden on lopetettava Venäjän sotatoimien rahoittaminen energiaostoilla.

Toissa viikolla epävirallisessa EU-huippukokouksessa linjattiin, että riippuvuutta on vähennettävä niin pian kuin mahdollista.

Maanantain kokouksessa käsitellään Borrellin mukaan sitäkin, miten EU-maat pystyvät kehittymään koordinoidusti sotilaallisesti vahvemmiksi.

”Ajattelemme uudelleen Euroopan kykyä kohdata haasteita, kuten sota.”

Myös ulkoministeri Haavisto otti ennen ministerikokousta esiin turvallisuus­uhat, joita Venäjän hyökkäys on luonut.

”Taustalla on myöskin tämä epätavanomaisten aseiden käytön riski, niin kemiallisten aseiden kuin jopa taktisten ydinaseiden. Tämä tilanne tuo aivan uusia pelkoja myös näiden ase­tyyppien suhteen”, Haavisto totesi.

Ulkoministerien lisäksi Brysselissä kokoontuvat maanantaina EU-maiden puolustus­ministerit. Ulko- ja puolustus­ministereillä on iltapäivällä yhteinen kokous, jossa keskustellaan EU:n yhteisen puolustus­politiikan tulevaisuudesta.