Valtaosa suomalaisista on valmiita auttamaan ukrainalaisia – Pakotteet hyväksytään, vaikka ne laskisivat elin­tasoa Suomessa

Laajat Venäjä-pakotteet hyväksytään, vaikka Suomen taloudelle koituisi vaikeuksia. Venäjällä toimivien suomalaisyritysten halutaan lopettavan toimintansa siellä.

Valtaosa suomalaisista on valmis auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia, selviää HS:n TNS Kantarilla teettämästä mieli­pide­tiedustelusta.

Tutkimuksessa vain 11 prosenttia sanoi, ettei olisi valmis auttamaan. Yhtä suurella osalla ei ollut asiasta mielipidettä. 78 prosenttia suomalaisista olisi siis valmis auttamaan.

Useimmilla kyseeseen voisi tulla rahallisen avun antaminen keräykseen Ukrainan hyväksi. Joka toinen kertoi joko antaneensa rahaa tai olevansa valmis tekemään niin.

28 prosenttia on lahjoittanut tai olisi valmis lahjoittamaan ukrainalaisten pakolaisten tarvitsemia tavaroita, kolme prosenttia majoittamaan heitä kotiinsa ja 28 prosenttia antamaan apua jollakin muulla tavalla.

HS selvitti kyselyllä suomalaisten suhtautumista Ukrainan sotaan liittyviin asioihin. Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn aineisto on koottu 25.–30. maaliskuuta.

Naisista 55 prosenttia olisi valmis antamaan rahaa Ukrainan hyväksi perustettuun keräykseen. Miehillä vastaava luku on 42 prosenttia.

Niin tekisi myös keskimääräistä useampi 70 vuotta täyttänyt, pääkaupunkiseudulla asuva ja akateemisesti koulutettu.

Suurimpien puolueiden kannattajista erityisesti vihreät olisivat valmiita antamaan rahalahjoituksia. Tällä kannalla vihreiden kannattajista on useampi kuin kaksi kolmesta. Myös kokoomuslaisista, keskustalaisista ja vasemmistoliittolaisista enemmistö on valmis rahalahjoituksiin.

Perussuomalaisten kannattajista taas keskimääräistä harvempi olisi valmis auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia. Joka viides puolueen kannattaja jättäisi auttamatta. Vihreiden kannattajista vain prosentti ajattelee samalla tavalla.

Myös Suomen valtion päätös auttaa Ukrainaa muun muassa aselähetyksin ja lääketieteellistä apua lähettämällä ovat kansalaisten enemmistön mielestä olleet oikeita.

Näin ajattelee useampi kuin neljä viidestä.

Tästä joukosta noin puolet on sitä mieltä, että apua on annettu riittävästi. 42 prosenttia puolestaan kokee annetun avun olleen riittämätöntä.

Vain viisi prosenttia suomalaisista pitää tehtyä päätöstä Ukrainan auttamisesta vääränä.

Miehistä lähes puolet on sitä mieltä, että apu on ollut riittämätöntä. Naisista tätä mieltä on yli kolmannes.

Suomalaiset myös hyväksyvät laajat Venäjä-pakotteet, vaikka ne aiheuttaisivat Suomen taloudelle vaikeuksia ja laskisivat suomalaisten elintasoa.

Näin ajattelee yhteensä 87 prosenttia, ja peräti 60 prosenttia hyväksyy pakotteet mahdollisine suomalaisille koituvine seurauksineen täysin.

Suurimpien puolueiden kannattajista varsinkin vihreät ja kokoomuslaiset ovat täysin tällä kannalla. Heistä noin kolme neljäsosaa on tätä mieltä.

Samalla tavalla ajattelee myös selvä enemmistö keskustalaisista, vasemmistoliittolaisista ja sosiaalidemokraateista.

Perussuomalaisista taas alle puolet kertoo olevansa täysin sitä mieltä, että Venäjä-pakotteet ovat hyväksyttäviä.

73 prosenttia vaatii suomalaisten yritysten lopettavan toimintansa Venäjällä Ukrainan sodan vuoksi. Joka kymmenes ei edellytä sitä, ja 16 prosentilla ei ole mielipidettä asiasta.