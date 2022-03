Energiapakotteet ovat vaikeita erityisesti Saksalle ja Italialle, mutta EU-maat ovat onnistuneet ilman pakotteitakin vähentämään energiaostojaan Venäjältä.

Bryssel

EU-maat, Yhdysvallat ja joukko muita länsimaita ovat toistaiseksi onnistuneet kokoamaan vaikuttavan arsenaalin talouspakotteita Ukrainaan hyökännyttä Venäjää kohtaan.

Nyt pakotteissa ollaan jonkinlaisessa saranakohdassa. Se näkyy torstaina Brysselissä alkaneessa 27 EU-maan huippukokouksessa, johon osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Torstaina tuli kuluneeksi kuukausi siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. EU:n huippukokous osuu hetkeen, jossa Ukrainan valtauksessa epäonnistunut Venäjä kiihdyttää hyökkäyksiään siviilejä kohtaan ja uhkailee taktisilla ydinaseilla.

Venäjä on vihjaillut Ukrainan ja Yhdysvaltojen pitävän Ukrainassa kemiallisia ja biologisia aseita. Yhdysvaltojen mukaan tämä on merkki siitä, että presidentti Vladimir Putin aikoo käyttää niitä pian itse.

Toistaiseksi pakotteet eivät ole vaikuttaneet Venäjän neuvottelu­haluihin. Toki pakotteet ovat vasta alkaneet purra.

Saranakohdan kysymys kuuluu, miten EU ja Yhdysvallat tästä etenevät, kun sota käy yhä julmemmaksi. Onko Venäjää mahdollista pysäyttää pakottein, kun länsi ei halua tulla vedetyksi sotaan mukaan?

Tästä syystä EU-maat joutuvat harkitsemaan uusia pakotteita, joissa alkaa näkyä maita erottavia tekijöitä.

Lue lisää: Voiko EU päästä irti Venäjän energiasta? Tänään alkavassa huippu­kokouksessa on edessä vaikeita keskusteluita pakotteista ja kaasun hinnasta

”Pakotteet ja taloudelliset toimet ovat ennennäkemättömän kovat. Ovatko ne riittävät, sitä me emme vielä tiedä. Suomi on valmis lisätoimiin, olemme kertoneet tämän avoimesti jo edellisissä kokouksissa. Olemme valmiit kaikkiin niihin toimiin, mitä komissio esittää myös energiapakotteiden osalta”, Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkoiltana medialle.

Marinin mukaan kemiallisilla ja biologisilla aseilla uhkaaminen on Venäjältä samaa jatkumoa siihen, ettei maa välitä mistään kansainvälisistä pelisäännöistä.

”Reaktion ja vastauksen pitää olla länsimailta ja kumppanimailta erittäin voimakas, ja meidän pitää omalta osaltamme olla valmis monenlaisiin toimiin. Talouspakotteet ovat se toimi, jota me käytämme, ja tässä on vielä kiristämisen varaa ja Suomi on valmis lisätoimiin”, Marin sanoi.

Suomi ehkä on valmis, mutta kaikki maat eivät ole. Keski-Euroopan maat, etunenässä Saksa, varjelevat maakaasu- ja muita energiatoimituksiaan Venäjältä. Mielessä on omien kansalaisten ja teollisuuden etu, mutta kuinka kauan Eurooppa katsoo Ukrainan tuhoamista eurooppalaisilla varoilla?

Ajatushautomo Bruegelin mukaan nykyisin maakaasun hinnoin Eurooppa pulittaa päivittäin noin 600–700 miljoonaa euroa Putinin sotakassaan. Sillä saa aika monta panssarivaunua Ukrainassa tuhottujen tilalle.

Energiapakotteissa EU voi edetä halutessaan nopeasti.

EU:ssa on puhuttu myös siitä, miten nyt on viimeistään pakko irtautua fossiilisesta venäläisestä energiasta.

Se on pidemmän aikavälin hanke, joka vaatii investointeja, mutta rakettitieteestä ei ole kyse. Kaasulämmitykseen nojaavissa maissa voitaisiin investoida nopeasti esimerkiksi lämpöpumppuihin, kuten EU:n komissio on ehdottanut.

Toisaalta voi olla, että jos esimerkiksi Saksan ja Italian on vaikea suostua venäläisenergian tuontikieltoon, tätä ei virallisesti edes yritetä. EU ei halua välittää Venäjälle viestiä, että energiapakotteet kaatuivat maiden erimielisyyksiin.

Yksi ratkaisu olisi sitouttaa EU-maat ostamaan venäläisenergiaa minimimäärä.

Komissio ja EU-maat ovat selvittäneet vaihtoehtoisia ostokanavia vimmatusti,. Viime kuukausina EU-maat ovatkin tuoneet kasvavia määriä öljyä ja nesteytettyä maakaasua muualta kuin Venäjältä.

Toinen esillä ollut vaihtoehto on kesää vasten asetettu määräaikainen, esimerkiksi kolmen kuukauden pituinen tuontikielto venäläis­energialle. EU-varastoissa on nyt kaasua lähiaikojen tarpeisiin, joten näin voitaisiin edes hetkeksi katkaista Venäjän saama tulovirta.

Samalla pitäisi huolehtia, ettei yksikään eurooppalainen toimija lähde silloin ostamaan venäläisöljyä jotain muuta kautta. Kaasussa Venäjän on vaikeampi löytää nopeasti vaihtoehtoisia ostajia, jos EU-maat kutistavat ostonsa minimiin.

Lisäksi on pohdittu, pitäisikö venäläiselle energialle asettaa kova EU-tulli, joka pakottaisi Venäjän alentamaan energian hintaa saadakseen tuotettaan kaupaksi.

Itä-Euroopan maat ovat ajaneet myös kuljetuksiin liittyviä pakotteita, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi venäläisalusten pääsyn estämistä eurooppalaisiin satamiin.

Muitakin kuin energiaan liittyviä pakotteita on vielä varaa kiristää.

Britannia asetti torstaina uusia henkilöpakotteita ja lisäsi muun muassa palkkasotilasyritys Wagnerin pakotelistalle. Henkilö­pakotteissa listalle joutui muun muassa Polina Kovaleva, joka on ulkoministeri Sergei Lavrovin rakastajattareksi väitetyn naisen tytär.

”Uskoisin, että meillä on yhteistä tahtoa kiristää pakotteita ja erityisesti etsiä kaikki sellaiset porsaanreiät, jotka tällä hetkellä heikentävät pakotteiden vaikutusta”, Marin sanoi EU-kokoukseen tullessaan.

”Me olemme asettaneet hyvin kovat pakotteet, ja pitää varmistaa, että ne myös toimeenpannaan kaikissa jäsenmaissa yhdenmukaisesti, ettei tuotteita esimerkiksi viedä niiden ohi Venäjälle.”

Marinin mukaan myös EU voi laajentaa henkilöpakotteita ja sulkea lisää pankkeja maksuvälitysjärjestelmä Swiftistä. Nyt Swift-kiellon piiristä puuttuvat muun muassa Sberbank ja Gazprombank, joita EU-maat ovat käyttäneet energiaostojensa maksamisessa.