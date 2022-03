Suomi on päättänyt lähettää lisää puolustus­tarvikkeita Ukrainalle

Aseavun tarkasta sisällöstä ei kerrota julkisuuteen, koska Venäjä on uhannut voivansa iskeä asekuljetuksiin.

Suomi päätti torstaina lähettää lisää puolustustarvikkeita Ukrainalle.

Ukraina on pyytänyt apua sekä EU:lta että Naton jäsenmailta. Ukraina on laatinut luetteloja eniten tarvitsemastaan aseistuksesta.

Avun perillemenon varmistamiseksi sen sisällöstä, toimitustavasta ja aikataulusta ei kerrota tarkemmin julkisuuteen, tiedotti Puolustusministeriö torstaina.

Puolustusministeriöstä kerrotaan, että EU, Nato ja Puola ovat pyytäneet, ettei avusta ja sen kuljetustavoista kerrota enempää turvallisuussyitä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on uhannut Venäjän voivan hyökätä lännen Ukrainaan lähettämien asekuljetuksien kimppuun.

Tähän mennessä apua on kanavoitu Ukrainaan lennättämällä sitä Puolan kautta. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan avustuksia on lennätetty puolalaiselle lentokentälle, jota suojaamaan on sijoitettu Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

Puolustusministeriöstä kerrotaan, että Suomen antamassa avussa on pyritty huomioimaan Ukrainan itse esittämät tarpeet. Ministeriöstä vakuutetaan, että apu ei vaaranna Suomen kansallista puolustuskykyä.

Suomi päätti antaa Ukrainalle aseapua ensimmäisen kerran jo helmikuun lopussa.

Tuolloin Ukrainaan päätettiin lähettää 2 500 rynnäkkökivääriä, 150 000 rynnäkkökiväärin patruunaa, 1 500 kertasinkoa ja 70 000 taistelumuonapakkausta.

Puolustusvoimat ei tuolloinkaan kertonut lähetetystä aseistuksesta tarkempia yksityiskohtia, kuten sinkojen tyyppejä.

Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin näkynyt kuvia, joista voi päätellä, että ainakin Suomen lähettämät kertasingot tai vähintään osa niistä on jo päätynyt Ukrainan asevoimille.

Kuvissa on näkynyt Puolustusvoimien tarroilla varustettuja 66 KES 88 ORAK -sinkoja. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kevyemmin panssaroituja ajoneuvoja vastaan.

Ruotsi on ollut Suomea avoimempi tiedottamisessaan. Ruotsi kertoi aiemmin tällä viikolla aikovansa lähettää Ukrainaan 5 000 kertasinkoa lisää. Ruotsi on jo aiemmin antanut Ukrainalle 5 000 kertasinkoa.

Oikaisu 24.3. kello 16.27: Jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Ruotsi olisi lähettänyt Ukrainaan panssarintorjuntaohjuksia ja että se aikoisi lähettää niitä lisää. Panssarintorjuntaohjuksien sijaan kyse on kertasingoista.