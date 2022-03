EU-pakotteet eivät koske laivaliikennettä.

Saimaan kanavassa on Suomen puolella kolme sulkua. Kuvassa Soskuan sulku.

Saimaan kanavan kanavavaltuutetut ovat päättäneet, että kanavan liikennekausi alkaa ensi maanantaina. Kanavan jäänmurtoavustus ei kuitenkaan käynnisty vielä tuolloin.

Suomen kanavavaltuutettu on liikenne- ja viestintäministeriön kanslia­päällikkö Minna Kivimäki.

Saimaan kanava voidaan avata, koska EU:n Venäjälle asettamat pakotteet eivät koske laivaliikennettä.

”Noudatamme EU:n pakotteita, ja itse liikenteeseen kohdistuvia pakotteita EU:lla on tällä hetkellä vain lentoliikenteen osalta voimassa”, Kivimäki sanoo.

”Venäjä itse asetti puukuljetuksiin rajoitteita jo viime vuoden puolella.”

Lue lisää: Venäjän suurlähetystöltä tiedote ilman perusteluja: Puu­kuljetukset lopetetaan Saimaan kanavassa ja usealla rajanylitys­paikalla

Kivimäki muistuttaa, että Saimaan kanavan osalta pitää erottaa toisistaan kuljetettava tavara ja liikennöinti.

”Vaikka liikennöintiin ei kohdistu pakotteita, kuljetettaviin tavaroihin tiettyjä pakotteita kohdistuu.”

Mustolan sulkualue. Kuvassa näkyvä kapeampi uoma on ollut osa vanhaa Saimaan kanavaa.

Saimaan kanava on noin 43 kilometriä pitkä. Lähes puolet siitä on Venäjän puolella Venäjältä vuokratulla alueella.

Saimaan kanavan sulkuja suunnitellaan laajennettavaksi, jotta kanavan läpi voisi kulkea nykyistä isompia laivoja. Tulevaan purjehduskauteen lähdetään kuitenkin Ukrainan sodan takia epävarmuuden vallitessa.

”Meidän on todella vaikea arvioida tulevaisuutta tässä vaiheessa. Varsinaiset liikennöinti­näkymät syntyvät käyttäjien tarpeista ja liikennöitsijöiden omista päätöksistä”, Kivimäki sanoo.

”Kun teimme Saimaan kanavan avaamis­päätöstä, lähdettiin siitä, että se on osa meidän infrastruktuuriamme. Meillä on vuokrasopimus, jossa on oma menettely liikennöinti­kauden avaamiseksi, ja sitä ollaan noudatettu.”

Kukaan ei tiedä, laajenevatko EU:n pakotteet jossain vaiheessa laiva­liikenteeseen ja millä tavalla.

”En voi lähteä sitä spekuloimaan. Komissio niitä esittää. Tällä hetkellä tilanne on tämä, mutta sehän elää koko ajan.”

Liikenne- ja viestintäministeriö on hoitanut kaiken kanssakäymisen venäläisten kanssa vakiintuneiden tapojen mukaan eli kirjeitse.

”Meillä ei ole ollut neuvotteluja eikä keskusteluja lainkaan venäläisten kanssa Venäjän hyökkäyksen jälkeen.”