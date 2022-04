HS kävi läpi mahdollisen Nato-jäsenyyden kustannukset. Suuri kysymys on, millaisia muutoksia puolustus­määrä­rahoissa tapahtuu 2030-luvulla, kun hävittäjä­hankintojen vaikutukset lakkaavat näkymästä budjetissa.

Brysselissä päämajaansa pitävän Naton budjetti on noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Nato toimii sen jäsenmaiden rahoituksen pohjalta. Yhteensä sotilasliiton vuosittainen budjetti, jolla rahoitetaan sen hallintoa ja toimintaa, on noin 2,5 miljardia euroa.

Natolla ei ole omia joukkoja, vaan sen toimintavahvuus koostuu jäsenmaiden sotilaallisista kyvykkyyksistä. Erilaisista harjoituksista ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuneiden kustannusten kuluja ei siis kierrätetä Naton päämajan kautta, vaan jäsenmaat vastaavat näistä kuluista itsenäisesti.

Mitä tämä tietäisi Suomelle? Kuinka suurella osuudella Suomen tulisi osallistua Naton hallintoon tai lisäisikö jäsenyys Suomen omia maan­puolustus­kustannuksia?

Ulkoministeriön vuonna 2016 teettämässä selvityksessä Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksista on arvioitu, että kun verrataan Suomen bruttokansantuotetta suhteessa Naton kokonaismenoihin, Suomen osuuden menoista tulisi olla hieman yli prosentin luokkaa. Käytännössä tämä tarkoitti vuoden 2016 laskelmien mukaan alle 55:ä miljoonaa euroa.

Summaa on sittemmin arvioitu myös puolustusministeriössä, jossa on tultu vastaavanlaiseen lopputulokseen. Näiden arvioiden mukaan Suomen osuus olisi 1–1,5 prosentin luokkaa, mikä tarkoittaisi tällä hetkellä 55–60 miljoonaa euroa vuodessa.

”Jos Suomi hakisi Naton jäsenyyttä, nämä kustannusarviot tietenkin täsmentyisivät”, ministeriöstä todetaan HS:lle.

Suomen kokonais­puolustus­budjettiin verrattuna luku ei ole järin suuri. Vuoden 2022 talousarviossa puolustusministeriön hallinnonalalle osoitettiin 5,1 miljardia euroa.

Naton vuosittaista ”jäsenmaksua” suurempi merkitys Suomen tulevaisuuden puolustus­menoille olisikin sotilasliiton vaatimus puolustusmenojen tasosta. Naton tavoitteena on, että jokainen sen jäsenmaa käyttäisi vähintään kaksi prosenttia brutto­kansan­tuotteestaan puolustusmenoihin.

Tällä hetkellä Suomi on hyvin lähellä tuota rajaa. Talousarvioesityksen arvio vuoden 2022 puolustusmenoista vastaa noin 1,96 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Tämän lisäksi puolustusmenoja ollaan nyt lisäämässä. Hallituksella on tarkoituksena antaa Puolustusvoimille lisärahaa seuraavassa lisätalousarviossa ja lihottaa puolustus­budjettia tuleviksi vuosiksi muutenkin.

Tänä vuonna myönnettävän lisärahan tarkkaa määrää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta suuruusluokka on sadoissa miljoonissa euroissa.

”On lähes varmaa, että puolustusmenojen lisäämisen myötä tuo kaksi prosenttia ylittyy tänä vuonna ja muutamana seuraavanakin. Mutta sitä pidemmälle ei tietenkään voi vielä sanoa”, valtiovarainministeriöstä arvioidaan HS:lle.

Puolustusmenojen tasoon vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti loppuvuodesta 2021 tehty päätös ostaa 64 kappaletta Lockheed Martinin valmistamia F-35-hävittäjiä.

Puolustusmenojen poikkeuksellisen korkea taso ei nimittäin ole pysyvää, vaan siihen vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi viime vuoden lopulla tehty hävittäjä­hankinta­päätös.

Puolustusministeriön mukaan vuoden 2022 talousarviossa hävittäjähankinnan suorien ja välillisten kustannusten osuus oli noin 37 prosenttia koko puolustusbudjetista. Ilman sitä puolustusbudjetti olisi siis ollut vain noin 3,2 miljardia euroa, millä tasolla se oli vuonna 2019. Tämän lisäksi käynnissä on myös toinen mittava kalustohankinta, Merivoimien Laivue 2020 -hanke. Molemmat hankinnat vaikuttavat vuosittain vähenevissä määrin puolustusbudjettiin vuoteen 2031 saakka.

Mikäli Suomi liittyisi Natoon, olisi sillä painetta olla päästämättä puolustusbudjettia tämän hetkistä pienemmäksi. Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että Suomen olisi pakko ajoittaa 2030-luvun alkuun aivan vastaavan kokoisia hankintoja tai muita menolisäyksiä.

Kahden prosentin tavoite ei ole nimittäin sitova. Vuoden 2021 puolustusbudjettien perusteella Naton 30 jäsenmaasta vain kahdeksan ylitti sen.

Tämän lisäksi Naton tilastoissa puolustusmenot lasketaan hieman eri tavalla kuin Suomessa. Puolustusministeriön hallinnonalan budjetin lisäksi puolustusmenoihin voitaisiin Naton jäsenenä laskea myös muun muassa sotilaseläkkeet, sotilaallisten kriisin­hallinta­operaatioiden palkkamenot sekä osa rajavartiolaitoksen menoista. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että näiden menojen ottaminen huomioon korottaisi Suomen puolustusmenojen osuutta bruttokansantuotteesta noin 0,2 prosenttiyksiköllä.

Suomen puolustuskyky perustuu myös laajaan reserviin ja varusmiespalvelukseen, mikä on monin tavoin halvempaa kuin vastaavan suorituskyvyn palkka-armeijan ylläpitäminen. Nato-maista vain muutamassa palkkakulujen osuus puolustusmenoista on Suomea pienempi. Esimerkiksi Portugalissa henkilöstökuluihin koko puolustus­budjetista menee noin 64 prosenttia, kun Suomessa vastaava lukema on 32 prosentin paikkeilla.

Pienemmällä summalla saadaan siis aikaiseksi suurempi puolustuskyky. Naton jäsenmaista harvalla on vastaavaa järjestelmää, mikä osaltaan vaikeuttaa puolustus­menojen vertailuja eri maiden välillä.

Lopulta päätös siitä, mitä hankintoja ja millä summilla Suomi tekisi 2030-luvulla, on Nato-jäsenyydestä riippumatta poliittisten päättäjien käsissä.

”Suomen puolustusmenojen taso, olimme Naton jäseniä tai emme, on asia, minkä Suomi itse päättää. Ja myös sen, mihin niitä rahoja kohdennamme”, myös puolustusministeriöstä todetaan.