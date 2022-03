Helsingissä on alueita, jotka ”muistuttavat James Bond -elokuvaa”, sanoo entinen Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg Financial Times -lehdelle.

Jos pahimmat pelot toteutuvat ja Ukrainan sota leviää muihin Venäjän naapureihin, ainakin Suomi on valmiina, kirjoittaa brittilehti Financial Times (FT) maanantaina.

Se kuvailee ihailevaan sävyyn Suomen varautumista useilla eri tasoilla:

Suomella on varmuusvarastoissa viljaa, polttoaineita ja lääkkeitä. Suomella on pommisuojia. Suomella on taistelijoita, sillä yleinen asevelvollisuus ja laaja reservi tarkoittavat, että Suomen armeija on yksi Euroopan suurimmista väkilukuun suhteutettuna.

Suomen entinen Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg kuvailee kirjoituksessa, miten Helsinki on kuin emmentaljuusto monine tunneleineen.

”Siellä on alueita, jotka muistuttavat James Bond -elokuvaa.”

Laajassa artikkelissa on haastateltu myös muun muassa presidentti Sauli Niinistöä, eurooppaministeri Tytti Tuppuraista (sd) ja puolustuspoliittisen osaston osastopäällikköä Janne Kuuselaa puolustusministeriöstä.

Kirjoituksessa selitetään Suomen varautumisen kumpuavan muun muassa talvisodan kokemuksista.

”Historiassamme on ollut useita vaikeita kokemuksia. Emme ole unohtaneet niitä, ne ovat dna:ssamme”, presidentti Niinistö sanoo FT:lle.

Janne Kuuselan mukaan Suomen varautumisen ytimessä on kansalaisten maanpuolustustahto. FT muistuttaa, että Suomi nimettiin vastikään jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi. Suomalaisilla on mitä puolustaa.

”Me olemme maailman onnellisin maa. Toisaalta on oltava valmiina puolustamaan tätä”, Kuusela sanoo.

FT mainitsee muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen ja maanpuolustuskurssit.

Kirjoituksen mukaan Suomen ajatus ”kokonaisturvallisuudesta” on esimerkki siitä, miten maa voi luoda koko yhteiskunnan kattavat järjestelmät, joista on hyötyä mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen lisäksi esimerkiksi luonnonmullistuksissa tai pandemioissa.

Varautumisjärjestelmistä oli FT:n mukaan apua myös koronapandemiassa. Vaikka Suomi on selviytynyt siitä yleisen käsityksen mukaan melko hyvin, ongelmiakin havaittiin.

FT nostaa esiin erityisesti hallituksen vaikeudet panna toimeen ja kommunikoida päätökset, jotka se oli tehnyt sinänsä tehokkaasti. Esimerkki tästä oli vaikeus saada matkustajat testattua lentokentillä.

Oikaisu 28.3. klo 14.28: Uutisen aiemmassa versiossa mainittiin virheellisesti, että Janne Kuusela olisi puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö. Kuusela on tämän osaston osastopäällikkö.