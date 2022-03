Nato-keskustelun pelätään lisäävän Venäjän vaikuttamisyrityksiä.

Oikeusministeriöstä kerrotaan, että valmiuslain niin sanottua pikauudistusta valmistellaan nyt kuumeisesti.

”Sitä tehdään niin nopeasti kuin pystytään”, kertoo oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

”Se on se aikataulu, joka on annettu valmistelijalle. Se tehdään siinä tahdissa kuin vain voidaan, mikä meillä tarkoittaa sitä, että se priorisoidaan suhteessa kaikkeen muuhun, mitä siellä on tehtävänä. Se on akuutein hanke siinä kohdassa taloa, jossa sitä tehdään.”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r ) kertoi maaliskuun puolivälissä, että oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan uudistusta nykyiseen valmiuslakiin. Tavoitteena on luoda uusi poikkeusolomääritelmä.

”Tarkoituksena on lisätä valmiuslakiin kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, rajaturvallisuuteen ja vastaaviin yhteiskunnan toimintakykyä vaarantaviin tai heikentäviin uhkiin perustuva uusi poikkeusolomääritelmä ja arvioida sitä varten tarvittavat valtuudet”, Henriksson sanoi tuolloin HS:lle.

Uudistus valmistellaan ”pikakaistalla”, jotta nykyinen eduskunta ehtisi vielä hyväksyä sen. Uudistuksella halutaan varautua erilaisiin hybridiuhkiin.

Hybridivaikuttamista voisi olla esimerkiksi siirtolaisten käyttäminen painostuskeinona eli suuren siirtolaisvirran ohjaaminen Suomeen. Tällaista vaikuttamista Valko-Venäjä yritti kohdistaa Puolaan viime vuonna.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi maaliskuun puolivälissä eduskunnassa, että Suomi voi jo nyt tarvittaessa sulkea vaikka kaikki itärajan rajanylityspaikat.

Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara sanoi kuitenkin marraskuussa HS:n haastattelussa, etteivät Rajavartiolaitoksen toimivaltuudet anna nyt oikeutta palauttaa rajan ylittäjiä ilman että heidän asiansa selvitetään.

Kostamovaaran mukaan rajaviranomaiset eivät voi toimia toisin ilman erillisiä poliittisia päätöksiä.

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei tunnista kunnolla hybridivaikuttamista.

Suomessa on jo aloitettu laajempi valmiuslain kokonaisuudistus, mutta sen työstäminen kestää useita vuosia.

Ukrainan sodan ja Suomen mahdollisen Nato-hakemuksen vuoksi on syntynyt nopea tarve saada valmiuslainsäädäntö ajan tasalle Venäjän mahdollisen hybridivaikuttamisen takia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi viime lauantaina Ylen haastattelussa, että Venäjä voi kohdistaa Suomeen ”ronskinpuoleisiakin” loukkauksia. Hän on myös puhunut Venäjän mahdollisista vastatoimista ”laajamittaisena ilkeytenä”.

”Toimeksianto on se, että pyrimme siihen, että valmiuslain poikkeusolojen luetteloon saataisiin lisättyä säännös, joka tunnistaa keskeiset niin sanotut hybridiuhat myös poikkeusoloperusteiksi”, Timonen sanoo.

Timosen mukaan haussa on yhteinen käsite, jota voidaan käyttää lainsäädännössä ja joka perustuslakiarvioinnissa voidaan rinnastaa muihin laissa mainittuihin poikkeusolojen määritelmiin.

Hänen mukaansa lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtia ei voida tässä vaiheessa avata, koska kyseessä on ”tavallaan eri elementtien yhdistämistä vaativa harjoitus”.

”Ensimmäinen on se, että meidän pitää löytää lakiin soveltuva määritelmä, joka viedään uutena poikkeusolojen tyyppinä lakiin. Toinen on se, että pitää katsoa, mitkä nykyisessä laissa olevat valtuudet tulisivat näissä tilanteissa käyttöön ja kolmas ja kaikkein vaikein on katsoa, että minkälaisia uusia toimivaltuuksia nämä hybridiuhat edellyttävät ja miten niitä voidaan tässä aikataulussa rakentaa.”

Timonen korostaa, että nyt haetaan kokonaisuutta, joka olisi johdonmukainen, perustuslaillisesti kestävä ja tuottaisi sellaiset lisätoimivaltuudet, joita katsotaan välttämättä tarvittavan.

Lakimuutoksen hyväksymistapa eduskunnassa riippuu hänen mukaansa siitä, millaisen kannan perustuslakivaliokunta siihen ottaa.

Perustuslain 23. pykälä määrää perusoikeuksista poikkeusoloissa. Timonen sanoo, että jos lakiuudistus pystyttäisiin tekemään 23. pykälän mukaisena, se menisi eteenpäin normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä.

”Jos 23. pykälä ei mahdollista kaikkea sitä, mitä nyt haluttaisiin, silloin kyseeseen tulisi kiireellinen perustuslainsäätämisjärjestys eli viiden kuudesosan enemmistö.”