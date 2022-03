Mahdollisina ministeriniminä pidetään esimerkiksi europarlamentaarikko Elsi Kataista, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaa Anne Kalmaria, keskustan varapuheenjohtajaa Petri Honkosta ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Juha Pylvästä.

Keskusta valitsee torstaina seuraajaehdokkaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Valinta tehdään eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja europarlamentaarikkojen yhteiskokouksessa, joka alkaa kello 9.

Leppä on ilmoittanut luopuvansa poliittisesta urastaan kuluvan vaalikauden jälkeen. Siksi hän luopuu nyt ministerisalkustaan. Seuraaja on määrä nimetä virallisesti valtioneuvoston jäseneksi hutikuun aikana.

Mahdollisina Lepän seuraajaehdokkaina on niin julkisuudessa kuin kulisseissakin pidetty muun muassa europarlamentaarikko Elsi Kataista, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaa Anne Kalmaria , keskustan varapuheenjohtajaa Petri Honkosta ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Juha Pylvästä.

Esityksen ministeristä tekee puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

Keskustassa on kokemusta siitä, että myös vastaehdokkaita voi tulla.

Keskustalaiset arvioivat taustakeskusteluissa, että kyseisellä ministeripaikalla tärkeää on nimenomaan maa- ja metsätalousosaaminen.

Sen merkitys korostuu, sillä maatalouden tilanne Suomessa on juuri nyt vaikea muun muassa voimakkaan kustannusten nousun vuoksi. Ukrainan sota on omiaan pahentamaan edelleen tilannetta. Hallitus on luvannut tukea kotimaista ruoantuotantoa noin 300 miljoonalla eurolla.

Myös tulevan ministerin yleisellä poliittisella kokemuksella lienee merkitystä. Neuvottelutaitoja kysytään muun muassa EU-asioissa.

Jos sukupuoli painaisi valinnassa, voisivat naiset olla vahvoilla. Keskustan ministeriryhmässä on tällä hetkellä vain yksi nainen. Keskustan puheenjohtaja ja puoluesihteeri ovat toisaalta naisia, eikä sukupuolelle välttämättä anneta painoa.

Merkitystä ministerivalinnoissa tapaa olla myös valittavan poliitikon vaalipiirillä.

Elsi Katainen on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen hän oli kansanedustaja 2007—2018.

Kataisen eduksi saattaisi olla alan asiantuntemus. Hän on koulutukseltaan agrologi ja opettaja ja toiminut maatalousyrittäjänä.

Merkitystä saattaisi olla myös Kataisen EU-kokemuksella ja sillä, että Katainen on Savo-Karjalan vaalipiiristä, josta ei tällä hetkellä ole ministeriä.

Alueen kaksi keskustalaista kansanedustajaa, Anu Vehviläinen ja Hanna-Kaisa Heikkinen, ovat lisäksi jäämässä pois eduskunnasta tulevissa vaaleissa, joten alueelle saatettaisiin kaivata näkyvää nimeä.

Varasijalta keskustan riveistä europarlamenttiin nousisi oululainen Mirja Vehkaperä, mikäli Katainen nousisi ministeriksi.

Myös maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kivijärveläinen Kalmari on taustaltaan maatalousyrittäjä, mikä yhdessä valiokuntakokemuksen kanssa voisi puhua hänen eduksensa. Kalmari on koulutukseltaan agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Hän ja Petri Honkonen ovat molemmat Keski-Suomen vaalipiiristä, mistä ei myöskään tällä hetkellä tule ministeriä.

Saarijärveläinen Honkonen on puolueen varapuheenjohtajana jo jossain määrin koeteltu poliitikko, mikä voisi olla ministeripestissä eduksi. Honkosta on ylipäätään pidetty keskustan nousevana nimenä.

Hän omistaa runsaan sadan hehtaarin metsätilan. Koulutukseltaan Honkonen on filosofian maisteri ja ammatiltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

Pylväs on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agronomi sekä kone- ja maatalousyrittäjä. Hän on Oulun vaalipiiristä, mistä myöskään ei ole tällä hetkellä ministeriä.

Taustaspekulaatioissa mainitaan myös esimerkiksi kansanedustajien Eeva Kallin, Arto Pirttilahden ja Hanna Kososen nimet.

Mahdottomana ei veikkauksissa pidetä sitäkään, että keskusta päätyisi kierrättämään ministereitä niin, että maa- ja metsätalousministeri tulisi nykyisestä ministeriryhmästä ja uusi ministeri valittaisiin toiselle paikalle. Tällöin kaikkein vahvimpina niminä uudeksi ministeriksi voitaisiin pitää toisia kuin maa- ja metsätalousministerin tehtävään.