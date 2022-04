”Me olemme jo tähänkin asti osallistuneet lähes kaikkiin Nato-operaatioihin”, sanoo Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja.

Pieni vertailu naapurimaihin kertoo, että niin Nato-maat Norja ja Tanska, kuten myös liittoutumattomat Suomi ja Ruotsi ovat menettäneet paljon sotilaitaan kriisinhallintatehtävissä, kahdenkymmenen viime vuoden aikana erityisesti Afganistanissa.

Maista erottuu varsinkin Tanska, jonka 44 sotilasta kuoli ISAF-nimellä 2001 alkaneessa operaatiossa Afganistanissa. Lisäksi seitsemän tanskalaista kuoli Irakissa 2003–2007.

Norjalaisia puolestaan kuoli Afganistanissa kymmenen.

Ruotsin ja Suomen tappiot jäivät pienemmiksi: Ruotsilla viisi ja Suomella kaksi.

Jos Suomi lähenee puolustusliitto Natoa, tarkoittaako se ehkä tulevaisuudessa myös useampia ulkomaisilla taistelukentillä kuolevia suomalaissotilaita?

Näyttää nopeasti tarkasteltuna siltä, että Natoon kuuluva Pohjoismaa menettää sotilaitaan enemmän kuin siihen kuulumaton, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen.

Kysymykseen on mahdotonta vastata, mutta voi katsoa taaksepäin. Silloin huomaa, että Suomi, rauhanturvaamisen suurvallaksikin sanottu maa, on menettänyt ison määrän sotilaita muutenkin kriisinhallintatehtävissä alkaen vuodesta 1956.

Suomalaisia sotilaita on tänä aikana kuollut 50.

”Meillä on ollut noin 50 000 kriisinhallintaveteraania, joista 50 on menehtynyt. Heistä alle puolet on kuollut operatiivisissa tehtävissä, vähän yli puolet esimerkiksi onnettomuuksissa. Kymmeniä on vammautunut pysyvästi”, sanoo puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila Suomen Rauhanturvaajaliitosta.

”Sota on sotaa ja kriisinhallintapalveluksessa tappioita ja vammautumisia vääjäämättä tulee.”

Sen on kokenut Ruotsikin, jonka sotilaita on kuollut rauhanturvatehtävissä runsaan 60 vuoden aikana yhteensä 83.

Jos Suomi liittyisi Natoon, Ala-Sankila ei ole huolissaan siitä, millaisiin sotiin suomalaiset sotilaat ehkä joutuisivat. Päätös osallistua operaatioihin on joka tapauksessa Suomen omissa käsissä. Varusmiehiä tai reserviläisiä rajojen ulkopuolelle ei lähetettäisi Nato-Suomessakaan. Tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa ammattisotilaiden lisäksi voitaisiin kuitenkin käyttää myös vapaaehtoisia reserviläisiä kuten nytkin.

”Sotilaiden lähettämisestä jokaiseen operaatioon päättää Suomessa eduskunta. Me olemme jo tähänkin asti osallistuneet lähes kaikkiin Nato-operaatioihin kantaen kansainvälistä vastuuta”, Ala-Sankila sanoo.

”Mutta emme toki tiedä, millaisiin tilanteisiin Nato joutuu. Emme tienneet vielä kaksi kuukautta sitten, että Venäjä hyökkää Ukrainaan. Siihen Nato on reagoinut ennakoitavalla tavalla eli puuttumatta taistelujen suoraan tukemiseen.”

Hän myös muistuttaa, että suomalaiset kriisinhallintatehtävien sotilaat ovat kantaneet hihassaan Nato-merkkiä jo vuodesta 1996. Vain lyhenteet Balkanin alueen kriiseissä ovat vaihdelleet: Ensin IFOR, sitten SFOR ja KFOR ja lopuksi lähes 20 vuotta kestänyt ISAF Afganistanissa.

Kaikkiaan suomalaisia sotilaita on kuollut näissä Naton johtamissa operaatioissa seitsemän.

”Kaiken kaikkiaan Pohjoismaiden tappioluvut kaikissa operaatioissa noin 60 vuoden aikana ovat osallistumisvolyymiin nähden samansuuntaisia”, hän tiivistää.

Tanskalaisten suurelle tappiomäärälle Afganistanissa hän näkee selvän syyn.

”Tappiolukuun vaikutti esimerkiksi tanskalaisten toiminta-alue erittäin levottomassa Helmandin maakunnassa. Sitä kutsuttiin Talebanin linnoitukseksi. Lisäksi se on merkittävä oopiumin tuotantoalue.”

Huomionarvoisaa on sekin, että Viro menetti Afganistanissa yhdeksän sotilastaan. Ala-Sankilan arvion mukaan Viro halusi olla toiminnassa uutena jäsenenä kokoonsa nähden merkittävästi mukana.

