HS:n tiedot: Kuljetus­ala on saamassa kymmeniä miljoonia euroja tukea

Tuesta on määrä kertoa perjantaina. Jakeluvelvoitteen poistamisesta ei ole päästy sopuun.

Hallituksen on määrä kertoa perjantaina kymmenien miljoonien eurojen tuesta kuljetusalalle.

Tuen syynä on polttoaineiden hintojen nousu, joka on vienyt monet yrittäjät ahdinkoon. Dieselöljyn verollinen hinta on noussut viime kesän hiukan noin 1,50 eurosta reilusti yli kahteen euroon.

Kuljetus- ja logistiikka-alan etujärjestön Skalin tuoreen kyselyn mukaan noin 90 prosenttia kuljetusyrityksistä katsoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta.

Lue lisää: Bensiini maksaa jo kaksi euroa litralta, ja diesel on kallistunut rajusti – Kuka korjaa hyödyn hintojen noususta?

Lopullisia päätöksiä ei vielä ole.

Ne on tarkoitus tehdä valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) johtamassa varautumisen ministerityöryhmässä perjantaina.

HS:n tietojen mukaan ennen ministereiden kokousta pidetyissä neuvotteluissa on päästy alustavaan sopuun siitä, että kuljetusalalle suunnataan ainakin kymmenien miljoonien eurojen kustannustuki. Yksi esillä ollut summa on noin 75 miljoonaa euroa.

Tuki jaettaisiin hakemuksesta, ja se perustuisi todennäköisesti toteutuneisiin polttoainekustannuksiin.

Kuljetusalalle esillä ollut 75 miljoonaa euroa tuskin riittää, sillä HS:n tietojen mukaan kuljetusalan mielestä kustannustuen osuus pitäisi olla selvästi yli sata miljoonaa euroa.

Kuljetusala ja myös ainakin keskusta ovat vaatineet, että niin sanottu jakeluvelvoite poistettaisiin määräaikaiseksi vuoden loppuun saakka.

Lue lisää: Saarikko: Biopoltto­aineiden jakelu­velvoitetta ”välttämätöntä arvioida” – päätöksiä ei tehty vielä

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineiden jakelijoille asetettavaa määräystä myydä kuluttajille vuosittain sovittava määrä uusiutuvaa polttoainetta.

Jakeluvelvoitteen päämäärä on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä.

Suomessa jakeluvelvoite on 19,5 prosenttia, ja se nousee vuosittain niin, että tänä vuonna se on 21 prosenttia ja vuonna 2029 ja sen jälkeen 30 prosenttia.

Jakeluvelvoitteen pudottaminen määräaikaisesti laskisi polttoaineiden hintoja.

Hallituksen saamat selvitykset eivät ole yksimielisiä vaikutuksen suuruudesta. Yhden laskelman mukaan velvoitteen 10 prosenttiyksikön lasku pudottaa polttoaineen hintaa 10 senttiä.

Jakeluvelvoite on keskeisessä roolissa, kun hallitus pyrkii vähentämään päästöjä.

Jakeluvelvoitteesta on kiistaa, sillä vihreille ja vasemmistoliitolle on vaikea hyväksyä jakeluvelvoitteen pudotus edes määräaikaisesti. Puolueet eivät usko, että velvoite kyetään nostamaan takaisin niin, ettei jostakin pitäisi löytää uusia päästövähennyksiä.

Sopimusteknisesti jakeluvelvoitetta ei kaiketi voi kokonaan poistaa.

Keskustan mielestä huolet ovat turhia.

Torstain tietojen mukaan jakeluvelvoitteen poisto ei kuulu kuljetusalalle suunnattavaan tukipakettiin, mutta se saattaa tulla esille mahdollisissa seuraavissa tukipaketeissa.

Kuljetusalan lobbausta asiasta kuvaillaan erittäin voimakkaaksi ja laajalle levinneeksi.

Kuljetusala on esittänyt ison listan erilaisia keinoja, joilla polttoaineiden hintoja voisi alentaa, mutta osa niistä on valtiolle varsin kalliita.