Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ilmaisi keskustan päivittävän turvallisuuspoliittisia linjauksiaan viikon sisällä.

Saarikko kertoi Twitterissä, että aikoo jo ensi viikonloppuna pyytää keskustan puoluevaltuustolta tukea valtiojohdolle, jotta johto voisi tehdä ”Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavat ratkaisut”.

”Tämä pitää sisällään mahdollisuuden Nato-jäsenyyteen”, Saarikko sanoi.

Tähän mennessä keskustalla on ollut voimassa linjaus, että puolue ei kannata Suomen Nato-jäsenyyttä.

Maaliskuun alussa Saarikko sanoi keskustan päivittävän Nato-linjaansa kesäkuun puoluekokouksessa. Keskustan puoluehallitus ilmoitti kuitenkin pian sen jälkeen päivittävänsä linjausta jo kevään aikana.

Aiemmin lauantaina Saarikko kertoi, että ensi viikon kehysriihessä tulevan vuoden budjettiin valmistellaan poikkeuslauseke Venäjän Ukrainaan suuntaaman hyökkäyksen vuoksi.

Saarikko kertoi asiasta lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Poikkeuslausekkeen avulla pyritään Saarikon mukaan varmistamaan Suomen puolustus, turvallisuus ja huoltovarmuus. Saarikon mukaan nämä asiat pitää hoitaa, vaikka se tarkoittaisikin aiemmasta budjettiraamista poikkeamista.

"On selvää, että tärkeysjärjestystä on päivitetty Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Kynnyskysymys on nyt panostaa turvallisuuteen ja varautua”, Saarikko sanoi Ykkösaamussa.

"Niissä asioissa joissa voidaan elää normaalissa päiväjärjestyksessä ja aiemmin sovitun mukaisesti, niissä toimitaan viime kevään sovun pohjalta, mutta selvää on, että sodan heijasteet puolustukseen, pakolaiskysymykseen, varautumiseen, huoltovarmuuteen ja energiaan tulevat kuormittamaan aiemmin sovittua menojen raamia ja tuottavat siihen poikkeuksen”, Saarikko jatkoi.

Saarikko ei suostunut arvioimaan Ukrainan sodan edellyttämien menolisäysten kokonaissummaa, mutta otti esimerkiksi pakolaiskysymyksen hoidon.

Hänen mukaansa 60 000 Ukrainasta tulevan pakolaisen vastaanottaminen tarkoittaa vuositasolla vähintään noin puolen miljardin menonlisäystä. Saarikko sanoi uskovansa, että suomalaiset tukevat laajasti Ukrainasta tulevien pakolaisten auttamista.

Pakolaiskysymyksen hoitamisen ohella Saarikon mukaan tarvitaan lisärahoitusta puolustusvoimille, rajaturvallisuuteen ja energiakysymysten hoitoon. Samaan aikaan tarvitaan rahaa myös esimerkiksi maatalouden ja kuljetusalan tukemiseen.

Saarikolta kysyttiin, riittäisikö puolentoista miljardin menolisäys kattamaan Ukrainan sodan aiheuttamat lisämenotarpeet.

"Arvioni mukaan kokonaissummana tuleville vuosille edes tuo ei riitä”, Saarikko sanoi.

”En lähde huutokauppaan summista. Neuvottelut käydään ensi viikolla.”

Hallitus kokoontuu kehysriiheen ensi tiistaina.