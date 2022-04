Valtiojohdon tuoreiden lausuntojen perusteella Suomi on nyt etenemässä vauhdilla kohti Natoa

Päätöstä sotilasliiton jäseneksi hakemisesta ei ole vielä tehty, mutta se saattaa syntyä jo ennen kesää.

Keskeiset päättäjät eivät ole ainakaan vielä sanoneet, että Suomi tulee hakemaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Viime päivien puheenvuorojen perusteella tämä vaihtoehto näyttää kuitenkin entistä todennäköisemmältä.

Torstaina ja perjantaina perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja puoluehallitus linjasivat kannattavansa jäsenyyden edistämistä. Lauantaina ensin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi pyytävänsä keskustan puoluevaltuustolta tukea sille, että valtiojohto voi tarvittaessa päättää Natoon hakemisesta. Tämän jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) piti painokkaan puheen Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa.

Marin arvosteli Venäjää kovasanaisesti ja sanoi, että Suomen Nato-ratkaisu tulee tehdä kevään aikana.

”Venäjä ei ole se naapuri, mitä ajattelimme sen olevan. Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut peruuttamattomalla tavalla Ukrainan sodan myötä”, Marin sanoi.

Hän ei vielä kertonut omaa kantaansa, koska sanoi haluavansa antaa yhä tilaa keskustelulle. Voi kuitenkin kysyä, että jos pääministerin mielestä Suomen ei tulisi hakea Natoon, miksi tämä ratkaisu pitäisi tehdä juuri kevään aikana.

Marin myös alleviivasi, että ovi Natoon on auki ja käymiensä keskustelujen perusteella Suomen jäsenyysprosessi ”olisi nopea, ehkä tavanomaistakin nopeampi”. Pääministerin mukaan hänen tiedossaan ei ole, että yhdelläkään sotilasliiton jäsenmaalla olisi varaumia Suomen jäsenyydestä.

Huomiota herättäviä olivat myös presidentti Sauli Niinistön viikolla antamat lausunnot. Hän sanoi MTV:lle Nato-kantansa olevan ”aika selkeä”, vaikka hän ei vielä sitä kertonut.

Perjantaina julkaistussa Iltalehden laajassa haastattelussa Niinistö puolestaan arvioi, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvallisuutta. Hän lisäsi, että suomalaiset saisivat tottua jännitteiseen itärajaan. Presidentin mukaan kriittisin hetki koittaisi ennen jäsenhakemuksen jättämistä.

”Tässä kannattaa nyt muistaa yksi asia, ja se on se, että sellaista herkkää aikaa on aika, jolloin syntyisi selvä käsitys, että Suomi on menossa. Erityisen herkkä aika jatkuisi siihen asti, kunnes Suomen hakemuspaperi saapuu Brysseliin ja tulee siellä jäsenkriteerien pohjalta arvioiduksi”, Niinistö sanoi Iltalehdelle.

Häneltä kysyttiin, tulisiko tämän välin olla mahdollisimman lyhyt. Niinistö sanoi puhuvansa ”ihan teoriassa”, mutta vastasi, että ”tämmöisessä asiassa ja monissa muissakin on näppärä toimia, kun ei paljon puhele, vaan sitten kun toimii, niin toimii”.

Keskeisten päättäjien puheenvuorojen perusteella ei siis ole ainakaan lainkaan poissuljettua, että Suomi päättäisi Nato-jäsenyyden hakemisesta jo ennen kesää. Toisaalta varmaakaan se ei vielä ole. Suomen mahdollisen hakemuksen jättämiseen vaikuttaa muukin kuin suomalaisten poliitikkojen oma pohdinta. Esimerkiksi käänteet Ukrainan sodassa voivat olla nopeita.

Juuri nyt näyttää kuitenkin siltä, että eduskunnan enemmistö on nopeassa tahdissa kääntymässä jäsenyyden hakemisen kannalle. Hallituksen odotetaan tuovan ennen pääsiäistä eli alle kahden viikon päästä eduskuntaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon täydennysosan. Eduskunta käsittelee sitä lähtökohtaisesti joitain viikkoja, mutta pystynee tarvittaessa muodostamaan kantansa Nato-jäsenyyden hakemiseen nopeamminkin.

Koska Suomen pyrkimys päästä Naton jäseneksi näyttää viikko viikolta todennäköisemmältä, voi pian – jollei jo nyt – olla käsillä presidentti Niinistön mainitsema erityisen herkkä aika. Se saattaa olla yksi syy siihen, että pääministeri Marin peräänkuulutti puheessaan ripeää päätöksentekoa.