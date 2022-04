Alexander Stubbista tuli Ruotsin keskeinen Suomi-tulkki, jolla on selvä viesti: Suomi on jo matkalla Natoon

Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb on ollut laajasti esillä Ruotsin mediassa. Viikonloppuna hän esiintyi Ruotsin suuressa Ukraina-tukikonsertissa ja piti vetoavan puheen.

Ruotsalaisten on nyt pidettävä tarkasti silmällä Suomea, ja siihen he saavat kosolti apua.

Keskeiseksi Suomen selittäjäksi Ruotsissa on noussut Suomen entinen pääministeri ja ulkoministeri Alexander Stubb, joka toimii nykyisin EU-yliopiston professorina.

Stubb on esiintynyt viime viikkoina Ruotsin aamutelevisiossa, iltauutisissa ja kaikissa keskeisissä sanomalehdissä. Viime lauantaina hän nousi jopa Globenin, eli nykyisen Avicii-areenan, lavalle pitämään puhetta Ruotsin suuressa Ukraina-tukikonsertissa.

Ruotsin tähtiartistien rinnalla esiintyi Suomen entinen pääministeri Stubb.

Ruotsalaisessa mediassa Stubb on viestittänyt muutamaa ydinviestiä.

1. Suomi hakee Natoon lähikuukausina. ”Ei ole yksinkertaisesti mitään muuta vaihtoehtoa kuin että Suomen kaltainen maa liittyy Natoon.”

2. Ruotsin olisi hyvä seurata Suomea Natoon. ”Turvallisinta olisi, jos Ruotsi ja Suomi menisivät yhdessä, mutta meidän junamme on jo lähtenyt asemalta.”

3. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt suuren virhearvion. ”Kaikessa, mitä hän on yrittänyt, on käynyt päinvastoin.”

Stubb on Suomen selittäjä myös maailmanlaajuisesti, sillä hän on esiintynyt sodan aikana kymmenissä ja kymmenissä haastatteluissa kansainvälisessä mediassa.

Kansainvälisesti Stubb on kommentoinut sekä Suomen Nato-tietä että avannut suomettumisen vuosien historiaa ja sitä, miten ”suomettuminen” ei missään tapauksessa sovi ratkaisuksi Ukrainalle.

Keskustelu Naton jäsenyydestä käy kiivaana sekä Suomessa että Ruotsissa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi viime viikolla, että ei missään tapauksessa sulkisi pois mahdollista Nato-jäsenyyttä. Se oli suuri muutos Anderssonin puhetavassa. Alle kuukausi sitten Ruotsin Nato-jäsenyys olisi Anderssonin mukaan horjuttanut Euroopan turvallisuutta.

Anderssonin uusi sävy sai myös Stubbin kyselemään Twitterissä ruotsalaisilta, onko Suomessa tulkittu Anderssonin puheet oikein: avasiko Andersson lausunnollaan oven Nato-jäsenyydelle?

Hieman myöhemmin Stubb sanoi keskustelleensa ruotsalaisten ja suomalaisten ystäviensä kanssa ja uskovansa nyt, että Suomi ja Ruotsi hakevat Naton jäsenyyttä yhdessä.

”Vielä on kyse enemmän tunteesta kuin faktasta”, hän täsmensi.

Alexander Stubb on siis Ukrainan sodan aikana tullut ruotsalaiselle yleisölle tutuksi hahmoksi, vaikka tunnettiin hänet Ruotsissa tietysti entuudestaankin hyvin.

Sodan aikana Stubb on saanut Ruotsissa paljon kehuja selkeästä puhetyylistään, jossa hän usein kiteyttää keskeisimmät ajatuksensa kolmeen pointtiin.

Ja lauantaina, parhaaseen katseluaikaan, hän esiintyi valtavan katsotussa konsertissa. Noustuaan Globenin suurelle lavalle hän vitsaili ruotsalaisten varmaan ihmettelevän, miksi ”joku Suomen entinen pääministeri” on saapunut paikalle.

Stubb antoi selityksen: koska Mark Levengood, Jörn Donner tai André Wickström eivät päässeet paikalle ja koska ”jokainen tapahtuma tarvitsee jonkun, joka puhuu ruotsia kuin muumipeikko”.

Yleisön naurujen jälkeen Stubb vaihtoi sävyä ja kertoi, mitä suomalaisella muumiruotsia puhuvalla ex-pääministerillä voisi olla tarjottavanaan ruotsalaiselle yleisölle:

”Meillä suomalaisilla on kokemusta sekä Venäjän aggressiosta, mutta myös ruotsalaisesta rakkaudesta”, Stubb sanoi ja sai suuret aplodit.

Stubb kertoi lavalla tarinan isästään Göran Stubbista, joka tuli sotalapsena Ruotsiin eikä ole koskaan unohtanut Ruotsissa saamaansa rakkautta ja huolenpitoa. Stubb muistutti myös Ruotsin Suomelle antamasta tuesta talvisodan aikana.

”Me emme unohda sitä koskaan”, hän sanoi.

Puheensa lopussa Stubb puhui toivosta. Sodan kauheuden jälkeen vapaus, demokratia ja oikeudenmukaisuus tulevat voittamaan, hän sanoi.

Loppuun Stubb säästi yhden klassikon viitatessaan Globenin hallissa pelattuun jääkiekon MM-kisojen vuoden 1995 loppuotteluun.

Silloin Suomi voitti Ruotsin, mutta nyt Ruotsi voisi ottaa revanssin lahjoittamalla Ukrainaan enemmän rahaa kuin Suomi vastaavan Yleisradion konsertin aikana.

Suomi oli kerännyt yli kuusi miljoonaa euroa. Ruotsi sai kasaan lopulta vähän enemmän lahjoituksia, 7,3 miljoonaa euroa.

Stubbin puhe keräsi ruotsalaisilta paljon kehuja muun muassa Twitterissä. Taitava puhe se olikin: henkilökohtainen, hauska ja vetoava.

Natoa Stubb ei puheessaan maininnut, mutta se kanta oli tainnut tulla kaikille selväksi jo aiemmin.

Ja jos ei ollut, Stubb esiintyi haastattelussa iltapäivälehti Aftonbladetissa tänään maanantaina. Haastattelussa Stubb uskoi sekä Suomen että Ruotsin liittyvän Natoon.

Suomen hakemus lähtisi Stubbin mukaan joidenkin viikkojen päästä, viimeistään kahden kuukauden sisällä.