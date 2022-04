Kai Mykkäsen mukaan Suomen pitäisi lähteä ajamaan EU:ssa öljy- ja kaasutuonnin katkaisemisesta Venäjältä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Suomen pitäisi lähteä keräämään EU:ssa samanmielisten liittoumaa, jolla EU voisi päättää öljy- ja kaasutuonnin katkaisemisesta Venäjältä.

”Se on ainoa tuntuva tapa keventää [Vladimir] Putinin sotakassaa”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan on pyrittävä ensisijaisesti nimenomaan siihen, että päätös tehdään EU-tasolla.

”Ainoa, jolla on ratkaiseva merkitys, on se, että Saksa ja muut EU:n isot taloudet katkaisevat venäläisen energian tuomisen.”

Saksan riippuvuus venäläisestä energiasta on ollut yksi este sille, että EU-maat eivät ole pystyneet päättämään venäläisen energian tuontikiellosta.

Lue lisää: Liittokansleri Scholz: Saksa pääsee irti venäläisestä energiasta ”nopeammin kuin monet ajattelevat”

Mykkänen on sitä mieltä, että viimeistään nyt on aika lopettaa lähes kaksi kuukautta jatkunut ”kuurupiilo” asian suhteen. Hän viittaa Butšan kaupungista paljastuneeseen verilöylyyn.

”Pidän tekopyhänä sitä, että tässä on ollut kovia moralisoivia puheita EU-johtajilta niin pitkin sotaa kuin erityisesti viime päivinä, mutta käytännössä tärkeysjärjestys päätöksissä ei ole muuttunut”, hän sanoo.

”Tässä täytyy saksalaistenkin, jotka tätä pähkäilevät, muistaa se, että Jugoslavian sodissa meillä ei ollut muuta asetta estää ne kuin pommit.”

Mykkänen uskoo, että jälkeenpäin ihmisten voi olla hankalaa perustella itselleen sitä, miksi tässä kohtaa ei oltu valmiita toimimaan.

Hänen mielestään Suomi voisi lähteä hakemaan tukea kaasutuonnin katkaisemiselle muilta Pohjoismailta, Baltian maista ja Ranskasta.

”Nämä ovat varmasti ne luontevimmat maat. Baltit ovat osoittaneet tässä rohkeutta ilmoittamalla jo viikonloppuna, että he katkaisevat oman energiantuontinsa.”

Nyt on Mykkäsen mukaan oivallinen hetki toimia ennen huomista EU-suurlähettiläiden kokousta.

”Ei saa tulla tilannetta, että EU-suurlähettiläiden kokoukseen marssitaan paperit levällään ja jokainen voivottelee tilannetta, mutta sitten, kun ei löydetä yksimielisyyttä, ei tehdäkään mitään.”

Jos EU:sta ei löydy riittävää kannatusta Venäjän kaasuhanojen sulkemiselle, pitäisikö Suomen katkaista oma energiantuontinsa Venäjältä?

”Kyllä pitäisi”, Mykkänen sanoo.

Kansanedustajalla on takataskussaan myös toinen ehdotus, jolla venäläisestä fossiilienergiasta päästäisiin eroon. Hän lähettää haasteen kaikille eurooppalaisille.

”Jos asuntojen ja kiinteistöjen keskilämpötilaa laskisi 22 asteesta 18 asteeseen, sillä olisi jo suoraan korvattavissa yli kolmasosa Venäjältä ostetusta kaasusta”, Mykkänen sanoo.

”18 astetta on joillekin viileähkö, mutta onko se mitään verrattuna siihen, mitä me näemme nyt Ukrainassa? Kyllä meidän pitää pystyä nostamaan vähän meidän valmiustasoamme, jos me uskomme omiin puheisiimme.”