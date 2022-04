Poliitikkojen tulee luvata rahat hoitajien palkan­korotuksiin, sanoo hallituspuolue vihreitä johtava Iiris Suomela: ”Se on minun kantani”

Suomelan sanoo työmarkkinaosapuolten neuvottelevan sopimukset, mutta hänen mielestään puolueiden tulisi yhdessä todeta, että rahat muita aloja suurempiin palkankorotuksiin kyllä valtiolta löytyvät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaiseminen edellyttää, että julkista rahaa hoitajien ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien muita aloja suurempiin palkankorotuksiin riittää, katsoo hallituspuolue vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela.

”Se on minun kantani. Mielestäni suomalaisten puolueiden pitäisi nyt ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen kriisi vakavasti ja taata riittävä rahoitus kriisin hoitamiseen. On selvää, että palkkataso on tässä yksi isoista kysymyksistä”, Suomela sanoo HS:lle.

Hän toteaa työmarkkinaosapuolten neuvottelevan sopimukset, mutta keskeisenä rahoittajana valtion rooli on hänen mielestään luvata tarvittava rahoitus mahdollisiin palkankorotuksiin. Hänen mukaansa olisi hyvä, jos lupaukseen sitoutuisivat myös oppositiopuolueet.

”Ei sekään ole tarkoituksenmukaista, että tämä hallitus tekisi jotain ratkaisuja ja ensi kaudella lähdettäisiinkin vetämään ihan eri suuntaan. Todella toivon, että voimme olla puolueiden kesken laajasti samoilla linjoilla ja ratkaista tämän asian lähivuosien aikana.”

Eli puolueiden tulisi todeta, että jos työmarkkinaosapuolet päätyvät sopimaan hoitajille ja muille julkisen sektorin naisvaltaisille aloille vientialoja korkeammat palkankorotukset, niin rahat korotuksiin kyllä löytyvät?

”Meillä on tähän valmius”, Suomela sanoo vihreiden kannaksi.

Hän esittää monivuotisen palkkatasa-arvo-ohjelman valmistelua.

”Ensi keväänä, kun neuvotellaan uudesta hallituksesta, voitaisiin päättää ohjelman käynnistämisestä.”

Suomela ei ota kantaa palkankorotusten tarkkaan suuruuteen. Silti hallituspuolueen johtajan näkemystä voi pitää merkittävänä.

Työntekijäpuolen kanssa neuvotteleva Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ei ole ollut halukas maksamaan niin sanottua yleistä linjaa eli kahta prosenttia suurempia palkankorotuksia. Koska palkat vastaisuudessa maksavien hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta, ei KT voi luvata valtion piikkiin mitä tahansa. Tilanne muuttuisi, jos hallitus ja mahdollisesti oppositiopuolueetkin erikseen ilmaisisivat, että rahaa suurempiinkin palkankorotuksiin kyllä tulee.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on toistuvasti sanonut, ettei hallitus puutu palkkakiistaan. Asiaa ei tiettävästi käsitelty tiistaina päättyneessä kehysriihessä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakon vuoksi potilasturvallisuuslakia, jonka nojalla hoitajia voitaisiin velvoittaa töihin potilaiden terveyden suojelemiseksi.

Lakiesitys ei edennyt ainakaan vielä tiistaina eduskuntaan osin siksi, että hallituspuolueilla on erimielisyyttä lain tarpeellisuudesta.

Muun muassa vihreät ei ole halunnut lakiesitystä eduskuntaan tiistaina, vaan puolue on pyytänyt lisätietoja sairaaloiden tilanteesta ja lain mahdollisesta tarpeesta. Suomela sanoo ”todella toivovansa”, ettei lakia tarvittaisi.

”Ja jos puhutaan potilasturvallisuudesta, meillähän on jo pitkään ollut varsin riskialtis tilanne varsinkin koronapandemian vuoksi. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää työvoimapulaan puuttumista. On vaikea nähdä, että työvoimapula ratkeaisi ilman lisärahoitusta”, hän arvioi.