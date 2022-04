Uudet valvontalentokoneet korvaavat vanhat dornierit. Ne ovat dorniereja isompia, ja niissä on entistä parempaa valvontatekniikkaa.

Rajavartiolaitos on korvaamassa nykyiset kaksi Dornier-valvontalentokonettaan uusilla koneilla. Kuva on Kaivopuiston lentonäytöksestä vuonna 2021.

Rajavartiolaitos hankkii kaksi nykyistä selvästi kehittyneempää valvontakonetta rajavalvontaa varten. Tämä varmistui keskiviikkona, kun hallitus julkisti kehysriihipäätöksensä.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin uusien valvontakoneiden hankintaan 163 miljoonaa euroa. Summa on selvästi suurempi kuin Rajan alkuperäinen tarve ja pyyntö eli noin 60 miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitoksen koneiden korvaaminen on mukana myös hallitusohjelmassa. Raja on vienyt hanketta eteenpäin niin sanottuna MVX-hankkeena.

Uusien koneiden on haluttu kykenevän lentämään nykyistä pitempiä matkoja. Niille on myös tavoiteltu nykyistä suurempaa kuljetuskykyä sekä tehokkaampaa reaaliaikaista ja salattua tiedonsiirtoa.

Rajavartiolaitos on tähänkin asti ollut ylpeä kahden nykyisen Dornier 228 -valvonta­lentokoneensa kyvyistä, vaikka ne ovatkin jo ikääntymässä ja elinkaarensa päässä.

Keskiviikkona paljastettu lisärahoitus tarkoittaa sitä, että Dornierit korvaavat uudet koneet tulevat olemaan selvästi aiottua suorituskykyisempiä. Uudet koneet ovat aiottua isompia, ja niissä on entistä parempaa valvontatekniikkaa.

Taustalla on se, että tulevaisuudessa Raja panostaa yhä enemmän myös maarajan eli käytännössä itärajan valvontaan. Aiempaa monipuolisempi valvontakyky nostaa koneiden hintaa selvästi.

”Toimintaympäristön muutos on aiheuttanut sen, että olemme joutuneet tarkastamaan hankittavien lentokoneiden suorituskyky­vaatimuksia. Siinä painottuu nyt aikaisempaa enemmän myös itärajan valvonta”, sanoo Rajavartiolaitoksen suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö, eversti Jaakko Olli.

Ollin mukaan uusissa koneissa on ”merkittävästi laajempi” määrä sensoreita kuin nykyisissä, jotka on tarkoitettu pääosin merivalvontaan. Sensoreilla tarkoitetaan esimerkiksi tavallisia kameroita ja lämpökameroita, joilla tarkkaillaan rajaa.

”Keskeinen osa hinnanmuodostusta johtuu myös markkinatilanteesta. Se on nostanut hintoja jopa hirvittävällä tavalla. Pääosa muodostuu kuitenkin suorituskyvyn lisäämisestä. Koneiden valvontakyky on huomattavasti parempi kuin aikaisemmassa suunnitelmassa.”

Ollin mukaan hintojen nousun vaikutus on ollut keskimäärin 15 prosenttia riippuen siitä, millaisista komponenteista puhutaan.

Rajavartiolaitos ei ole tehnyt päätöstä konetyypistä. Nykyiset koneet ovat potkurikoneita, mutta uudet koneet voivat olla myös suihkukoneita.

”Me emme ole tietenkään tehneet vielä päätöstä konetyypistä, mutta kyllä alustaankin on lisävaatimuksia tullut. On todennäköistä, että alusta on erityyppinen kuin nykyiset. Jonkin verran suurempi.”

Tarjouskilpailu koneista järjestetään tänä vuonna, jolloin päätös koneiden hankinnasta voitaisiin tehdä ensi vuonna. Operatiivisessa käytössä ne olisivat vuonna 2027.