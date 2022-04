Käytännön syistä poikkeuksellista indeksikorotusta ei saada voimaan nopeammin, kertoo johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaalietuuksiin tulee todennäköisesti elokuussa noin 3,5 prosentin ylimääräinen korotus.

Se nostaa esimerkiksi työttömyystukia bruttona noin 26 euroa kuukaudessa, takuueläkettä 30 euroa kuukaudessa ja itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintorahaa noin 14 euroa kuukaudessa.

Korotus koskee lisäksi muun muassa kansaneläkettä, perhe-eläkettä, rintamalisiä, sotilasavustuksen perusavustusta, vammaistukia, toimeentulotuen perusosaa, lastenhoidon tukia sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja.

Ylimääräinen korotus ehtii vaikuttaa viisi kuukautta. Vuodenvaihteessa etuuksiin tehdään joka tapauksessa normaali indeksitarkistus, jolloin ylimääräisen korotuksen vaikutus haihtuu.

Hallitus päätti ylimääräisestä indeksitarkistuksesta hintojen voimakkaan nousun vuoksi kehysriihessään viime viikolla. Korotuksen yksityiskohdat ovat nyt tarkentuneet sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Etuusyksikön johtaja Liisa Siika-aho kertoo, ettei korotusta poliitikkojen toiveista huolimatta saada käytännön syistä voimaan ennen elokuuta.

”Tässä on lainsäädäntövaihe, saamme esityksen annettua arviolta toukokuussa ja sitten eduskunnan pitää käsitellä se. Ja sitten tämä on iso ponnistus toimeenpanijoille, joista suurin on Kela. Tällaista ylimääräistä korotusta kesken vuotta ei ilmeisesti ole tehty 1980-luvun jälkeen. Täytyy varata aikaa siihen, että toimeenpanijat saavat järjestelmät toimimaan, jotta etuudet varmasti saadaan maksettua”, Siika-aho sanoo.

Hallitus arvioi kehysriihen jälkeen, että ylimääräisen indeksikorotuksen hinta on tänä vuonna kertaluonteisesti 150–200 miljoonaa euroa. Siika-ahon mukaan tämä arvio pätee edelleen.