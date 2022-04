Suomeen pikavauhtia havitellussa kelluvassa terminaalissa on nesteytetyn kaasun varasto ja uudelleenkaasutuslaitos.

Nestemäisen maakaasun kysyntä on kasvanut, koska monet maat pyrkivät eroon venäläisestä putkikaasusta. Kuvassa on lng-laiva Jokohaman satamassa Japanissa.

Suomi ja Viro yrittävät vuokrata ensi talveksi kelluvaa lng-terminaalia. Valtioneuvoston torstaisen tiedotteen mukaan kyseessä olisi ”lng-terminaalilaiva”, jonka avulla irrottaudutaan riippuvuudesta venäläisestä putkikaasusta.

Minkälaisesta terminaalilaivasta on kysymys?

”Nyt puhutaan kelluvasta lng-terminaalista, jonka kylkeen tuodaan lng-laiva. Laivassa on noin yhden terawattitunnin varasto itsessään, joka riittää talvella muutamaksi viikoksi ja kesällä useaksi viikoksi”, selittää Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Se on kelluva terminaali, jonka kautta erilaiset laivaoperaattorit voivat tuoda energiaa asiakkaille.”

Gasgrid on Suomen valtion omistama kaasun siirtoverkkoyhtiö. Suomen koko putkikaasumarkkina oli esimerkiksi vuonna 2020 noin 25 terawattituntia.

Käytännössä terminaalin toiminta tapahtuu niin, että nesteytetty maakaasu eli lng (liquefied natural gas) tuodaan ensin lng:n kuljetukseen erikoistuneella laivalla terminaalin viereen.

Nesteytetty kaasu siirretään laivasta ensin terminaalissa olevaan varastoon. Sen jälkeen se muutetaan siellä kaasumaiseen olomuotoon uudelleenkaasutusprosessissa. Sitten kaasu syötetään terminaalista kaasuverkkoon asiakkaille kuljetettavaksi.

Esimerkiksi Liettuan Klaipedassa on ollut jo vuosia vastaavalla tavalla toimiva lng-terminaali.

”Tämä on ihan normaalia teknologiaa. Näitä on ollut vuosia käytössä tällaisiin vähän poikkeustarpeisiin, jos ei ole aikaa rakentaa kiinteää terminaalia tai on muita tekijöitä, ettei sellaista haluta rakentaa.”

Sipilä myöntää, ettei kelluvia terminaaleja ole tarjolla pilvin pimein.

Kelluvia lng-terminaaleja on käytössä parissa kymmenessä maassa. Kaasun käyttöä edistävän International Gas Unionin viimevuotisen raportin mukaan kelluvia terminaaleja on kuitenkin koko maailmassa vain 37 kappaletta. Useita on kuitenkin myös rakenteilla.

Venäjän aggressiivinen politiikka on saanut aikaan sen, että kelluvien terminaalien vuokraamisesta on käynnissä eurooppalainen kilpajuoksu, koska kaikki maat haluavat eroon Venäjän kaasusta.

Julkisuudessa liikkuvien tietojen mukaan esimerkiksi Saksa, Italia ja Ranska yrittävät parhaillaan vuokrata käyttöönsä yhteensä ainakin kuutta kelluvaa lng-terminaalia.

Onko vuokraaminen kallista?

”Tuohon on vähän hankala vastata, mutta kokisin, että vaihtoehto ei ole kallis. Ihan kilpailukykyisen vaihtoehdon se tarjoaa tällaiseen tilanteeseen”, Sipilä vastaa.

Sipilä ei halua kommentoida, mitkä yhtiöt tarjoavat kelluvia lng-terminaaleja vuokralle.

Kelluvia lng-terminaaleja vuokraavia yhtiöitä on maailmassa pitkälle toista kymmentä, mutta markkinoita hallitsee kolme yhtiötä: Excelerate Energy, Höegh LNG ja Golar LNG.

Kelluva lng-terminaali voidaan rakentaa esimerkiksi vanhaan supertankkeriin, entiseen nesteytettyä maakaasua kuljettaneeseen alukseen tai sitten se voidaan rakentaa telakalla alusta pitäen suoraan kelluvaksi terminaaliksi.

Kelluvien lng-terminaalien etuna on se, että ne saa nopeammin toimintaan kuin maalle rakennettavat. Sipilän mukaan kyse on kuitenkin suuresta teollisesta kokonaisuudesta.

”Siinä tarvitaan erilaisia rakennus- ja kytkentätöitä. Se on haastava projekti esitetyssä aikataulussa, mutta toivottavasti Suomessa ja Virossa löytyy yhteinen henki, että tämä saadaan tehtyä”, hän sanoo.

”Suunnitelma on, että se valmistuu Suomeen ensi talveksi. Jos näyttää siltä, että satamarakenteet ovat aikaisemmin valmiit Virossa, niin se voi olla ensi talven yli myös Virossa ennen kuin se sijoitetaan lopullisesti Suomeen.”