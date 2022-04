Haaviston mukaan on selvää, että lisää pakotteita on luvassa, jos Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät lopu. Hän sanoo HS:lle, että lähtökohtaisesti EU:n tulee sopia energiapakotteista yhdessä.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati kovempia pakotteita Venäjää vastaan ja lisää aseita Ukrainalle, kun hän puhui perjantaina Suomen eduskunnalle videoyhteydellä.

Zelenskyi kiitti puheessaan Suomea siitä, että Suomi päätti pian Venäjän hyökkäyksen alettua auttaa Ukrainaa ja lähetti muun muassa aseita. Hän vaati kuitenkin EU:lta vielä kovempia toimia esimerkiksi energian tuontikieltoon liittyen.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomelle lisäpakotteet eivät ole ongelma, mutta Euroopassa on joukko maita, joille esimerkiksi öljy- ja kaasupakotteet ovat hankalia maiden oman huoltovarmuuden kannalta.

Suomi voisi Haaviston mukaan teoriassa katkaista energian tuonnin Venäjältä myös yksipuolisesti tai pienemmän maaryhmän kesken, jos EU ei yhteistä päätöstä saa aikaan.

Haavisto kuitenkin muistuttaa, että sanktioiden oikea vaikuttavuus tulee siitä, kun ne tehdään yhdessä isolla joukolla. Siksi EU:n tulee hänen mukaansa lähtökohtaisesti sopia energiapakotteista yhdessä. Niin on jo tehty esimerkiksi kivihiilen tuontia koskevan pakotteen kohdalla.

”Lisäksi voisi tulla ongelmia esimerkiksi siitä, miten vaikkapa energian kauttakulku tapahtuu, jos toinen maa kieltää ja toinen haluaa energiaa”, Haavisto sanoo HS:lle.

”Olisi toivottavaa, että EU:n sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja ei tulisi ja pysyisimme toimintakykyisenä, jolloin pakotteet purevat tehokkaammin.”

Perjantaisessa puheessaan Zelenskyi pyysi eduskuntaa painostamaan suomalaisia yrityksiä, jotta ne lopettaisivat toimintansa Venäjällä. Hän myös kiitti niitä yrityksiä, jotka ovat lähteneet maasta jo ennen sanktioita.

Haaviston mukaan on hyvä, että Zelenskyi kiitti tällaisia omilla jaloillaan äänestäneitä yrityksiä. Hänen mukaansa on selvää, että lisää pakotteita on luvassa, jos Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät lopu.

”Varmasti on niin, että EU:ssa viidennen pakotepaketin jälkeen aletaan valmistella kuudetta.”

Yleisesti ottaen Zelenskyin puheenvuorosta eduskunnalle oli Haaviston mukaan havaittavissa kolme avainasiaa.

Ensinnäkin Zelenskyi nosti esiin siviileihin kohdistuneet hyökkäykset. Esimerkiksi perjantaina Venäjä iski Kramatorskin rautatieasemalle, missä tuhannet ihmiset odottivat pääsyä evakkoon kaupungista. Iskussa on kuollut yli 30 ihmistä.

”On todella alhaista, että siviilikohteisiin isketään”, Haavisto sanoo.

Toinen keskeinen asia on aseavun tarve. Zelenskyi toivoi Ukrainaan lisää ja raskaampaa aseistusta, mikä Haaviston mukaan tosin koskee lähinnä Suomea suurempia maita.

Kolmantena asiana on Haaviston mukaan Ukrainan jälleenrakennus ja esimerkiksi opetus- ja koulutustoimen toipuminen. Zelenskyi toivotti suomalaiset asiantuntijat mukaan auttamaan muun muassa koulujen uudelleen­rakentamisessa.