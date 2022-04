Nato-ratkaisua ei koettu keskustan puolue­valtuustossa vaikeaksi: ”Tilanne on muuttunut, ja ihmiset haluavat nyt sen tilanteen mukaan toimia”

Keskusta kokoontui lauantaina Vaasaan linjaamaan Nato-kysymyksestä. HS pyysi kolmea puoluevaltuutettua avaamaan mietteitään mahdollisesta Nato-jäsenyydestä ja keskustan päätöksestä.

Keskusta kokoontui lauantaina Vaasaan linjaamaan Nato-kysymyksestä. Puoluevaltuusto siunasi lyhyehkön keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtaja Annika Saarikon pyytämän mandaatin valtionjohdolle tehdä tarvittavat turvallisuuspoliittiset ratkaisut, siis haluttaessa edistää myös Nato-jäsenyyden hakemista.

Salissa tai kokoushotellin käytävillä ei kuulunut juurikaan Nato-vastaisia ääniä.

HS pyysi kolmea puoluevaltuutettua avaamaan mietteitään mahdollisesta Nato-jäsenyydestä ja keskustan päätöksestä.

”Jos ja kun jotakin tapahtuu, niin mehän olemme siellä ensimmäisenä”

Pohjois-Karjalan keskustaa edustava Anna Vauhkonen osallistui keskustan puoluevaltuuston kokoukseen Vaasassa lauantaina.

Pohjois-Karjalan keskustaa edustavan puoluevaltuutetun Anna Vauhkosen Nato-keskustelu sai lauantaina mietteliääksi.

Oma kotipaikka Heinävesi on Itä-Suomea, ja Venäjän reaktiot Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen voisivat tuntua arjessa.

”Jos ja kun jotakin tapahtuu, niin mehän olemme siellä ensimmäisenä. Kun puhutaan aina siitä, että sota on kaukana. Nyt se on näin lähellä, niin totta kai sitä toivoo, että saadaan elää ja olla rauhassa”, Vauhkonen sanoi.

Hän suhtautui aiemmin neutraalisti Natoon, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa muutti ajatuksia.

”Olen kyllä kääntymässä Nato-positiivisuuden puolelle”, Vauhkonen luonnehti.

Hän kertoi miettivänsä lähinnä mahdollisen jäsenyyden seurauksia.

”Entäs jos käy niin, että Venäjä hyökkää Suomeen sen takia, että olemme Naton kannalla? Kuinka nopeasti saamme muilta apua? Se on se, mikä minua ihan rehellisesti mietityttää ja arveluttaa.”

Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa moni keskustalainen tuntui kokevan, ettei Nato-jäsenyyden hakeminen olisi nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa puolueelle vaikea päätös.

Keskustan kanta Natoon on ollut kielteinen, mutta jo pidempään siihen on sisältynyt mahdollisuus jäsenyyden hakemiseen tilanteen muuttuessa, moni painotti.

Ja nyt tilanne on muuttunut.

”Tämä on ehkä häkellyttävää [enemmän kuin vaikeaa]. Sodan läheisyys tulee aiempaa konkreettisemmaksi, kun käymme tätä keskustelua”, Vauhkonen sanoi.

”Me olemme aina tienneet, että jos tilanne muuttuu, niin on arvioitava uudelleen”

Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos puoluevaltuuston kokouksessa Vaasassa lauantaina.

Kun keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos puhui puoluevaltuustolle lauantaina, hän kuvasi tilannetta historialliseksi.

Ei näet ole tavanomaista, että puoluejohdolle annettaisiin valtuudet tehdä ratkaisuja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nyt Sandroos puolsi Saarikon esitystä asiasta.

”Emme me mandaatteja anna esimerkiksi puoluejohdolle, me olemme aina mukana päätöksenteossa. Mutta tämä tilanne on niin poikkeuksellinen”, hän sanoi puheensa jälkeen.

Sandroos uskoi, että valtionjohdolla on vaikeassa tilanteessa paras tieto turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, kuten kuuluukin olla. Siksi on oikein, että se arvioi, mikä on Suomen turvallisuuden kannalta parasta.

Keskustanuoret on järjestönä vastustanut Nato-jäsenyyttä tähän saakka. Sen on määrä miettiä linjaansa toukokuussa.

Sandroos itse kertoi jo kallistuvansa Nato-jäsenyyden kannalle. Hän arvioi, että jäsenyys poistaisi riskiä, että Venäjä hyökkäisi Suomeen.

”Minun mielestäni se [jäsenyys] on ehkä tässä tilanteessa tarpeellista. Jos on sellaisia tietoja, että se on paras tapa säilyttää rauha, niin kyllä, sitä pitää ehdottomasti harkita.”

Hänestä päätös ei ole keskustalle erityisen vaikea.

”Keskustassa on ollut yhtä vahva Nato-kannatus kuin Nato-kielteisyys. Me olemme aina tienneet, että jos tilanne muuttuu, niin siinä tapauksessa on arvioitava uudelleen”, hän sanoi.

”Me olemme nähneet, että tilanne on muuttunut ja ihmiset haluavat nyt sen tilanteen mukaan toimia.”

”On aika yllättävääkin, että tämä keskustelu on näin yksimielistä”

Muhokselta kotoisin olevan Katri Hyvärisen oma neutraali Nato-kanta muuttui Venäjän hyökkäyksen myötä myönteiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalta, Muhokselta, kotoisin oleva valtuutettu Katri Hyvärinen antoi niin ikään lauantaina tukensa Saarikon pyytämälle mandaatille.

Hän uskoi, että puolueen ministerit ja kansanedustajat pystyvät linjaamaan Nato-kysymyksestä parhaan tiedon perusteella.

Hyvärisen oma neutraali Nato-kanta muuttui Venäjän hyökkäyksen myötä myönteiseksi.

”Kyllä minä olen sitä mieltä, että voisimme liittyä Natoon. Tilanne on kuitenkin sen verran vakava, että koen, että tarvitaan apuja myös muilta mailta”, hän sanoi.

Toki se mietityttää yhä, miten Venäjä reagoisi päätökseen.

”On aika yllättävääkin, että tämä on näin yksimielistä tämä keskustelu”, Hyvärinen sanoi.

”Nato-vastaisuutta on kuitenkin ollut puolueessa vuosien varrella ja Venäjä-suhteita on haluttu vaalia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että niitä suhteita ei pystytä vaalimaan.”