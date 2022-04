Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai perjantaina kiittävän vastaanoton, kun hän puhui Suomen eduskunnalle videoyhteyden välityksellä. Puheessaan Zelenskyi vaati kovempia pakotteita Venäjää vastaan ja lisää aseita maataan puolustaville ukrainalaisille. HS käännätti puheen kokonaisuudessaan suomeksi.

Arvoisa herra puhemies, arvoisa herra Presidentti, arvoisa rouva pääministeri, valtioneuvoston jäsenet ja kansanedustajat! Arvoisat herra Saksan liittopresidentti ja rouva Sveitsin liittokokouksen puhemies! Arvoisa Suomen kansa!

Aloitan siitä, mitä tapahtui tänä aamuna. Venäjän joukot iskivät Kramatorskin kaupungin rautatieasemalle. Tavalliselle rautatieasemalle, tavallisia ihmisiä vastaan. Sotilaita siellä ei ollut, vaan ihmisiä, jotka odottivat junia päästäkseen matkustamaan turvalliselle alueelle. Ohjusisku kohdistui näihin ihmisiin. Tästä on olemassa kuvia, video, ohjusten jäänteitä. Ihmisiä ei enää ole. Vähintään 30 menehtynyttä, lähes 300 haavoittunutta. Tämä on meidän arkipäiväämme. Vielä kerran: se oli tavallinen rautatieasema, tavallinen kaupunki maamme itäosassa. Tällä tavoin siis Venäjä on tullut suojelemaan Donbasia ja venäjänkielisiä. Tällä tavoin me olemme eläneet jo 44. päivää, samalla kun sota on jatkunut jo kahdeksan vuotta maamme itäosassa. Pyydän teitä kunnioittamaan hiljaisuudella kaikkien venäläisten joukkojen, ohjusten ja pommien surmaamien ukrainalaisten muistoa. Kiitos!

Venäjä on koonnut Ukrainaa vastaan kaikki sotajoukkonsa koko alueeltaan, idän perukoilta saakka, mutta edes siinä ei ole ollut tarpeeksi. Siksi Venäjä kerää kokoon mahdollisimman paljon keitä hyvänsä ihmisiä, jotka kykenevät kantamaan asetta kädessään jatkaakseen aggressiota Ukrainaa vastaan, etsii palkkasotureita ympäri maailmaa, lähettää taistelijoita erilaisista de facto terroristiryhmistä ja niin kutsutuista yksityisarmeijoista, jollaisia jotkut venäläisvirkamiehet ovat perustaneet. Vangiksi jääneiden venäläissotilaiden joukossa on nähty kaikenlaisia ihmisiä – hyvin kokeneita taistelijoita ja aivan nuoria, vuosina 2003–2004 syntyneitä poikia – mutta kukaan heistä ei ole kyennyt riittävällä tavalla selittämään, mihin he tarvitsevat tätä sotaa Ukrainaa vastaan. Miksi täytyy iskeä ohjuksilla siviilejä vastaan? Miksi tämä julmuus, jonka maailma on nähnyt Butšassa ja muissa Ukrainan armeijan vapauttamissa kaupungeissa?

On totta, että maamme kamaralla olleista venäläismiehittäjistä lähes 200 000 on ollut sellaisia, jotka ovat tehneet kaikkensa, että heidän ei tarvitsisi sotia: jotkut ovat paenneet Venäjälle, toiset antautuneet vapaaehtoisesti vangeiksi, toiset hankkineet itselleen vaikeita vammoja päästäkseen sairaalaan ja pois sotatoimialueilta. Kuitenkin nämä ovat olleet vähemmistönä, kun taas enemmistö heidän armeijastaan jatkaa sodankäyntiä meidän maaperällämme – minkä puolesta, sitä ei saata ymmärtää – täysin vailla järkeä ja mahdollisimman julmalla tavalla, jatkaen sotimista tavalla, joka panee usein miettimään, ovatko nämä ylipäätään ihmisiä.

Eilen Venäjän sotilaat tulittivat venettä, jossa oli siviilejä, tavallisia ihmisiä, Harkovan tekojärvellä. Nämä ihmiset vain yrittivät jollain tavoin pelastautua pois miehitetyltä alueelta, mutta heitä tulitettiin raketinheittimillä. Kolme lasta ja yksitoista aikuista, veneessä, tekojärvellä, kymmenien metrien päässä rannasta. Mutta he ampuivat.

Kaikille maamme teille niillä seuduilla, mihin venäläisjoukot ovat tulleet, on jäänyt satoja ja taas satoja tulitettuja autoja, tavallisia henkilöautoja – sellaisten tavallisten ihmisten, jotka ovat vain halunneet jäädä eloon. Venäjän joukot tiesivät varmasti, että niissä oli tavallisia siviilejä; he näkivät kyllä, ettei niistä ollut mitään uhkaa, mutta he silti ampuivat. On useita esimerkkejä sellaisista siviilien autoista, jotka on murskattu panssariajoneuvoilla – joiden ylitse on yksinkertaisesti ajettu tankeilla.

Te kyllä tiedätte, mitä venäläisjoukot tekivät meidän Butšan kaupungissamme. He tekevät tällaisia ”butšoja” paljon, päivittäin, Kramatorskista aina Mariupoliin, Harkovasta aina Hersoniin saakka. Uskon teidän varmasti tajuavan sen, että jos Venäjän armeija saisi käskyn tunkeutua teidän maahanne, he tekisivät tämän saman teidänkin maassanne. En toivo sitä teidän osaksenne. He tekisivät sen, että teidänkin kaupungeistanne tulisi ”butšoja”. Minkä hyvänsä maan kaupungeista, jonka Venäjän federaation johto päättää olevan ikään kuin osa heidän imperiumiaan eikä jonkin muun kansan maata. Vaikka venäläissotilaat eivät ymmärtäisikään, mihin he tätä tarvitsevat, he sotivat joka tapauksessa. Tällaiseen toisiin kohdistuvaan vihaan nyt Venäjällä kasvatetaan, vieläpä valtion tasolla.

Hyvät naiset ja herrat, Suomen kansa! Te olette jo omassa historiassanne nähneet Venäjän julman ja järjettömän tunkeutumisen. Olkaamme rehellisiä: se vaara on edelleen olemassa. On tehtävä kaikki, jotta se ei toistuisi. Venäjän sota Ukrainaa vastaan ratkaisee nyt, ei vain meidän maamme ja kansamme kohtalon, vaan kaikkien niiden, joilla on yhteinen raja Venäjän kanssa. Kuten tekin 82 vuotta sitten, Ukrainalla on rohkeutta puolustautua tällaista ylivoimaista vihollista vastaan. Heitä vain on määrällisesti valtavan paljon enemmän. Heillä on valtava määrä tekniikkaa ja ohjuksia, paljon ihmisiä, jotka voi viskata sotaan, paljon öljydollareita ja öljyeuroja, joita kulutetaan aggressiopropagandaan. Kuitenkin sillä samalla rohkeudella, joka pelasti teidän maanne Stalinin hyökkäysvyörytykseltä, myös me vastustamme tätä tunkeutumista maahamme – jo neljättäkymmenettäneljättä päivää.

Voiton eteen on kuitenkin vielä tehtävä paljon. Nykyisessä tilanteessa, toisin kuin ennen toista maailmansotaa, demokraattinen maailma on ymmärtänyt, ettei tyrannian ekspansiolta saa sulkea silmiä. Jos maa taistelee vapauden puolesta, sitä täytyy tukea. Valitettavasti kuitenkin tavalliset kansat ymmärtävät tämän paremmin kuin jotkut hyvin vaikutusvaltaiset poliitikot, ja pienet valtiot ymmärtävät sen paremmin kuin suuret. Olemme kyllästyneet siihen, että meidän täytyy päivittäin yrittää vakuuttaa tämän maailman mahtavia siitä, että heidän pitäisi asettaa sanktioita Venäjää vastaan – nimenomaan sellaisia sanktioita, joita se ei voi kiertää, vaan jotka pysäyttävät sen sotakoneiston. Olemme jo tarpeeksi paljon anelleet tällaista apua. Olemme saaneet jo tarpeeksemme sellaisista vastauksista, että meidän täytyy odottaa ilmatorjuntajärjestelmiä, tankkeja, meritorjunta-aseita. Meille sanotaan, että meidän täytyy odottaa samalla, kun päivittäin menetämme satoja ihmisiä Venäjän iskuissa, kun kymmeniä kaupunkejamme tuhotaan raunioiksi, kun kymmenen miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakolaisiksi. Meidän pitäisi odottaa, kun yli kolme miljoonaa ihmistä on lähtenyt pois maastamme. Meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme, jotta nämä ihmiset voisivat palata kotiin, jotta Venäjä voitaisiin pysäyttää, jotta voitaisiin lopettaa tämä sota ja jotta Ukrainaan tulisi jälleen rauha. Venäläiset miehittäjät ovat tulleet meidän suvereenille alueellemme. Silloin ei voida enää odottaa, ja kuitenkin meidän pitäisi odottaa. Haluan kysyä, eikö silloin pitäisi kantaa yhteisesti vastuu kuolleista ukrainalaisista. Pitäisikö meidän odottaa kaikkein välttämättömintä, mahdollisuutta puolustautua, aseita?

Olen hyvin kiitollinen Suomelle siitä, että te ette viivytelleet, kun tämä Venäjän tunkeutuminen alkoi, vaan kiiruhditte heti avuksemme ja teitte historiallisen päätöksen antaa Ukrainalle puolustusapua, sekä siitä, että olette osoittaneet periaatteellisuutta ja olleet yhtenä moraalisena johtajana sodanvastaisessa koalitiossa. Pyydän teitä kuitenkin osoittamaan vielä enemmän johtajuutta, sekä Euroopan unionin tasolla että Euroopan valtioiden kahdenvälisissä suhteissa, tukiessanne kamppailuamme vapauden, meidän yhteisen vapautemme puolesta sodassa, jossa tyrannia häviää Ukrainalle. Tästä tulee yksi suurimmista panoksista Euroopan turvallisuuteen kymmeniksi vuosiksi, myös yhdeksi suurimmista panostuksista teidän maanne turvallisuuteen. Siksi tarvitsemme aseita, joita EU-kumppaneillanne on. Kaikkein tarpeellisimpia meille ovat aidosti toimivat ja vahvat sanktiot Venäjää vastaan, pysyvästi, sellainen hyvin muistamiemme Molotovin cocktailien kaltainen ”pakotecocktail”. Pyrkikää siihen.

Olen kiitollinen niille suomalaisyhtiöille, jotka ovat jo vetäytyneet Venäjän markkinoilta, mutta tarvitaan kaikkien taloussiteiden katkaisemista. Pyydänkin teitä painostamaan niitä yrityksiä, jotka vielä jatkavat Venäjän sotakoneen tukemista veroillaan, joita ne maksavat Venäjän budjettiin. Venäjä tulee irrottaa maailman finanssijärjestelmästä. Ei voida tyytyä siihen, että Venäjän Eurooppaan ja demokraattiseen maailmaan kohdistuvaan uhkaan vastataan vain osittain ja jätetään tyranniaa ylläpitäviä kanavia auki. Meidän on yhdessä mietittävä, kuinka Eurooppaa puolustetaan Venäjän energia-aseilta. Jokainen valistunut ihminen ymmärtää, ettei ihmiskunta enää voi turvautua vain öljyyn ja hiileen. On löydettävä lisää energianlähteitä. Sen tulee olla tärkeänä lisäkannustimena tilanteessa, jossa Venäjä käyttää energianlähteitä sodassa muita kansoja vastaan. Tarvittavia päätöksiä tulee kiirehtiä. Euroopan tulee asettaa täydellinen kauppasaarto venäläiselle öljylle. Se on turvallisuuskysymys sanan täydellisessä merkityksessä – taloudellisesta turvallisuudesta aina sotilaalliseen turvallisuuteen saakka.

Pyydämme teitä esittämään tämän kysymyksen ääneen kaikkien edessä, koko Euroopan edessä, jotta välttämättömät päätökset lopultakin tehtäisiin. Maailma tietää, kuinka se tehdään. Jos Eurooppa ei halua lopettaa energiantoimituksia Venäjältä, on kuitenkin välttämätöntä ottaa ensiaskeleena käyttöön järjestelmä, jossa Venäjän tästä saamat varat kerätään erityisille pankkitileille, joihin Venäjällä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi. Palauttakoon Venäjä ensin rauhan ja vastatkoon sotarikoksistaan, ennen kuin ratkaistaan kysymys sen öljydollareista. Saakoon se tuta, mitä ”Helsingin henki” täydessä merkityksessään. Vasta sen jälkeen voidaan keskustella taloudesta, jos se on tarpeen. Kun sanomme, että sota täytyy lopettaa, sen ymmärtävät kaikki kulttuurit. Se ymmärretään kaikilla kielillä – kun minä sanon sen ukrainaksi, minusta silti tuntuu, ettei ole ketään, joka ei sitä ymmärtäisi yhtä lailla kuin jos se sanottaisiin saksaksi, kiinaksi, arabiaksi tai jollain muulla kielellä. Rauhalla on kaikille yhtäläinen arvo. Sota on yhtäläinen paha kaikille.

Hyvät naiset ja herrat, Suomen kansa! Uskon, että me kuitenkin voitamme. Olen varma, että voimme yhdessä puolustaa vapauttamme ja Ukrainaa. Siksi on tarpeen jo nyt ajatella sitäkin, kuinka valtiomme jälleenrakennetaan sodan päätyttyä. Maailma tietää, että teidän maanne on yksi johtavia maita koulutusalalla – että te olette todellakin rakentaneet sellaisen koulutusjärjestelmän, joka mahdollistaa ihmisen henkilökohtaisen vapauden suojaamisen ja opettaa ihmistä myös suojelemaan ympäristöään. Sitä on kaikkien maiden tarpeen oppia. Venäjän tunkeutumisen kestettyä jo puolitoista kuukautta on tuhottu tai vahingoitettu jo 928 koulutuslaitosta – lastentarhoja, kouluja, yliopistoja. Pyydän teidän valtiotanne, yhtiöitänne ja asiantuntijoitanne liittymään mukaan opetusjärjestelmämme jälleenrakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Meidän on tehtävä kaikkemme, että jopa tämän kansaamme kohdistuvan julman sodan jälkeen meidän ihmisiämme kasvatettaisiin edelleen sydämen hyvyyteen, jotta he olisivat avoimia muuta maailmaa kohtaan. Vihan tulee hävitä ja rakkauden voittaa ensin Ukrainassa ja sitten kaikkialla, missä tyrannia yrittää nostaa päätänsä.

Kiitän Suomea! Kunnia Ukrainalle!

Ukrainasta kääntänyt Jukka Mäkelä.