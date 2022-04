Pääministeripuolueen Nato-linjauksesta päätetään näillä näkymin toukokuun alussa, Marin sanoi. Hän aikoo kertoa oman Nato-kantansa ennen sitä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylellä lauantaina, että EU:n toistaiseksi päättämät Venäjän-vastaiset pakotteet ovat riittämättömiä. Marinin mukaan EU on jo ”aivan liian myöhässä”, ja sen pitäisi kyetä päättämään kivihiilen tuontikiellon lisäksi öljyn ja mahdollisesti maakaasun tuontikiellosta.

”On selvää, että jos energia ei ole mukana pakotteissa, me rahoitamme Putinin sotaa. Ja se on kestämätön tilanne”, Marin sanoi Ykkösaamun haastattelussa.

Suomi ei kuitenkaan halua asettaa pakotteita yksin, vaan pääministeri peräänkuuluttaa yhteistä eurooppalaista rintamaa.

”Jokaisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa olemme pakotteista puhuneet, olen aina sanonut Suomen olevan valmis tukemaan energiapakotteiden mukaan ottamista. Tämä oli yksi asia, josta keskustelin eilen Saksan liittopresidentin kanssa. Olen keskustellut tästä myös liittokansleri Olaf Scholzin kanssa. Tiedämme, että Saksa on hyvin riippuvainen Venäjän tuontikaasusta. Meidän pitää nyt yhdessä pohtia, miten voimme auttaa myös Saksaa irtautumaan kaasusta niin nopeasti kuin mahdollista.”

Marin totesi Saksan teollisuuden nojaavan vahvasti venäläiseen tuontikaasuun. Hän sanoi tiedostavansa, että energiapakotteet aiheuttavat vaikeuksia Saksan lisäksi monille muille EU-maille.

”Minä ymmärrän, että on kaikkia vaikeuksia ja maiden tilanteet ovat erilaisia. Mutta siitä huolimatta: joka päivä ihmisiä kuolee Ukrainassa. Meidän on saatava sota loppumaan. Meidän pitää olla valmiita maksamaan hinta siitä, että sota loppuu.”

Energian hinta tulee pääministerin mukaan nousemaan myös Suomessa. Häneltä kysyttiin Ylen haastattelussa, voiko valtio avata rahahanojaan vielä nykyistäkin enemmän ja kompensoida hinnannousua kuluttajille ja yrityksille.

”Kyllä voi. On mahdollista, että näitä ratkaisuja myöhemmin joudutaan tekemään. Me tulemme yhdessä tämän hallituksessa läpi käymään. Tähän saakka tehdyt ratkaisut ovat välttämättömiä ja tarpeellisia, mutta tuskinpa ne tulevat olemaan riittämiä. Kyllä tämä energian hinnan nousu tulee olemaan niin iso asia, että me joudumme todennäköisesti monta kertaa tähän palaamaan”, Marin vastasi.

Sdp:n Nato-linjauksesta päätetään näillä näkymin toukokuun alussa, Marin sanoi.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Sdp päättää suhtautumisestaan sotilasliitto Naton jäsenyyden hakemiseen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Marin kertoi Ylellä lauantaina, että näillä näkymin kokous järjestetään toukokuun alussa. Hän kertoo oman Nato-kantansa ennen sitä.

Puolueen sisäiset Nato-kannat ovat Marinin mukaan liikkeessä. Hän sanoi, että puolueen entisistä puheenjohtajista Antti Rinne, Jutta Urpilainen, Eero Heinäluoma ja Paavo Lipponen ovat kertoneet enemmän tai vähemmän suoraan suhtautuvansa myönteisesti Nato-jäsenyyteen.

Marinin mukaan Sdp:n suhtautuminen Venäjään ei ole enää muutoksessa, vaan se on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

”Sdp:ssä on monia, jotka ovat tietenkin toivoneet aivan perustellusti, että Venäjän kehitys olisi demokraattista, että Venäjän tulevaisuus olisi enemmänkin läntisen valtion kaltainen kuin mitä se menneisyydessä on ollut. Nämä kuvitelmat ovat nyt romuttuneet täydellisesti”, Marin sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hallitus on antamassa päivityksen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon eduskunnalle ensi keskiviikkona, Marin sanoi.

Suomen on tarkoitus tehdä turvallisuuspoliittisia ratkaisuja kevään kuluessa. Marin ei halunnut lukita mitään tiettyä aikataulua mahdolliselle Nato-ratkaisulle, mutta hänen mukaansa nyt on aika tehdä päätöksiä, sillä Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne voi myös heikentyä.

Marin pitää tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi päättäisivät Natosta yhdessä, mutta se ei ole hänen mukaansa välttämätöntä.

"Pidän tärkeänä, että me pyrkisimme siihen, että ratkaisuja tehtäisiin samassa aikaikkunassa ja etenisimme samaan suuntaan. Se ei ole ehto, mutta se olisi erittäin vahva toiveeni, ja sen vuoksi tulen ensi viikolla käymään tätä keskustelua (Ruotsin) pääministerin (Magdalena) Anderssonin kanssa.”