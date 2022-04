HS:n maaliskuun lopussa julkaisemassa kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 61 prosenttia.

Suomen Nato-jäsenyyttä kannattaa 68 prosenttia suomalaisista, selviää MTV:n teettämästä tuoreesta kyselystä.

Kyselyn perusteella Naton liittymisen puolella on 76 prosenttia miehistä ja 61 prosenttia naisista. Suurinta jäsenyyden kannatus on 55–64-vuotiaiden keskuudessa. Heistä jäsenyyttä kannattaa 77 prosenttia. Matalinta kannatus, 52 prosenttia, on 18–24-vuotiaiden joukossa.

Jäsenyyden kannatuksen suhteen eroja on myös eri koulutuksen suorittaneiden joukossa. Yliopistotutkinnon suorittaneista jäsenyyttä kannattaa 80 prosenttia, kun taas ammatillisen koulutuksen suorittaneista jäsenyyden puolella on 55 prosenttia vastaajista.

MTV Uutisten Corefinerillä teettämä gallup toteutettiin 6.–11. huhtikuuta.

HS:n maaliskuun lopussa julkaisemassa kyselyssä Nato-jäsenyyden kannalla oli 61 prosenttia suomalaisista. Tuolloin jäsenyyttä vastusti 16 prosenttia ja 23 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään.

Naton kannattajien määrä on kyselyiden perusteella ennätyksellisen korkea. MTV:n gallupin mukaan kannattajien määrä nousisi vielä entisestään, mikäli Suomen valtionjohto suosittelisi Natoon liittymisestä.