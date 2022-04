Selonteossa ei kerrota, pitääkö Suomen liittyä Natoon, mutta Venäjän uuden linja tuomasta uhkasta siinä puhutaan suoraan. Selonteko aloittaa eduskunnassa historiallisen prosessin, jonka aikana kansanedustajat pystyvät käymään läpi Natoon liittymisen hyviä ja huonoja puolia.

Kyselyjen mukaan suomalaisten enemmistö on siirtynyt kannattamaan Nato-jäsenyyttä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi puhui viime perjantaina eduskunnalle. Puheen aikoihin Eduskunnan ulkopuolella mielenosoitus Ukrainan puolesta perjantaina.

Hallitus julkaisee keskiviikkona Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyshakemuksen kannalta keskeisen ajankohtaisselonteon.

Se vauhdittaa eduskunnassa historiallista prosessia, jonka aikana kansanedustajat pystyvät käymään läpi Natoon liittymisen hyviä ja huonoja puolia. Selonteossa ei kuitenkaan oteta kantaa jäsenyyden puolesta tai vastaan.

Sen sijaan virkamiehet arvioivat muun muassa sitä, miten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen asema on muuttunut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Selonteko annetaan keskiviikkona eduskunnalle, joka vastaa siihen kevään aikana.

Selonteon käsittelyn aikana eduskunnan valiokunnissa voidaan käsitellä arkaluontoisimpiakin kysymyksiä suljettujen ovien takana.

HS:n tietojen mukaan selonteosta on turha odottaa kovin paljon tietoja, joita ei jo olisi ollut julkisuudessa jossain muodossa.

Julkisuudessa on laajalti pidetty Nato-jäsenyyttä Suomen todennäköisimpänä vaihtoehtona, koska se antaisi järeimmät turvatakuut kuin muut vaihtoehdot.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jo aiemmin esittänyt keskeisimpinä vaihtoehtoina Suomelle Nato-jäsenyyttä, tai tiivistyvää kumppanuutta Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa.

Brittiläisen Financial Timesin haastattelussa Niinistö sanoi, että Suomen turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ovat joko Natoon liittyminen tai puolustusyhteistyön syventäminen Yhdysvaltain ja Ruotsin kanssa.

”Lähtökohta on, että tutkimme nyt jotain muuta vaihtoehtoa kuin nykytilanteen jatkamista”, Niinistö sanoi lehdelle.

”Selvää kai riittävyyden suhteen on, ettei riittävämpää ole”, presidentti pohti puolestaan Nato-vaihtoehtoa Ylen haastattelussa.

Olisikin yllätys, jos selonteko näkisi, ettei Nato-jäsenyys olisi vaihtoehdoista riittävin.

Yhden lähteen mukaan selonteon keskeinen sanoma on, että Venäjä on muuttunut, ja Suomen on syytä pohtia viipymättä uudelleen turvallisuuspolitiikkaansa. Toinen hallituslähde kuvailee selontekoa nykytilanteen ”realistiseksi” kuvaukseksi.

Selonteko analysoi, mitä vaihtoehtoja Suomella on, mutta ei sano, mitä pitäisi tehdä.

Selonteko julkaistaan noin kello 14. Sitä käsittelevässä tiedotustilaisuudessa puhuvat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr).

Selonteosta järjestetään tiedotustilaisuus myös kansainväliselle medialle keskiviikkona. HS:n tietojen mukaan kansainvälisessä tiedotusmateriaalissa erikseen korostetaan, ettei selonteossa oteta kantaa Suomen tuleviin tulevaisuuspoliittisiin ratkaisuihin.

Tiettävästi selonteossa arvioidaan myös Venäjän mahdollisia seuraavia askelia esimerkiksi tilanteessa, jossa Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä.

”Ei tämä ole kuitenkaan paperi, jossa luetellaan Venäjälle vinkkejä, mitä sen kannattaa tehdä”, sanoo hallituslähde.

”Kovin olisi hämmästynyt, jos esille tulevat asiat yllättävät”, sanoo toinen selonteon tunteva lähde.

”Tämä on ennen kaikkea keskustelun jäsentäjä eduskunnassa”, sanoo kolmas lähde.

HS:n lähteet kuvailevat selontekoa kuitenkin erilaiseksi kuin tähän mennessä hartaasti ja pitkään tehdyt ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot.

Ne ovat olleet turvallisuuspoliittisia peruskallioita, joihin on vedottu, kun poliitikot ovat asetelleet sanojaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Tällä kertaa kyseessä on ajankohtaisselonteko, joten sillä ei ole vastaavaa roolia kuin varsinaisilla ulko- ja turvallisuuspoliittisilla selonteoilla. Selontekoa kuvaillaan myös muuttuneen tilanteen takia tehdyksi varsinaisen selonteon lisäpöytäkirjaksi.

HS:n lähteet sanovat myös, että keskeinen ero aikaisempaan on se, että asioista puhutaan suoraan niiden oikeilla nimillä.

Lähteiden mukaan esimerkiksi Venäjän uhkaa ei enää verhota kiemuraisiin tai neutraaleihin ilmaisuihin, vaan uhasta puhutaan suoraan Venäjä mainiten.

Selonteon on määrä olla noin 30-sivuinen. Noin puolet siitä käsittelee turvallisuuspolitiikkaa.

Toinen puoli selonteosta pohtii sitä, miten Suomen pitäisi varautua tuleviin uhkiin muuten kuin sotilaallisesti. Siinä käsitellään sitä, miten Venäjän muutokseen pitää varautua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä myös huoltovarmuuden ja talouden kannalta.

Selonteon viimeisteli tiistaina presidentin johtaman ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerityöryhmä eli niin sanottu tp-utva.

Virkamiesten kirjoittamasta paperista ei siis löydy mitään sellaista tietoa, mitä ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto ei halua julkisuuteen.

Hallituslähteet sanovat, ettei selonteon sisällöstä ole syntynyt poliittisia kiistoja.

Valtioneuvosto asetti selonteon valmistelemiseksi koordinaatioryhmän, jota on johtanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Selonteko koskee myös muita ministeriöitä kuin ulko- ja puolustusministeriötä.

Keskeinen rooli on muun muassa maa- ja metsätalousministeriöllä, sisäministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Jos Suomi päättää hakea Natoon, päätöksen tekee ulkopoliittinen johto eli käytännössä tasavallan presidentti yhdessä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kanssa.

Hakemus ei ole riippuvainen selonteosta, mutta muun muassa presidentti Niinistö on korostanut, että on tärkeää, että tulevan Nato-päätöksen takana seisoo mahdollisimman moni kansanedustaja, oli päätös sitten mikä tahansa.

Niinistö on korostanut myös sitä, että kansanedustajien pitää olla tietoisia myös mahdollisen hakemuksen ja jäsenyyden riskeistä.

Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksiin on ollut tapana etsiä mahdollisimman suuri yksimielisyys.

