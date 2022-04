Ruotsin sosiaalidemokraatit kertoi maanantaina aloittavansa sisäisen dialogin turvallisuuspolitiikasta. Ruotsalaisasiantuntija pitää mahdollisena, että Nato-kysymys käsiteltäisiin verraten nopeasti ja Ruotsi voisi edetä jäsenyyden hakemisessa pian.

Myös Ruotsissa Nato-keskustelu näyttää nyt etenevän vauhdilla.

Yksi selvä askel otettiin maanantaina, kun Ruotsin pääministeripuolue sosiaalidemokraatit ilmoitti, että se käynnistää turvallisuuspoliittisen dialogin. Tarkoituksena on päivittää muuttuneessa tilanteessa analyysi, jonka pohjalta puoluekokous päätyi viime marraskuussa vastustamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Niin ikään maanantaina oppositiopuolue ruotsidemokraatit kertoi, että se on valmis kannattamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä, jos Suomi päättää hakeutua Natoon. Näin ollen Ruotsin valtiopäivillä on nyt enemmistö Naton kannalla.

Suomessa ja Ruotsissa käytävä turvallisuuspoliittinen keskustelu on aiheena, kun pääministerit Sanna Marin (sd) ja Magdalena Andersson tapaavat keskiviikkona Tukholmassa.

Marinin odotetaan taustoittavan Anderssonille Suomen prosessia ja esimerkiksi keskiviikkona julkaistavaa, Nato-keskustelua pohjustavaa ajankohtaisselontekoa. Andersson taas luultavasti kertoo tarkemmin Ruotsin prosessista.

Onko Ruotsi tekemässä nopeaa käännöstä Nato-linjaansa? Näyttääkö siltä, että Suomi ja Ruotsi voisivat lopulta edetä yhdessä, jos jäsenyyttä päätetään hakea?

HS kysyi ruotsalaiselta ja suomalaiselta asiantuntijalta.

Yliopistonlehtori Magnus Christiansson Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta pitää mahdollisena, että Ruotsin sosiaalidemokraateissa Nato-kysymys käsiteltäisiin nopeasti ja Ruotsi voisi edetä jäsenyyden hakemisessa yhtäaikaisesti tai jossain määrin yhtäaikaisesti Suomen kanssa.

”Se on mahdollista”, hän sanoo.

Yliopistonlehtori Magnus Christiansson Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta

Ruotsissa valtiopäiväpuolueet tapaavat nyt säännöllisesti keskustellakseen muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Nato-jäsenyydestä. Ryhmältä odotetaan raporttia toukokuun loppuun mennessä.

Sosiaalidemokraatit puolestaan on kertonut, että sen sisäinen keskustelu – joka ei yksinomaan koske Nato-kysymystä – voisi olla käyty ennen kesää.

Christiansson uskoo, että Ruotsin sosiaalidemokraateissa voitaisiin pitää parhaana ratkaisuna sellaista, jossa Suomi kertoisi aikeistaan liittyä Natoon toukokuun alkupuolella ja kun Ruotsin oma analyysi valmistuisi, sosiaalidemokraattien puoluejohto voisi viitata käytyyn keskusteluun ja ilmoittaa parhaan ratkaisun olevan seurata Suomea.

Tätä vastaan voisi puhua vain se, jos sosiaalidemokraattien sisällä suuri joukko katsoisi, että tarvitaan enemmän aikaa.

Ilmoituksessaan maanantaina sosiaalidemokraatit painotti, että puolueen johto voi tehdä mahdolliset uudet turvallisuuspoliittiset ratkaisut itse, sillä se on puoluekokousten välissä korkein päättävä elin. Aikeena ei siis näillä näkymin ole altistaa päätöstä esimerkiksi ylimääräiselle puoluekokoukselle.

” ”Suomen kannanmuodostus asettaa sosiaalidemokraatit valtavan suuren paineen alle.”

Christiansson uskoo, että Ruotsin sosiaalidemokraattien johto on jäsenyyden kannalla.

”He haluavat dialogin, koska aiemmat oletukset eivät enää päde. Silloin kyse on siitä, että halutaan muutosta. Muutoin ei olisi tarvinnut käydä tätä keskustelua.”

Christiansson muistuttaa, ettei puolue oikeastaan ole käynyt sisäistä Nato-keskustelua, joten se on nyt pakko tehdä.

Ruotsissa tehtiin vuosina 2014 ja 2016 selvitykset, joissa tarkasteltiin maan puolustusyhteistyön muotoja, mutta kumpikaan niistä ei johtanut sosiaalidemokraattien sisäiseen debattiin Natosta.

Sisäinen keskustelu on tarpeen siksikin, että puolueessa on myös selvää Nato-vastustusta.

”Suomen kannanmuodostus asettaa sosiaalidemokraatit valtavan suuren paineen alle”, Christiansson sanoo.

Ensi syksyn parlamenttivaalit asettavat Nato-keskustelulle selvät raamit Ruotsissa. Sosiaalidemokraateille kysymys on sisäisesti jakava, mistä syystä sitä ei luultavasti haluttaisi tuoda vaaliteemaksi.

Puolueen kannatus on nyt hyvin korkeaa. Dagens Nyheterin ja Ipsosin mielipidemittauksessa luvut olivat hiljattain korkeimmat seitsemään vuoteen.

Christiansson arvelee, että puolueessa voidaan nähdä parempana, että Nato-kysymys saataisiin ratkaistua ennen kuuminta vaalikamppailua. Jos ratkaisua lykättäisiin, olisi vaalikamppailun onnistuminen vaarassa.

”Jos he valitsevat tämän tien, riskinä on, että he saavat Nato-vaalit. Siksi uskon, että puoluejohto ja puoluesihteeri eivät halua tällaista vaan he haluavat, että asia ratkaistaan ennen kesää”, Christiansson sanoo.

Pääministerin paikasta kisaava Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on kannattanut Natoon hakeutumista yhdessä Suomen kanssa jo tänä keväänä. Porvarileiri varmasti haastaisi sosiaalidemokraatteja näkyvästi kysymyksestä, jos tilanne olisi epäselvä.

Vaikka Christiansson uskoo, että sosiaalidemokraatit voivat hyvinkin päätyä myönteiselle Nato-kannalle, muistuttaa hän, että Ruotsissa tilanteesta on esitetty myös toisenlaisia arvioita.

Esimerkiksi sosiaalidemokraattitaustainen pääkirjoitustoimittaja ja valtiotieteilijä Stig-Björn Ljunggren suhtautui Ruotsin television haastattelussa epäileväisesti siihen, että puolue muuttaisi kantaansa Nato-kysymyksessä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi Christianssonin tapaan, että nopea käännös Nato-kysymyksessä vaikuttaa Ruotsissa mahdolliselta.

Hän epäilee silti, ehtiikö Ruotsi edetä täysin Suomen tahdissa.

”Mahdollisuus sille on, mutta epäilen, mahtavatko he kuitenkaan ihan samalla aikataululla ehtiä kuin me”, Pesu sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu

Hän huomauttaa, ettei Ruotsi ole tehnyt vastaava diplomaattista työtä kuin Suomi varmistaakseen mahdollisen jäsenyyden kitkattoman etenemisen kansainvälisesti.

Nyt kyse onkin siitä, miten ketterästi Ruotsi pystyy liikkumaan ja haluaako se esimerkiksi itse käydä laajoja kansainvälisiä keskusteluja.

Pesu ei usko, että Suomi ryhtyisi hidastamaan etenemistään Nato-kysymyksessä vain Ruotsin vuoksi, jos muutoin päätös hakemisesta tehtäisiin.

”Nythän jo yksi syy – vaikkei pääsyy – tälle perusteelliselle kansalliselle prosessille on, että annetaan Ruotsille tilaa. Sen venyttäminen puhtaasti Ruotsin takia on meillekin jo sisäpoliittisesti ongelmallista”, hän sanoo.

Pesu toteaa, että Ruotsin kanssa samanaikaista etenemistä on pidetty toki tärkeänä, mutta päätöksen sitominen vain Ruotsiin ei välttämättä näyttäisi hyvältä.

Hän mainitsee, että Suomella on nyt mahdollisuus tehdä päätös niin, että kesäkuun lopussa järjestettävässä Naton huippukokouksessa Suomi olisi jo jäsenkandidaatti. Tämä mahdollistaisi sen, että presidentti Sauli Niinistö olisi esillä todennäköisen Nato-jäsenmaan edustajana.

”Siitä valokuvat ja videot loisivat prosessille korkean tason painetta, ja se on varmaan mahdollisuus, jota ei haluta ohittaa”, Pesu sanoo.

Historiasta tiedetään, että Ruotsissa kannat voivat kääntyä haluttaessa nopeasti. Näin kävi aikanaan esimerkiksi EU-jäsenyyskeskustelussa.

Pesu muistuttaa, että nyt Ruotsissa kuitenkin puhutaan yli 200 vuotta kestäneeseen rauhanaikaan ankkuroituvasta identiteetistä. Liittoutumattomuus on ollut Ruotsissa vahvemmin ideologinen kysymys kuin Suomessa.

”Liittoutumattomuuspolitiikka on aina jättänyt joustavuutta ja pelivaraa, eikä sen käytännön relevanssi ole ollut kauhean suuri viime vuosina. Mutta nyt käsitteestä pitäisi täysin luopua, se voi olla kivuliasta”, hän sanoo.

Kiinnostavaa Pesusta on, ettei itse Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttanut Ruotsissa Nato-keskustelun käynnistymistä. Sen aiheutti oikeastaan vasta Suomen Nato-harkinta.

”On tietenkin mielenkiintoinen tilanne, jos päädytään siihen, että Suomi vetää Ruotsin sinne hiukan vanavedessään. Mitä se tarkoittaa Ruotsin Nato-politiikalle? Olisi historiallisestikin hyvin mielenkiintoinen tilanne, että Suomen päätös olisi siinä ratkaiseva.”

Myös Christiansson viittaa siihen, että Suomesta tuleva paine on pitkälti nyt Ruotsissa kiihtyvän keskustelun taustalla.

”Jos Suomi ei olisi alkanut puhua Nato-jäsenyydestä, en usko, että sosiaalidemokraatit olisivat alkaneet tehdä sitä myöskään.”

