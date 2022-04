Tutkijan mukaan on tärkeää sitouttaa eduskunta Suomen Nato-päätökseen: ”Olisi perin ikävää, jos äänestettäisiinkin sopimusta vastaan”

Helsingin yliopiston tutkija Iro Särkkä muistuttaa, että Nato-jäsenyysneuvottelut ovat vielä käymättä. Hänen mukaansa on mahdollista, että niiden myötä voi nousta esille yllätyksiä ja uusia näkökulmia.

Suomi otti keskiviikkona ensimmäisen askelen prosessissa kohti Natoa koskevan päätöksen tekemistä, kun hallitus julkisti turvallisuuspoliittisen selonteon.

Eduskunnan on määrä alkaa käsitellä selontekoa ensi viikolla.

Selonteossa arvioidaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys lisäisi pitkällä aikavälillä Itämeren alueen vakautta, koska se nostaisi kynnystä sotilaalliseen voimankäyttöön alueella.

HS:lle keskiviikkona turvallisuuspoliittista selontekoa kommentoinut Helsingin yliopiston tutkija Iro Särkkä pitää tärkeänä, että eduskunta käsittelee turvallisuuspoliittista selontekoa ja että sillä on vahva rooli Suomen Nato-päätöksen syntymisessä.

”Olisi perin ikävää, jos siinä vaiheessa, kun eduskunta ratifioisi Nato-jäsenyyshakemuksen Suomen osalta ja se olisi jo ehditty ratifioida kaikissa Nato-maiden parlamenteissa, niin äänestettäisiinkin sopimusta vastaan”, Särkkä sanoi.

”Tällä tavalla sitoutetaan kansanedustajat tähän prosessiin. Jos he nyt näyttävät vihreää valoa, että Nato-jäsenyyshakemuksen voi eduskunnan suuren enemmistön näkökulmasta jättää, sitten on kaikki syyt uskoa, että jäsenyyshakemus tullaan ajallaan myös ratifioidaan eduskunnassa.”

Särkkä tosin muistuttaa, että jäsenyysneuvottelut ovat vielä käymättä. Hänen mukaansa on mahdollista, että niiden myötä voi nousta esille yllätyksiä ja uusia näkökulmia. Eduskunnan käsittelyn jälkeen kansanedustajilta olisi kuitenkin saatu mandaatti Nato-jäsenyyden hakemiselle.

Nyt julkistettu puolustuspoliittinen selonteko pohjautuu vuoden 2020 selontekoon. Kyse on sen päivityksestä. Särkkä luonnehtii paperia lähitulevaisuuden ”reality checkiksi”.

”Siinä pohditaan, miten Suomen pitäisi asemoitua nykyiseen ja lähitulevaisuuden tilanteen suhteen”, Särkkä sanoo.

Nyt julkistetun selonteon myötä Nato-prosessi nytkähti Särkän mukaan virallisesti käyntiin.

"Aiemmin keskustelu on ollut spekulaatiota. Nyt päästään asiaan kiinni.”

Paperissa on Särkän mukaan käsitelty varsin monipuolisesti Suomen turvallisuustilannetta.

”Tämä on perin suomalainen tapa käsitellä kokonaisturvallisuuden käsitettä. Kaikki mahdollinen on laitettu paperille. Siellä on huoltovarmuus, muuttoliikkeet ja kaikki mahdollinen, että miten se vaikuttaa kokonaisturvallisuuteen.”

Särkkä luonnehtii selontekotekstiä aiempaa suoremmaksi.

”Aikaisemmin on kierrelty ja kaarreltu. Nyt sanotaan selkeästi esimerkiksi, mikä EU:n rooli on, mitä pohjoismaisesta yhteistyöstä tai kahdenvälisistä suhteista voi saada. Tavallaan ei jätetä enää yhtä paljon kysymysmerkkejä leijumaan ilmaan.”

Särkän mukaan on hyvä muistaa, että mahdollisesta Nato-jäsenyydestä huolimatta, Suomen olisi myös tulevaisuudessa huolehdittava uskottavasta kansallisesta puolustuksesta.

”Perusta pitäisi rakentaa itse. Emme voi olettaa, vaikka meille tehtäisiin alueellinen turvallisuussuunnitelma, että yhtäkkiä meidän puolustushaara ulkoistettaisiin kokonaan vaikka Natoon. Ei se sitä tarkoita. Natosta tulisi lisukkeet, lisäturva.”

