Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, ettei kesä ehdi tulla ennen kuin Suomen Nato-päätös on tehty. Hänen mukaansa vastarektioiden määrä voi kasvaa, mitä todennäköisemmältä hakemuksen jättäminen näyttää Venäjän silmissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, ettei ole hyvä, että Suomen ja Ruotsin ”kohtalosta” on pikku hiljaa muodostumassa Ukrainan sodan ohelle kansainvälisen politiikan sivunäyttämö.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että keskiviikkona julkistettu turvallisuusselonteko on Suomen mahdollisessa Nato-prosessissa aivan keskeinen väline, koska sen käsittelyn aikana kaikki nykyiset päättäjät ja puolueet saavat tiedon, mistä mahdollisessa Nato-hakemuksessa ja -jäsenyydessä on kyse.

Hän sanoo, ettei mahdollista Nato-päätöstä kannata kiirehtiä ennen kuin puolueiden kannat ovat varmistuneet. Hän kuitenkin toivoo nopeaa käsittelyä.

”Ratkaisupakko kuitenkin on jo nyt olemassa ja kiireellinen. Valtiosäännön mukaan kai minä tämän päätän. Ennakkoon päätösten antaminen ei ole kuulunut tapoihini. Täytyy vielä katsoa. Otan varmasti puolueiden puheenjohtajat koolle ennen kuin kerron kantani.”

Presidentti sanoo, että kaiken kaikkiaan Suomen hakemuksen ratifiointi Nato-maissa olisi kuukausien projekti.

”Vaikka se tehtäisiin huomattavan nopeasti, saattaa olla, että olemme ensi keväässä ja eduskuntavaalien alla. Tämä riski kannattaa ottaa huomioon.”

Vaaleissa iso osa kansanedustajista saattaa vaihtua. Puolueiden kanta ei muutu yhtä helposti kuin yksittäisten kansanedustajien.

”Puolueiden kanta tässä vaiheessa on tärkeä, sillä ne edustavat tietyllä tavalla jatkuvuutta. Tarkoitus kuitenkin on, että siitä mistä nyt päätetäänkään, pidetään myös kiinni”, Niinistö sanoo.

Presidentin ja hallituksen yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi turvallisuuspoliittisen selonteon tiistaina.

Seuraavaksi se siirtyy eduskunnan ja selonteon koordinaatioryhmän käsittelyyn. Koordinaatioryhmään kuuluvat kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Niinistön mukaan toinen mahdollisen hakuprosessin aikataulua hidastava tekijä on Ruotsi.

”Meillä jaetaan aika yleisesti se arvio, että ehdottomasti parasta olisi, jos Suomi ja Ruotsi tekevät yhdessä ratkaisuja, löytävät saman polun. Natoon liittymisen osalta Suomen erityinen intressi on, että siihen liittyvällä Nato-puolustuksella on syvyyttä. Tätä Ruotsi tietysti edustaisi.”

Niinistö sanoo, että on myös useita syitä, miksi ei kannata aikailla.

”Minä näen ehkä suurimpana ongelmana sen, että meistä on pikku hiljaa muodostumassa kansainvälisessä keskustelussa Ukrainan ohelle ikään kuin sivunäyttämö. Keskustelussa nostetaan Suomen ja Ruotsin ’kohtalo’ kansainvälisen politiikan osaksi. Tennispallona ei ole hyvä olla, kuten olen aikaisemminkin tennikseen tilannetta verrannut”, Niinistö sanoo.

”Miksi ei sitten pidä joutua tennispalloksi? Haluan korostaa, että tässä tehdään nyt Suomen turvallisuuden kannalta ratkaisua. Se ei ole keneltäkään pois. Me teemme Suomen turvallisuusratkaisua ja nimenomaan puolustusratkaisua, joka ei ole keneltäkään pois.”

Ei siis edes Venäjältä?

”Niin. Ratkaisu ei ole ketään vastaan. Se on meidän puolesta.”

Hän sanoo, että Venäjän mahdolliset reaktiot ovat toinen syy nopeaan prosessiin.

”Mikään väliaika ei saa muodostua liian pitkäksi, koska se pidentää mahdollisia Venäjän reaktioita.”

Vaikeimpana väliaikana hän pitää mahdollista ajanjaksoa, jolloin Suomi on päättänyt lähettää hakemuksensa mutta Nato ei ole sitä vielä hyväksynyt. Vaikeaa voi myös olla ajanjakso ennen kuin Nato-maat ovat ratifioineet Suomen jäseneksi.

Niinistö sanoo, että Naton neuvosto kykenee varsin nopeasti arvioimaan Ruotsin ja Suomen jäsenyyskriteerit.

”Veikkaan että se on viikon homma. Kun katsoo Naton sääntöjä tai periaatteita, niin siellähän lukee niin, että Nato on avoin kaikille niille, jotka säännöt täyttävät. Looginen seuraus on, että kun säännöt täyttää, niin sitten Naton ovet ovat auki ja sitten ollaan lähes jäsen.”

Hän sanoo, että kiirehtimistä lisää myös se, että vastarektioiden määrä voi kasvaa, mitä todennäköisemmältä hakemuksen jättäminen näyttää Venäjän silmissä.

Onko mahdollista, että Suomi lähettää hakemuksen jo kesken selonteon valmistelun eduskunnassa?

”Se riippuu aika paljon siitä, kuinka kauan selonteon käsittely kestää. Minä toivon ripeätä etenemistä. Vaikka tässä on isosta asiasta kysymys, siitä on jo käyty pitkään keskustelua. Eduskunnassa on tärkeää asiantuntijoiden kuuleminen, mutta jos rivakasti toimitaan, ei siinä välttämättä kauan mene.”

Tehdäänkö päätös huhti–toukokuussa?

”En mielelläni nyt aikatauluttaisi tätä, mutta olen jossain sanonut, ettei kesä kerkeä tulla, kun Suomi on valmis. Kesään ei ole enää monia viikkoja. Eikös se mene niin, että pääskysestä ei ole kesään päivääkään, ja kyllä ne toukokuussa taitavat ilmestyä.”

Ruotsalaislehti Svenska Dagbladet uutisoi keskiviikkona omiin lähteisiinsä nojaten, että Ruotsi hakee Naton jäsenyyttä kesäkuun loppuun mennessä.

Jos tämä pitää paikkaansa, joutuuko Suomi odottelemaan Ruotsin päätöstä?

”Tärkeintä on tietää, mikä on Ruotsin selkeä kanta.”