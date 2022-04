Lakko vaikuttaisi muun muassa kouluihin, päiväkoteihin, kirjastoihin, museoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Pääsiäisen jälkeen heti tiistaina pääkaupunkiseudun kaupunkeja uhkaava kunta-alan palkansaajien viikon lakko lakko on siirtymässä kahdella viikolla.

HS:n tietojen mukaan valtakunnansovittelija on esittänyt lakon siirtoa, ja työ- ja elinkeinoministeriö on siirtämässä lakon alkua kahdella viikolla. Työministeri Tuula Haatainen (sd) päättää siirrosta torstaina. Kielto on annettava riitapuolille tiedoksi viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

Lakkoa voidaan siirtää kertaalleen ja enintään kahdella viikolla, jos se kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomattavasti vahingoittaa yleistä etua.

Lisäksi myös lakon osapuoli voi lykätä lakon alkua, jos työnantaja siihen suostuu. Niin menettelivät äsken hoitajajärjestöt Tehy ja Super. Ne ilmoittivat maanantaina aloittavansa työtaistelunsa toisen aallon vasta keskiviikkona 20. huhtikuuta eikä 15. huhtikuuta, jolloin ensimmäinen lakko päättyy.

Se tarkoittaa, että hoitajien lakossa on viiden päivän tauko, mutta keskiviikkona 20. päivä on alkamassa noin 35 000 hoitajan lakko.

Muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja kirjastoihin vaikuttavan ja tiistaina alkavaksi ilmoitetun kunta-alan lakon piirissä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla olisi 31 000 palkansaajaa.

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) mukaan lakkovaroitus koskee 11 400:aa opettajaa.

Viikon lakossa olisivat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukoon kuuluvat ammattiliitot, kuten opettajien OAJ, Lääkäriliitto ja Akavan erityisalat sekä Julkisen alan unioniin kuuluvat ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Lakko vaikuttaisi muun muassa kouluihin, päiväkoteihin, kirjastoihin, museoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Esimerkiksi Helsinki on varautunut keskeyttämään perusopetuksen kokonaan 19.–25. huhtikuuta, mikäli lakko toteutuu pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä on perusopetuksessa yhteensä noin 46 000 oppilasta.

Lakon myötä myös päiväkoteja suljettaisiin. Lakko vaikuttaisi myös kiinteistöpalveluihin ja ruokahuoltoon.

Kaikkiaan 425 000:ta kunta-alan palkansaajaa koskevat työehtosopimukset umpeutuivat helmikuun lopussa, jolloin myös neuvottelut keskeytyivät.

Valtakunnansovittelijan on antanut yhden sovintoesityksen, joka olisi kelvannut vain työnantajien edustajalle eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajille.

Nyt riitaa yrittää ratkoa alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johtama sovittelulautakunta, mutta kovin pikaista ratkaisua ei lautakunnalta ole odotettavissa.