Ensimmäisestä avustuserästä kerrottiin melko tarkasti, toisesta ei oikeastaan mitään. Kolmannen erän mahdollista sisältöä pohditaan.

Suomi saattaa lähettää vielä lisää ase- ja puolustustarvikeapua Venäjän hyökkäystä vastaan sotivalle Ukrainalle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vahvisti asian torstaina HS:lle avustajansa kautta.

”Suomen lisäapua Ukrainalle myös puolustustarvikkeiden osalta ei ole poissuljettu. Erilaisia mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan puolustushallinnossa”, Kaikkonen kertoo.

Enempää hän ei asiaa kommentoi.

Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Tarja Jaakkola kertoo, että meneillään on jatkuva selvitys, jossa katsotaan, millaista materiaaliapua Ukraina on pyytänyt ja mitä Puolustusvoimien varastoissa on.

”Katsomme, millaista tavaraa voisimme luovuttaa niin, ettei kansallista turvallisuutta vaaranneta”, Jaakkola sanoo, mutta ei erittele, mitä Suomi ehkä saattaisi antaa.

”Ukrainan pyynnöt ovat laidasta laitaan, ja tarve on selvästikin suuri. Siellä on muun muassa suojausmateriaalia, ajoneuvoja, ampumatarvikkeita ja aseita.”

Tämä olisi kolmas kerta, kun Suomi lähettää apua Ukrainaan. Ensimmäinen avustuserä lähetettiin hyvin pian sodan alun jälkeen, ja sen sisällöstä kerrottiin melko avoimesti.

Tuolloin Ukrainaan lähti muun muassa 2 500 rynnäkkökivääriä, 150 000 rynnäkkökiväärin patruunaa, 1 500 kertasinkoa ja 70 000 taistelumuonapakkausta. Tuolloinkaan Puolustusvoimat ei kertonut esimerkiksi sinkojen tyyppejä.

Toinen erä lähetettiin maaliskuun loppupuolella, mutta tällä kertaa valtiojohto tai puolustusministeriö ei kertonut sisällöstä oikeastaan mitään.

”Kyse on myös aseellisesta avusta Ukrainalle. Yksityiskohtia ei avata, jotta saisimme kuljetuksen perille Ukrainaan”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tuolloin.

Myös puolustusministeriö totesi, että avun perillemenon varmistamiseksi sen sisällöstä, toimitustavasta ja aikataulusta ei kerrota tarkemmin julkisuuteen. Yksi syy hiljaisuuteen oli se, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov uhkasi Venäjän voivan hyökätä lännen Ukrainaan lähettämien asekuljetuksien kimppuun.