Suomen ulkoasianvaliokunta tapaa torstaina kollegoitaan Tukholmassa. Ruotsin tavoite kiiruhtaa Nato-selvityksen aikataulua tuli julki samalla kun Suomen ja Ruotsin valiokunnat kokoustivat.

Mielenosoittaja Git Lennaard oli saapunut Ruotsin valtiopäivätalon eteen liehuttamaan lippua Nato-jäsenyyden puolesta. Lennaardin mukaan Ruotsille ja Suomelle on nyt avautunut ainutlaatuinen ikkuna hakea jäsenyyttä.

Tukholma

Ruotsi kiiruhtaa nyt Nato-prosessiaan saadakseen kiinni pidemmälle ehtineen Suomen.

Ulkoministeri Ann Linde kertoi torstaina Ruotsin hallituksen haluavan aikaistaa Nato-selvitystään viikoilla. Linde ehdotti, että hallituksen turvallisuuspoliittinen analyysi olisi valmis toukokuun 13. päivänä aiemmin ilmoitetun 31. päivän sijaan.

Linden mukaan aikataulua on kiristettävä muun muassa siksi, että Suomi on jo tehnyt analyysinsa valmiiksi.

Uutinen Ruotsin aikataulun nopeuttamisesta tuli samaan aikaan, kun Ruotsin ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat pitivät kokousta Tukholmassa Suomen ulkoasiainvaliokunnan kanssa.

Suomen ulkoasiainvaliokunta lensi Tukholmaan torstaiaamuna. Jussi Halla-ahon johtama valiokunta tapaa Tukholmassa Ruotsin parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin ja ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien edustajia sekä ulkoministeri Ann Linden ja puolustusministeri Peter Hultqvistin.

Valiokuntien välisessä kokouksessa läsnä ollut Ruotsin valtiopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kenneth G. Forslund arvioi suomalaisten arvostaneen tietoa aikataulun nopeuttamisesta.

”Meillä oli keskusteluja aikatauluista ja Suomen toiveista niihin liittyen. Suomen toive oli, että aikataulut olisivat vielä entistäkin koordinoidummat”, Forslund sanoo.

Kenneth G. Forslund

Forslund edustaa hallituspuolue sosiaalidemokraatteja, joka on käynnistänyt oman, puolueen sisäisen turvallisuuspoliittisen keskustelunsa. Ruotsin Nato-valinnassa keskeisimmässä roolissa on sosiaalidemokraattien kanta.

Kenneth G. Forslund sanoo, että vaikka Suomen sosiaalidemokraatit eivät ole vielä virallisesti kertoneet kantaansa Natoon, Suomen suunta kohti Nato-jäsenyyden hakemista näyttää selvältä.

”Mutta olen ollut politiikassa niin pitkään, että tiedän, että mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista. Näen, että Suomen suunta on Natoa kohti, mutta näen myös sen, että asioita voi tapahtua matkan varrella”, hän sanoo.

Git Lennaard liehutti Ruotsin valtiopäivätalon edessä lippua Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta.

Onko Ruotsilla sama suunta?

”Vielä on liian aikaista sanoa. Kuten sanoin valiokuntien kokouksessa, Suomi on pari kierrosta edellä, joten johtopäätöksien tekeminen on Suomessa helpompaa. Meillä sosiaalidemokraatit ovat juuri aloittaneet turvallisuuspoliittisen dialogin, joka tehdään tiiviissä aikataulussa.”

Forslund ei osannut vielä sanoa, aikaistaako myös sosiaalidemokraatit sisäistä prosessiaan nyt, kun hallituksen selvityksen aikataulua ollaan kiristämässä.

Forslundin mukaan Ruotsi oli jo aiemmin pyrkinyt aikatauluttamaan Nato-selvityksensä samantahtiseksi Suomen kanssa. Nyt sitä nopeutettiin entisestään.

”Se otettiin kokouksessa hyvin ja tyytyväisenä vastaan. Näkisin, että se vastaa Suomen toiveita”, Forslund kuvaa.

Forslund kertoo, että hänen Nato-kantansa on pitkään ollut jäsenyyttä vastustava, mutta nyt hän ei kantaansa kerro. Hän sanoo, ettei kerro sitä ennen kuin puolueen sisäinen keskustelu aiheesta on käyty.

Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson on sitä mieltä, että Ruotsin ja Suomen pitäisi hakea Naton jäsenyyttä yhdessä.

Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson puolestaan kertoo kantansa Natoon. Kanta on, että Ruotsin ja Suomen pitäisi hakea Naton jäsenyyttä yhdessä niin, että maat hyväksyttäisiin Naton hakijamaiksi Naton Madridin-huippukokouksessa kesäkuun lopussa.

Jonson edustaa oppositiopuolue maltillista kokoomusta.

Jonson oli myös mukana kokouksessa, jossa Suomen ja Ruotsin valiokunnat keskustelivat turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Jonsonin mukaan ”kaikki viittaa siihen, että Suomi on nopeassa tahdissa menossa Nato-jäsenyyttä kohti”.

Myös Jonson arvioi Suomen toivovan, että Ruotsi ottaisi Suomen kiinni Nato-selvitysprosessissaan.

”Tulkitsin Suomen puolelta, että Ruotsin on nyt otettava Suomi kiinni prosessissa, jotta voimme tehdä tämän yhdessä. Jaamme käsityksen siitä, että on yksinkertaisempaa käsitellä kaksi jäsenyyttä samanaikaisesti, minkä lisäksi voimme jakaa myös prosessiin liittyvät riskit paremmin”, Jonson sanoo.

Jonson toivottaa tervetulleeksi Ruotsin hallituksen aikeet aikaistaa Nato-selvityksen aikataulua. Kokoomus oli jo aiemmin vaatinut hallitukselta prosessin nopeuttamista.

”Nyt meillä on paremmat edellytykset tehdä tämä yhdessä. Se on ratkaisevaa molempien maiden turvallisuudelle ja tukee myös lähialueiden turvallisuutta ja vakautta”, Jonson sanoo.