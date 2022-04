HS näyttää vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen avauspuheenvuorot suorassa lähetyksessä kello 10.15 alkaen. Näytämme myös kello 13 järjestettävän tiedotustilaisuuden.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan on määrä keskustella puolueen Nato-kannasta ja turvallisuuspoliittisesta linjasta tänään lauantaina pidettävässä kokouksessaan.

”Vihreiden Nato-kanta on tähän asti ollut ikään kuin keltainen, ja nyt katsotaan, muuttuuko se täysin vihreäksi koko puolueen keskusteluissa”, puolueen vanhempainvapaalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Iltalehdelle päättyneellä viikolla.

Ohisalo on itse sanonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä, samoin häntä puheenjohtajana sijaistava Iiris Suomela.

Vihreiden eduskuntaryhmä otti jo myönteisen kannan Nato-jäsenyyteen keskiviikkona turvallisuuspoliittisesta selonteosta käydyssä lähetekeskustelussa. Siinä kävi ilmi, että lähes kaikki puolueet joko tukevat Nato-jäsenyyttä tai vähintään jättävät oven auki sille.

Lue lisää: Suomi kiitää kohti Natoa niin nopeasti kuin parlamentaarinen tasavalta vain pystyy

Lue lisää: Vihreiden edus­kunta­ryhmä suhtautuu Natoon myönteisesti – Tässä ovat kaikkien puolueiden tämän­hetkiset kannat

Vihreiden lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kertonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Kokoomuksella ja Rkp:lla on jo vanhastaan myönteinen kanta. Keskusta on linjannut antavansa puoluejohdolle ja ministereilleen valtuutuksen tehdä kaikki tarvittavat ratkaisut.

Sdp:n on määrä linjata Nato-kannastaan puoluevaltuuston kokouksessa, joka järjestettäneen toukokuussa.

Lue lisää: Pääministeri Marin IS:lle: Sdp:n kansan­edustajien kanta Natoon tulee olemaan hyvin yhtenäinen

Lue lisää: 113 kansanedustajaa kannattaa nyt Nato-jäsenyyttä, 12 vastustaa – Tässä ovat kaikkien kansan­edustajien kannat tällä hetkellä

HS näyttää vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen avauspuheenvuorot suorassa lähetyksessä kello 10.15 alkaen. Puheenvuorot pitävät Suomela, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Näytämme myös kello 13 järjestettävän tiedotustilaisuuden.