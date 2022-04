Hallituksen lausuntokierrokselle lähteneessä maankäytön ilmasto­suunnitelmassa on paljon toimia, joiden tehoa ei ole laskettu.

Hallituksen päästövähennys­aikeet nytkähtivät harppauksen eteenpäin, kun maa- ja metsätalousministeriö lähetti maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman lausuntokierrokselle viime torstaina.

Kyseessä on yksi osa hallituksen kevään ilmastopaketeista, joista odotettiin etukäteen vaikeita, mutta neuvottelut ovat sujuneet odotettua paremmin.

Lue lisää: Ilmasto- ja ympäristö­päätökset repivät hallitusta tänä keväänä: Edessä on liuta vaikeita neuvotteluita

Ilmastosuunnitelmassa luetellaan keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa.

Suunnitelman luonnoksessa esitettäviä toimia ovat esimerkiksi turvepeltojen ja suo­metsien ilmastokestävää käyttöä edistävät toimet, hiilensidonnan, varastoinnin ja markkinoiden edistäminen sekä metsäkadon ehkäisy.

Suunnitelmassa on mukana myös jo käynnistettyjä toimia, kuten joutoalueiden metsitystuki, turvemetsien tuhkalannoitus ja Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset.

Ehkä eniten julkista keskustelua ja myös kinaa hallituksen sisällä herättää niin sanottu maankäytön muutosmaksu, jolla aiotaan hillitä metsien katoamista.

Se on maksu, jonka maan­omistaja joutuisi maksamaan, kun hän muuttaa metsää vaikkapa peltoalaksi. Idea ei ole uusi, sillä sitä esitettiin jo hallitusohjelmassa rakentamisen osalta.

Jos maksusta päästään lopulliseen yhteis­ymmärrykseen, se tulisi todennäköisesti voimaan vuonna 2025. Suunnitelmassa ei oteta kantaa siihen, kuinka paljon maksu vähentäisi päästöjä. Myöskään sen suuruudesta suunnitelmassa ei mainita mitään.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään myös, että metsitystuki laajenee heikkotuottoisiin, metsitykseen soveltuviin peltoihin.

Toinen uusi keino on paksuturpeisten, metsittämiskelvottomien ja heikkotuottoisten peltojen poistaminen viljelykäytöstä. Niitä vetettäisiin kosteikoiksi.

Peltoja poistettaisiin varsin pieneltä pinta-alalla, koska Ukrainan sodan jälkeen ruoka­turvaa ja kotimaista tuotantoa ei haluta vaarantaa.

Tämä toteutettaisiin ehdotuksen mukaan rahastolla, joka joko ostaa lohkot valtion peltopankkiin tai korvaa maan­omistajalle ekosysteemipalveluna toteutetun hiilen varastoinnin maaperään.

Kohteiden lunastus alkaisi 2025. Määrärahaksi arvioidaan aluksi 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2026–2028.

Suunnitelmassa arvioidaan, että 30 000 hehtaarin muuttaminen kosteikoksi toisi 0,225 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennyksen, mikä on varsin merkittävä määrä.

Metsähallitus vastaa suurimmasta suunnitelmassa mainitusta päästötoimesta. Metsähallitus hallinnoi Suomen metsätalousmaasta noin 35 prosenttia.

Omistajapoliittisten linjausten ja Metsähallituksen liiketoimintaa koskevan ohjauskirjeiden vaikutukselle on laskettu 0,7–0,9 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2035 mennessä.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa.

Se edistää maataloudelle asetetun 29 prosentin päästövähennystavoitteen toteutumista, viime viikolla lausunnolle lähteneen lausunnon tiedotteessa sanotaan.

Suunnitelmalla on tarkoitus saada kasaan päästövähennyksiä kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Virkatyönä valmistellut toimenpiteet tuovat alustavien laskemien mukaan kasaan tuon kolmen miljoonaa tonnia ja jonkin verran päällekin, vaikka läheskään kaikista toimista ei ole kyetty arvioimaan niiden päästöjä vähentävää tehoa.

Luonnonvarakeskus antaa kesken lausunnon vielä uuden arvion toimenpiteiden vaikutuksesta.

”Osaan toimenpiteistä ei tehdä tässä vaiheessa arviota. Ehkä sitten tehdään, kun tiedontaso paranee. Osalle toimista ei ole edes tarkoituksenmukaista arvioida vaikutuksia”, sanoo luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalous­ministeriöstä.

Suomalaisen raakapuun käyttö todennäköisesti lisääntyy merkittävästi Venäjän tuonnin vähenemisen takia.

Maankäyttösektorin ilmastovaikutusten arviointiin ja toteutumiseen liittyy ylipäätään suuria epävarmuuksia.

Uutena epävarmuutena on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Pakotteiden, vastapakotteiden ja suomalaisten yritysten päätösten takia kotimaan raakapuun käyttö todennäköisesti lisääntyy merkittävästi Venäjän tuonnin vähenemisen takia, mikä puolestaan hidastaa maankäyttösektorin kykyä sitoa itseensä hiilidioksidia.

Tämä taas voi tarkoittaa, että edessä on lisää päästövähennyksiä.

”Toive on, ettei Ukrainan sota jatkuisi vuoteen 2035 saakka, jonne saakka näillä toimilla me katsomme. Varmasti sota tulee nostamaan tänä ja ensi vuonna kotimaisen massapuun käyttöä, mutta kukaan ei voi arvioida, mikä sen käyttö tulee olemaan jatkossa. Oma arvioni on, että puun käyttö tulee tasaantumaan. Yleensä puun käyttöä arvioidaan viiden vuoden jaksoina”, Granholm sanoo.

Lausuntokierros kestää 16. toukokuuta saakka. Sen jälkeen hallituspuolueet jatkavat suunnitelman hiomista ennen kuin se annetaan eduskunnalle. Lausuntokierros on kaikille avoin.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on yksi tämän kevään kolmesta suuresta ilmastopoliittisesta päästöjen vähennyksiin tähtäävästä toimenpidekokoelmasta.

Suunnitelma edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista vuoteen 2035 mennessä.

Eniten huomiota on saanut keskipitkän aikavälinen ilmastopoliittinen suunnitelma, joka aiheutti viikkojen kinan vihreiden ja keskustan välillä viime syyskuussa. Se lähti lausunnoille noin kuukausi sitten. Tällä on tarkoitus saada kasaan 8,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää: Ympäristöministeri Kari esitteli toimet, joilla hallituksen ilmasto­toimien uskottavuutta oli tarkoitus vahvistaa – ”Ei tämä nyt ihan vakuuta”, sanoo Ilmasto­paneelin puheenjohtaja

Ilmasto- ja energiastrategia lähti lausunnoille viime viikolla.

Se kattaa yhteiskunnan kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa­sektorilla, taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut. Siinä kuitenkin erityisesti lasketaan päästökauppasektorin päästöjä, joita on määrä saada kasaan vähintään 6,7 miljoonaa tonnia.