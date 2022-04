Tehyn ja Superin hallitukset kokoontuivat tänään toteamaan, että tilanne edellyttää järeämpiä työtaistelutoimia, ne sanovat tiedotteessa.

Hoitajajärjestöt Super ja Tehy valmistelevat joukkoirtisanoutumista, ne tiedottivat tiistaina.

Niiden mukaan keskiviikkoaamuna alkavaksi ilmoitettu hoitajalakon toinen vaihe on peruttu. Syynä on järjestöjen mukaan se, että peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) johdolla valmistellaan hoitajien lakko-oikeutta rajoittavaa potilasturvallisuuslakia.

Järjestöt nimittävät potilasturvallisuuslakia pakkotyölaiksi.

”Pakkotyölaki on valmisteltu yhteistyössä työriidan toisen osapuolen kanssa – osin virheellisin tiedoin. Seurauksena työnantajalta on kadonnut paine löytää ratkaisua. Hallituksen on turha räpiköidä irti vastuustaan, sen verran syvällä työmarkkinasuossa se on. Järjestöjen on nyt siirryttävä järeämpiin toimiin eli joukkoirtisanoutumisen valmisteluun”, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiedotteessa.

Oulun yliopistollinen sairaala (Oys), Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottivat tiistaina, että lakko on lamaannuttamassa myös kiireellistä hoitoa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira puolestaan varoitti, että hoitoalan laajentuvasta lakosta johtuvat vaaratilanteet ovat romahduttamassa potilaiden hoidon turvallisuuden.

Potilasturvallisuuslaki mahdollistaisi lakon aikana hoitajien velvoittamisen töihin tilanteissa, joissa potilaiden henki ja terveys ovat vakavasti uhattuina.

Hoitajien järjestöt ovat vastustaneet sitä ankarasti.

Viime viikolla Lindén lykkäsi potilasturvallisuuslain viemistä valtioneuvoston istuntoon. Hän sanoi kuitenkin olevansa valmis tuomaan esityksen valtioneuvostoon pääsiäisen jälkeen, jos potilasturvallisuus on yhä uhattuna.

Hoitajat uhkasivat joukkoirtisanoutumisella viimeksi 2007. Tuolloin sovinto saatiin aikaan viime hetkillä.