Hallituksen on pääministeri Marinin mukaan varauduttava myös mahdolliseen joukkoirtisanoutumiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) katsoo, että kunta-alan työriidassa on tärkeää antaa sovittelulautakunnalle työrauha. Marin sanoo odottavansa, että lautakunnalta saadaan tällä viikolla tai ensi viikon alkupuolella sovintoesitys työmarkkinajärjestöjen arvioitavaksi. Hän toivoo, että esitys olisi vakavasti otettava niin, että järjestöt voivat sen hyväksyä.

Marin kommentoi työmarkkinatilannetta eduskunnassa toimittajille.

”Jokaisen intressissä on se, että tämä kokonaisuus saataisiin mahdollisimman pikaisesti maaliin niin, että me saisimme työrauhan ja julkiselle puolelle työehtosopimukset”, hän sanoi.

Pääministeri ei luvannut hoitajajärjestöjen kaipaamaa valtiovallan väliintuloa kiistaan.

”Oma viestini on, että sopua toivomme. Tilanne Euroopassa on vakava, tilanne myös Suomessa on vakava. Tämä vakava aika kaipaa nyt vakautta, sitä, että asiat saadaan sovittua.”

Sovintolautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen kertoi keskiviikkona Twitterissä, että lautakunta on kutsunut kunta-alan pääneuvotteluryhmän koolle torstaiksi keskustelemaan tilanteesta ja jatkamaan keskinäisiä neuvottelujaan. Pylkkäsen mukaan hänellä ei ole tällä hetkellä enempää kommentoitavaa asiasta.

Kunta-alan lakkoaalto uhkaa laajeta vapun jälkeen kymmeneen kaupunkiin, ellei sopua synny sitä ennen. Ammattiliitot JHL, Jyty sekä neuvottelujärjestö Juko ovat jättäneet varoituksen viikon mittaisesta lakosta, joka alkaisi 3. toukokuuta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Jos lakko toteutuisi, olisi siinä mukana 81 000 kunta-alan palkansaajaa.

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super aloittivat keskiviikkoaamuna ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalla. Järjestöt peruivat tiistaina keskiviikkona alkavaksi ilmoitetun hoitajalakon ja kertoivat aloittavansa sen sijaan joukkoirtisanoutumisen valmistelun.

Tehyn ja Superin mielestä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) johdolla valmisteltu potilasturvallisuuslaki vei hoitajien lakko-oikeuden ja siksi tarvitaan järeämpiä työtaistelutoimia.

Järjestöt eivät toistaiseksi kerro yksityiskohtia mahdollisia tulevia joukkoirtisanoutumisia koskevista suunnitelmistaan. Ne eivät myöskään kerro sitä, milloin niiden hallinnot ovat koolla asiasta päättämässä.

”Odotan nyt ensin, miten maan hallitus tähän reagoi. Katsotaan, mitä tästä tulee”, sanoi Superin puheenjohtaja Silja Paavola STT:lle.

Marinin mukaan hallituksen on varauduttava myös mahdolliseen joukkoirtisanoutumiseen. Se olisi hänen mielestään erittäin valitettava ja vakava tilanne.

”Varmasti katsotaan aiempaa lainsäädäntöä, mitä on vastaavissa tilanteissa jouduttu valmistelemaan. Tätä työtä tehdään sosiaali- ja terveysministeriössä virkavastuulla. Siellä joudutaan varautumaan kaikenlaisiin tilanteisin, mutta oma viestini on ennen muuta se, että sopikaa, jotta työtaistelutoimia ei tarvita.”

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo järjestön jäsenien olevan raivoissaan Lindénin toimista.

”Ensimmäinen lakko osoitti, että hoitajat ovat hyvin sitoutuneita taistelemaan sen puolesta, että palkkausta ja työoloja pitää nyt parantaa. Ensimmäinen lakko osoitti myös sen, että hoitajat tekevät elintärkeää ja vaativaa työtä, jota kukaan muu Suomessa ei pysty tekemään”, hän viestitti STT:lle.

Pääministeri Marin sanoi luottavansa siihen, että Lindén ja hänen ministeriönsä tekevät harkintaa asianmukaisesti.

”Ministeri ei ole tässä osapuoli, vaan hän joutuu virkavastuulla varmistamaan, että suomalaisten henki ja terveys ei vaarannu.”

Marin kuitenkin myönsi, että kokonaisuus on ollut erittäin vaikea.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira kertoi keskiviikkona saaneensa hoitajilta aiempaa enemmän tiedusteluja omien ammattioikeuksien poistamisesta.

Sairaanhoitaja voi pyytää ammattioikeutensa poistamista tai rajoittamista ja lähihoitaja ammattinimikkeensä poistamista Valviralta. Viraston tiedotteen mukaan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa noin sata ja keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.