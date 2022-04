Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoi keskiviikkona eduskunnassa, että ryhmä kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Vihreät suhtautuu myönteisesti Nato-jäsenyyteen, sanoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne eduskuntakeskustelussa keskiviikkona.

”Tämä on ryhmän yhdessä muodostettu kanta. Olemme käyneet viikoittain keskustelua ryhmässä”, Harjanne kommentoi HS.lle.

”En usko, että tämä nyt valtava yllätys oli, jos on seurannut meidän kansanedustajien ulostuloja. Ei nähty kohahdusta.”

Jo aiemmin vihreiden puheenjohtajan sijainen, kansanedustaja Iiris Suomela ja äitiyslomalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo ovat kertoneet tukevansa Nato-jäsenyyttä. Vihreät käsittelee asiaa puoluehallituksessa perjantaina ja puoluevaltuuskunnan kokouksessa ensi viikonloppuna.

Puoluevaltuuskunnalta odotetaan mandaattia puoluejohdolle ja eduskuntaryhmälle tehdä tarvittavat ratkaisut. Puoluekokous on toukokuussa.

Vihreillä ei ole perinteisesti ollut ryhmäkuria, ja myös Nato-asiassa jokainen edustaja äänestää oman mielensä mukaan. Tätä Harjanne myös toivoo.

Hänen oma mielipiteensä on selvä.

”Henkilökohtaisesti uskon, että Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu on Natoon liittyminen.”

Eduskunta aloitti tänään keskiviikkona Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden käsittelyn.

Myös puolueet ovat tänä keväänä tehneet tai tekemässä omia Nato-linjauksiaan. Presidentti Sauli Niinistö korosti HS:n haastattelussa viime viikolla, että puolueiden kannat ovat tärkeitä. Jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, on mahdollista, että sen hyväksyntä kaikissa 30 jäsenmaassa vie niin pitkään, että Suomi ehtii pitää eduskuntavaalit ennen kuin prosessi on valmis. Tässä tapauksessa jäsenyyden ratifioisi uusi eduskunta.

”Puolueiden kanta tässä vaiheessa on tärkeä, sillä ne edustavat tietyllä tavalla jatkuvuutta. Tarkoitus kuitenkin on, että siitä mistä nyt päätetäänkään, pidetään myös kiinni”, Niinistö sanoi HS:lle.

Keskiviikon eduskuntakeskustelussa valtaosa puolueiden ryhmänjohtajista joko kertoi ryhmänsä kannattavan Nato-jäsenyyttä tai vähintään jätti oven sille selkeästi auki.

HS kokosi puolueiden tämänhetkiset Nato-kannat:

Sdp tekemässä päätöksensä toukokuussa

Pääministeripuolue Sdp on tekemässä Nato-linjauksensa kevään aikana. Se pitää puoluevaltuuston kokouksen toukokuun alussa. Tarkkaa päivää ei vielä tiedetä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Nato-kantaa on toistaiseksi etsitty vain rivien väleistä. Hän on sanonut, että kertoo sen ennen Sdp:n puoluevaltuuston kokousta.

”Ratkaisujen aika on tullut”, hän sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvioi, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kannattaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ilmoitti maaliskuun lopussa kannattavansa Natoon liittymistä.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja puolueen entinen puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho ovat kertoneet kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio totesi keskiviikkona eduskunnassa, että ”Natoon liittymisen aika lähestyy”.

Kokoomus ja Rkp kannattavat

Eduskuntapuolueista ainoastaan kokoomus ja Rkp ovat virallisesti linjanneet kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Linjaus on peräisin jo ajalta ennen sotaa Ukrainassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Häkkänen vaati keskiviikkona, että eduskunnan olisi keskeytettävä muiden asioiden käsittely Nato-ratkaisun ajaksi. Tämä antaisi hänen mukaansa kansanedustajille riittävästi aikaa oman kannan muodostamiseen ilman viivytyksiä.

Keskusta on antanut puoluejohdolle valtuutuksen edistää tarvittaessa Nato-jäsenyyttä

Keskustan puoluevaltuusto antoi aiemmin huhtikuussa puoluejohdolle ja keskustan edustajille maan hallituksessa valtuutuksen kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen, sisältäen Nato-jäsenyyden hakemisen.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tuolloin olevansa itse valmis Nato-ratkaisuun.

”Jos valtiojohto yhdessä päätyisi siihen, että askel ja aika on oikea, olen keskustan puheenjohtajana, teidän tuellanne, valmis ottamaan suunnan kohti Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.”

Vasemmistoliitolle päätös on vaikein

Vaikein Nato-päätös on vasemmistoliitolle, joka on perinteisesti suhtautunut Natoon kielteisesti. Sen kannattajissa on HS-gallupien mukaan eniten Nato-jäsenyyden vastustajia. Kuitenkin myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, ettei jäsenyys ole enää puolueelle hallituksessa pysymisen kynnyskysymys.

Vasemmistoliitto käsittelee ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa kevään aikana. Puoluekokous on kesäkuussa.

Kristillisdemokraattien mukaan Nato-jäsenyys on mahdollinen

Kristillisdemokraateilla on jo pitkään ollut linjaus, että Nato-jäsenyys on mahdollinen.

Puolue linjaa kantansa lauantaina järjestettävässä puoluehallituksen kokouksessa, kertoi puheenjohtaja Sari Essayah. Hän kertoo myös oman kantansa tuolloin.

Liike Nytin johtaja kannattaa

Liike Nytin johtaja Harry Harkimo kertoi keskiviikon eduskuntakeskustelussa kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Ano Turtiainen vastustaa

Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen vastustaa Nato-jäsenyyttä.