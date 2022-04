”Olen ollut siitä kiinnostunut jo kauden alussa, mutta siitä on useita kiinnostuneita”, Valtonen sanoo.

Kokoomus valitsee ehdokkaansa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi torstaina. Valinta tehdään kokoomuksen ryhmäkokouksessa iltapäivällä.

Puolustusvaliokunnan edellinen puheenjohtaja oli kokoomuksen Ilkka Kanerva, joka kuoli viime viikon torstaina vakavaan sairauteen.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus on nyt poikkeuksellisen kiinnostava näköalapaikka, koska Suomi on parhaillaan harkitsemassa Nato-jäsenyyttä hyvin nopealla aikataululla.

Yksi puheenjohtajuudesta kiinnostuneista on kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen.

”Olen ollut siitä kiinnostunut jo kauden alussa, mutta siitä on useita kiinnostuneita. Se on viime kädessä ryhmän käsissä”, Valtonen sanoo.

”Katsotaan nyt sitten, mikä on tarkoituksenmukaisin ratkaisu tähän tilanteeseen. Tässä ei ole enää pitkä kausi jäljellä.”

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään vuoden päästä huhtikuussa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan Nato-jäsenyyshakemukseen liittyen valtioneuvoston hyväksymää ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta. Sen lähetekeskustelu käytiin keskiviikkona.

Valtonen on nyt ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Hänen mukaansa on hyvä, että kokoomus tekee ratkaisunsa nopeasti, koska ajankohtaiselonteko on jo eduskunnassa.

”Toivotaan muutenkin, että selonteko saa asianmukaisen ja rivakan käsittelyn eduskunnassa.”