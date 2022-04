Pääministeri Marin pitää todennäköisenä, että kansanedustajat saavat äänestää Nato-asiassa oman tahtonsa mukaan eli heitä ei sido niin sanottu ryhmäkuri.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Sdp:n kansanedustajien linja Suomen Nato-jäsenyyden suhteen tulee olemaan hyvin yhtenäinen.

”En voi vielä tarkasti arvioida sitä, tuleeko jokainen Sdp:n kansanedustaja äänestämään samalla tavalla, koska prosessi on kesken. Ihmisillä on vielä kysymyksiä, joihin he haluavat vastauksia ja sitten he muodostavat kantansa”, hän sanoo.

Sdp on viimeinen suurista puolueista, jonka puolue-elimet tai eduskuntaryhmä ei ole linjannut Nato-kantaansa. Perussuomalaisten ja vihreiden eduskuntaryhmät ovat kertoneet kannattavansa Nato-jäsenyyttä, kokoomuksella on jo vanhastaan myönteinen kanta ja keskusta on linjannut antavansa puoluejohdolle ja ministereilleen valtuutuksen tehdä kaikki tarvittavat ratkaisut.

Lue lisää: Vihreiden edus­kunta­ryhmä suhtautuu Natoon myönteisesti – Tässä ovat kaikkien puolueiden tämän­hetkiset kannat

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi aiemmin tällä viikolla eduskunnassa, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen ”monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista”.

Sdp:n on määrä linjata Nato-kannastaan puoluevaltuuston kokouksessa, joka järjestetään Marinin mukaan toukokuussa.

Suomen hakeutuminen Natoon näyttää erittäin todennäköiseltä, arvioivat ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Tukholman-vierailullaan torstaina.

Lue lisää: Ulkoasiain­valiokunta vieraili Ruotsissa keskustelemassa Nato-asioista: ”Täällä olemme koettaneet kaiken maailman sirkus­tempuilla kertoa, että päätös on tehty”

HS:n keräämien tietojen mukaan kansanedustajista selvä enemmistö kannattaa oman ilmoituksensa mukaan Nato-jäsenyyttä.

Jos lasketaan yhteen keskustan ja Nato-myönteisen kantansa ilmoittaneiden puolueiden eduskuntaryhmien koot, saadaan 137 kansanedustajaa. Sdp:n 40 kansanedustajaa nostaisi lukeman jo 177:ään.

Eduskunta alkoi keskiviikkona käsitellä hallituksen turvallisuuspoliittista selontekoa. Prosessi mahdollistaa myös eduskunnan kannanmuodostuksen Suomen Nato-jäsenyydestä. Aloitteen Naton jäseneksi hakemiseksi tekisi presidentti ja hallitus. Se voidaan tehdä periaatteessa milloin tahansa.

Nato-jäsenyyden hyväksyy lopullisesti eduskunta.

Marin sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa pitävänsä todennäköisenä, että kaikki eduskuntaryhmät, myös Sdp, antavat edustajille vapaat kädet äänestää haluamallaan tavalla. Tavallisesti kansanedustajia sitoo äänestyksissä niin sanottu ryhmäkuri, eli heidän on äänestettävä ryhmänsä linjaamalla yhteisellä tavalla.

Aiemmin tällä viikolla vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoi HS:lle, että Nato-kysymyksessä jokainen kansanedustaja saa äänestää mielensä mukaan.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Ylen A-studiossa torstai-iltana pitävänsä perusteltuna, että puolueen kansanedustajat saavat äänestää oman tahtonsa mukaan.

Vasemmistoliitolle Nato-kysymys on puolueista vaikein: Siellä on sekä Nato-jäsenyyden vastustajia että kannattajia.

Puolue ei ole vielä linjannut omaa kantaansa. Se tehdään eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa myöhemmin. Andersson kertoi Ylelle, että viimeistään tässä kokouksessa myös hän kertoo oman kantansa.