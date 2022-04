Henrikssonin mielestä paras ratkaisu olisi, että Suomi ja Ruotsi hakisivat Nato-jäsenyyttä rinnakkain.

Suomi ei liittyisi sotilasliitto Natoon ollakseen uhka kenellekään, Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi Rkp:n puolue­valtuuston kokouksessa lauantaina.

”Liittyisimme varmistaaksemme mahdollisimman hyvän suojan omalle maallemme ja omalle väestöllemme pitkällä aikavälillä. Sotilaallinen hyökkäys maatamme kohtaan pitää olla niin epähoukutteleva ajatus, että kukaan ei sitä tekisi”, hän sanoi tiedotteen mukaan.

Henrikssonin mukaan Suomesta pitää tulla täysivaltainen Naton jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sotilasliiton politiikkaan ja oikeus turvallisuus­takuisiin.

Hänen mielestään paras ratkaisu olisi, että Suomi ja Ruotsi hakisivat Nato-jäsenyyttä rinnakkain.

Lue lisää: Ruotsin Nato-jäsenyys on kiinni sosiaalidemokraateista – Näin puolueen ”yksi äänekkäimmistä Nato-keskustelijoista” kuvaa ajatteluaan

Rkp on kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 2016. Se on kokoomuksen lisäksi ainoa puolue, joka kannatti Natoon liittymistä jo ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan.

Hyökkäys muutti sekä kansalaisten että poliitikkojen kannat Suomessa historiallisen nopeasti Nato-myönteisiksi. Nyt jäsenyyden hakemista pidetään erittäin todennäköisenä vielä kevään aikana.

Viikonloppuna puolueista myös vihreät ja kristillisdemokraatit ottivat myönteisen Nato-kannan.

Muista puolueista perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kertonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Keskusta on linjannut antavansa puoluejohdolle ja ministereilleen valtuutuksen tehdä kaikki tarvittavat ratkaisut.

Sdp:n on määrä linjata Nato-kannastaan puoluevaltuuston kokouksessa, joka järjestettäneen toukokuussa.

Vaikein Nato-päätös on vasemmistoliitolle, joka on perinteisesti suhtautunut Natoon kielteisesti. Puolue käsittelee ulko- ja turvallisuus­poliittista linjaansa kevään aikana. Puoluekokous on kesäkuussa.