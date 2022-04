Olisiko Suomen johtajien pitänyt myöntää ääneen, että jääkiekkoshow’n ja tennisjuhlat maksanut raha ruokkii Venäjän talouden synkkää puolta – ja kääntyä pois, kysyy talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen.

Britanniassa on viime kuukaudet pesty julkista likapyykkiä. Maa yrittää huuhtoa pois venäläisen hämärän rahan jättämiä tahroja, joita erityisesti Lontoo on täynnä.

Maassa on ihmetelty, miten pakotelistalle päätynyt miljardööri Roman Abramovitš onnistui kahmimaan itselleen vaikutusvaltaa: hän kontrolloi valtavaa luksusomaisuutta ja sai julkisuutta jalkapallojoukkue Chelsean kautta.

Kaikkiaan pakotelistalle joutuneet venäläiset omistavat BBC:n mukaan pelkästään kiinteistöjä Britanniassa noin miljardin euron edestä, lähinnä Lontoosta.

Omaisuuden lisäksi venäläiset liikemiehet ovat hankkineet vaikutusvaltaa.

Vuonna 2020 pääministeri Boris Johnson nimitti ystävänsä, brittiläisiä sanomalehtiä ostaneen Jevgeni Lebedevin maan parlamentin ylähuoneen jäseneksi, pääriksi. Muutama viikko sitten The Sunday Times ja BBC paljastivat, että hän teki nimityksen maan tiedustelupalvelujen varoituksista huolimatta. Lebedev itse on kiistänyt olevansa riski ja tuominnut Ukrainan sodan.

Venäläisen rahan ja vaikutusvallan vyyhdillä on brittien suussa lempinimikin: Londongrad.

Myös Suomessa on viime viikkoina paljastunut jatkuvasti uutta tietoa siitä, kuinka syvälle yhteiskuntaan venäläisten miljardöörien lonkerot ovat ulottuneet.

Sunnuntaina HS paljasti, että osa suomalais-venäläisen oligarkin Gennadi Timtšenkon liiketoimien hyödystä on ohjautunut presidentti Vladimir Putinin lapsuudenystävälle, teurastajana työskenneelle Pjotr Kolbinille. Häntä pidetään Putinin ”kulissina”. Kenelle hyöty Venäjän kansallisomaisuudesta Suomen kautta lopulta kulki?

Kiinteistöomistuksia on löytynyt Suomestakin. HS on kertonut Långvikin kylpylän erikoisista omistuksista, oligarkkien huviloista, ja takavarikkoon joutuneista luksusveneistä. Helsingin Jokereiden KHL-seikkailu tuo mieleen Chelsean ja Abramovitšin. Timtšenkon PR-tennisturnaus Suomessa tuskin oli sekään pyyteetön.

Sunnuntaina HS kertoi laajassa artikkelissa, kuinka Espoon Tapiolasta johdettiin yli vuosikymmenen ajan Gennadi Timtšenkon yritystä, joka välitti venäläistä öljyä maailmalle.

Lue lisää: Nimi, ”jota ei koskaan saa näkyä missään” – Asiakirjat ja HS:n haastattelema lähde paljastavat, miten Espoon Tapiolaan kiertyi miljardien verkosto, joka johtaa Vladimir Putiniin

Helsinki ei ole Lontoo ja mittakaavat täällä aivan toiset kuin Britanniassa. Mutta ehkä maat eivät olekaan niin erilaisia – ehkä juuri Helsingradin likapyykkiä onkin vielä pesemättä.

Jälkiviisaus on kovin helppoa, mutta joskus sitäkin tarvitaan.

Aina 2000-luvulle saakka ajatuksena oli, että Venäjä sidotaan osaksi muuta maailmaa talouden avulla. Siksi yhteyksiä kannatti rakentaa, vaikka maan korruptio tiedettiin. Vaikeampi kysymys on, olisiko suomalaisten päättäjien pitänyt nähdä Venäjän suunta jo aiemmin.

Olisiko johtajien pitänyt myöntää ääneen, että jääkiekkoshow’n ja tennisjuhlat maksanut raha ruokkii Venäjän talouden synkkää puolta – ja kääntyä pois? Olisiko yritysten pitänyt jättää investoinnit tekemättä ja niiden omistajien öljyrahan hedelmät vastaanottamatta?

Olisiko valtiojohdon pitänyt jo vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeen todeta, että Putinin naamion takana onkin pimeyttä?

Onko naiivi ajatus, että Suomi olisi voinut sanoa ei?

ainakaan Suomi ei sulkenut silmiään yksin. Britanniassa Londongrad-skandaalissakin rämmitään toden teolla vasta nyt.

Euroopan ytimessä Saksa ei halua päästää irti Venäjän kaasusta vieläkään. Ei, vaikka nyt on jo selvää, että energiaraha ei sido Venäjää ihmisoikeuksiin tai kansainvälisiin sopimuksiin vaan tukee maan sotavoimia ja rikastuttaa eliittiä. Tässä vertailussa Suomi ei ole tainnut olla ainakaan sen pahempi kuin muutkaan.

Viime vuonna suomalaiset katsoivat taas kerran sisäänpäin suomettumisen aikaan ja Neuvostoliiton täällä käyttämään valtaan Ylen suositun Kylmän sodan Suomi -dokumenttisarjan tiimoilta.

Nykytulkinta 70-luvusta on synkkä. Ylen sarjassa todettiin, että Suomi "opetteli ja oppi vuosikymmenien ajan valehtelemaan itselleen”. Tuon ajan opetus on, että ainakin vaikutusvallan verkostot on hyvä kohdata silmästä silmään, ilman kiertoilmauksia.

Historia päättää lopulta, miten 2000-luvun alun Venäjä-suhteita tulkitaan. Naiivia tai ei, joka tapauksessa niiden rakentajia arvioidaan jo nyt. Siksikin Suomi ansaitsee kuulla, mitä Helsingradissa todella tapahtui.