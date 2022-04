Keskeisen ay-johtajan mielestä on työnantajien vuoro joustaa palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi. Aalto esittää, että kilpailukykysopimuksessa työntekijöille siirretyt sosiaaliturvamaksut palautetaan työnantajien harteille.

Palkansaajien ostovoiman heikkeneminen on paisumassa yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, joka on ratkaistava, sanoo Teollisuusliiton Riku Aalto. Yli 200 000:ta jäsentä edustavan järjestön puheenjohtajana hän on yksi Suomen merkittävimmistä ay-päättäjistä.

”Olen huolissani siitä, miten meidän jäsenemme pärjäävät tällaisessa tilanteessa, jossa asumiseen, kulkemiseen ja syömiseen liittyvät kustannukset kasvavat vauhdilla. Meillä on esimerkiksi kohtuullisen iso joukko jäseniä, joiden palkkataso on 2 000–2 500 euroa kuukaudessa”, 57-vuotias Aalto sanoo Teollisuusliiton tiloissa Hakaniementorin laidalla.

Kun Teollisuusliitto sopi alkuvuodesta työmarkkinoiden niin sanotun yleisen linjan määrittäneistä kahden prosentin palkankorotuksista, ei tietoa Venäjän hyökkäyksestä tai yli viiden prosentin inflaatiosta vielä ollut. Aalto antaa nyt haastattelun, koska hänellä on ongelmaan ratkaisuesitys.

”Jonkin aikaa kytenyt esitykseni on se, että kilpailukykysopimuksen yhteydessä tehty sosiaalivakuutusmaksujen siirto työnantajilta palkansaajille tulisi perua. Kun palkansaajat ottivat niskoille kilpailukykyongelman ratkaisemista, niin näkemykseni on, että nyt työnantajat saavat ottaa niskoilleen ostovoiman parantamista.”

Aallon esitys olisi vaikutuksiltaan verrattain merkittävä. Sen toteuttaminen tarkoittaisi, että työnantajien sivukuluja kasvatettaisiin ja työntekijöiden maksuja pienennettäisiin noin kahdella prosenttiyksiköllä. Sen verran työeläkevakuutusmaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja siirrettiin työnantajilta palkansaajien maksettavaksi vuosina 2017–2020.

Palkansaajan kukkarossa sitä voi karkeasti verrata tänä vuonna monilla aloilla sovittuihin noin kahden prosentin palkankorotuksiin. Yksityisen sektorin yrityksille lisäkuluja koituisi vuositasolla yhteensä yli miljardia euroa.

Aallon mielestä yrityksillä on nyt varaa kantaa taakkaa palkansaajien puolesta.

”Kukaan ei voi kiistää, etteikö kilpailukykymme olisi kunnossa. Yritysten tilanne on hyvä, ja tilausmäärät kasvavat yhä.”

Työnantajapuoli tosin saattaa olla eri mieltä siitä, että yrityksillä olisi varaa yli miljardin euron vuotuisiin lisämaksuihin.

”Näin tietysti on. Mutta yritysten pitää ymmärtää se, että ostovoimaa pitää ylläpitää, jotta ihmisillä on mahdollisuus pitää elintasostaan kiinni. Olisi oikeudenmukaista, että ostovoimaongelmaa hoidettaisiin tällä tavalla. Muutoin tässä on köyhtymisen tie edessä”, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton edeltäjä Metalliliitto hyväksyi kilpailukykysopimuksen kesäkuussa 2016. Kuvassa puheenjohtaja Aalto ennen kokouksen alkua.

” ”Nyt on työnantajan vuoro joustaa.”

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ovat lakisääteisiä, joten niiden määräytymiseen tehtävistä muutoksista päättää eduskunta hallituksen esityksestä.

Teollisuusliiton puheenjohtaja kuitenkin sanoo, ettei hän yritä yksin painostaa hallitusta esityksensä taakse. Sen sijaan hän katsoo, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tulisi neuvotella asiasta yhdessä ja antaa hallitukselle yhteinen ehdotus. Teollisuusliitto kuuluu SAK:hon, minkä lisäksi keskusjärjestöjä ovat työntekijäpuolella Suomen teknisten toimihenkilöiden keskusliitto STTK ja korkeakoulutettujen Akava sekä työnantajapuolella Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT.

Aallon mielestä olisi loogista, että työmarkkinajärjestöt sopisivat kilpailukykysopimuksen viimeistenkin voimassa olevien muutosten purkamisesta yhdessä. Julkisen sektorin määräaikainen lomarahaleikkaus on jo historiaa, ja myös 24 tunnin työajanpidennys on poistunut useimmista työehtosopimuksista.

Teollisuusliitto neuvottelee jäsenistönsä palkankorotuksista jälleen syksyllä. Aallon mukaan palkankorotuspaineet ovat hintojen nousun vuoksi tuntuvat. Palkansaajien sosiaaliturvamaksujen keventäminen voisi osaltaan kohentaa ostovoimaa ja näin vähentää painetta palkankorotuksiin, hän katsoo.

Käynnissä olevaa julkisen sektorin työkiistaa Aalto ei halua suoraan kommentoida. Hän kuitenkin sanoo, että neuvotteluiden lopputulos vaikuttaa myös Teollisuusliiton tuleviin neuvotteluihin. Aalto on huolissaan koko työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta.

”Kuka vastaisuudessa menee tekemään kierroksen ensimmäisen sopimuksen, jos on tieto siitä, että seuraava sopija tulee saamaan paremman sopimuksen sovittelijan tai jonkun lautakunnan kautta?”

Käynnissä olevalla neuvottelukierroksella poikkeuksellisen monet ammattiliitot ovat jättäneet lakkovaroituksia. Aallon mielestä työnantajan pyrkimys hajauttaa sopimista ja heikentää työehtoja on ajamassa työmarkkinoita epävakaiksi. Työnantajien vastaantulo sosiaaliturvamaksuissa voisi vakauttaa tilannetta ja lisätä osapuolten välistä luottamusta, Aalto uskoo.

”Ostovoimaongelma tulee syliin joka tapauksessa. Siksi tulee ajoissa keskustella pelikorteista, joilla tämä homma ratkaistaan. Ettei tämä mene siihen, että rakennellaan syksyksi barrikadeja”, hän perustelee avaustaan sosiaaliturvamaksujen siirrosta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja viittaa myös presidentin ja puoluejohtajien huhtikuun alussa antamaan yhteislausuntoon.

”Hehän vetosivat kansallisen yhtenäisyyden puolesta. Se ei välttämättä koskenut juuri työmarkkinoita, mutta minä luin sen niin, että on parempi yrittää löytää yhdessä ratkaisuja kuin ruveta riitelemään.”